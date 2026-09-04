PGN 2027: Volver al 1,5% del PIB exige un plan fiscal desde hoy, refiere economista

El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) plantea un mayor gasto público y un déficit fiscal temporal de 3,9% del PIB. El Gobierno Nacional sostiene que la meta es retornar al límite de 1,5% del PIB en 2028.

El ingeniero economista Robert Soto afirmó en entrevista con ABC Color el que el punto central del PGN 2027 no está en la promesa de retorno, sino en la hoja de ruta que debe acompañarla. “La credibilidad fiscal dependerá de medidas concretas, plazos verificables y control sobre la evolución del gasto y la deuda”, refirió.

El proyecto del PGN 2027 presentado al Congreso Nacional, esta semana, por el ministro de Economía, Óscar Lovera, totaliza G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones). El escenario oficial prevé un crecimiento del PIB de 4,2%, un PIB nominal de G. 433,0 billones (cerca de US$ 67.062,8 millones), una inflación de 3,5%, un tipo de cambio de G. 6.458 por dólar y un aumento de 8,6% en la recaudación de impuestos frente a las estimaciones de 2026.

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PGN 2027 y la excepción al límite de déficit fiscal

Sobre el proyecto del Ejecutivo, Soto considera que puede responder a necesidades reales y, a la vez, postergar decisiones fiscales difíciles. “El Estado arrastra obligaciones con proveedores de salud, contratistas de obras públicas y otros acreedores. Su incorporación al presupuesto supone un mayor nivel de sinceramiento fiscal”, refirió.

Sin embargo, aclaró que el problema aparece cuando una excepción deja de ser temporal. La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) establece un límite de 1,5% del PIB para evitar que cada administración justifique desvíos de la regla por razones coyunturales. “El verdadero examen para el PGN 2027 no será la magnitud excepcional del déficit, sino la capacidad de demostrar que esta excepción no se convertirá en una nueva regla”, advierte Soto.

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En esa línea, cabe recordar que en el PGN 2027 el Poder Ejecutivo prevé elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB en 2027 y retornar al límite de 1,5% en 2028. La diferencia supone una reducción de 2,4 puntos del PIB en un solo ejercicio fiscal.

Para el especialista, el debate debe centrarse en si las obligaciones acumuladas responden a una situación extraordinaria y si existe un mecanismo para impedir nuevos atrasos. En ese sentido el economista recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la necesidad de regularizar esos compromisos, pero plantea el retorno al cumplimiento de la LRF y una mejora de la gestión financiera pública.

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Déficit de 1,5% del PIB: qué necesita Paraguay para cumplir en 2028

El retorno al 1,5% del PIB requiere una hoja de ruta fiscal explícita. El Gobierno debe mostrar cómo limitará el crecimiento del gasto corriente, cómo evolucionará la deuda y qué cambios evitarán nuevas obligaciones sin respaldo financiero, refiere el economista.

Soto plantea además que el plan incluya metas intermedias para medir el avance hacia 2028. La recaudación deberá sostener las previsiones oficiales y el gasto permanente tendrá que contar con fuentes permanentes de financiamiento. “Una meta sin plan es una aspiración; una meta acompañada de medidas específicas se convierte en una política fiscal creíble”, señala el economista.

La meta también estará expuesta a la discusión legislativa. Si el Congreso incorpora gastos permanentes sin ingresos permanentes, el ajuste posterior será más difícil. “El riesgo aumenta si parte del aumento de los ingresos depende de factores cíclicos y no de una mejora duradera de la capacidad recaudatoria”, resalta.

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El principal riesgo fiscal del PGN 2027

Para Soto, el mayor riesgo no está en el nivel absoluto de la deuda pública, sino en la dinámica institucional de las cuentas del Estado. “La cifra que más atención merece es el déficit de 3,9% del PIB. El problema no surge por un solo año de mayor déficit, sino por la posibilidad de que la excepción altere la trayectoria fiscal”, destaca.

Desde la perspectiva del presupuesto intertemporal del Estado, un déficit actual exige después una combinación de mayor recaudación, menor gasto o más deuda. “La pregunta no es cuánto cuesta el presupuesto hoy. La pregunta es quién terminará financiándolo mañana”, sostiene Soto.

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¿Qué debe revisar el Congreso en el Presupuesto 2027?

El Congreso debe examinar el plan de retorno a la regla fiscal, el origen de las deudas acumuladas, los supuestos macroeconómicos que sustentan los ingresos y la sostenibilidad del endeudamiento bajo distintos escenarios de crecimiento. También debe evaluar el efecto del PGN sobre el crecimiento potencial de largo plazo.

Sobre estos puntos, Soto se detiene y advierte que una mayor deuda puede generar expectativas de futuros impuestos, de acuerdo con el concepto de equivalencia ricardiana, aunque este principio rara vez se cumple de forma perfecta. “Para los mercados y los inversionistas, la señal más relevante será un plan fiscal verificable desde ahora”, concluyó.

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