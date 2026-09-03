Benigno sobre el PGN 2027: “No es un presupuesto sostenible y realista”

El Gobierno Nacional presentó, este martes, al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027). De acuerdo con el documento firmado por el Presidente de la República Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas,Óscar Lovera, el proyecto asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones).

En el ámbito cambiario, el escenario presupuestario contempla un tipo de cambio de referencia de G. 6.458 por dólar estadounidense para el 2027, aunque en la actualidad el tipo de cambio está por debajo de los G. 6.000.

PGN 2027: López advierte sobre el déficit fiscal

El proyecto del PGN 2027 alcanza G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones), y contempla un aumento de 11,2% más que el presupuesto aprobado para el año en curso. A la vez, el Poder Ejecutivo solicita un margen de déficit fiscal de hasta 3,9% del PIB, con el argumento de atender deudas y obligaciones acumuladas.

Para el exministro de Hacienda, Benigno López, esta situación marca una diferencia. “No es un presupuesto sostenible, el 2027 nace ya calzado con obligaciones de ejercicios anteriores. No estamos ante un déficit contracíclico que responda a un shock externo, sino ante el reconocimiento presupuestario de deudas ya contraídas”, afirmó.

El exministro quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda entre 2018 y 2020 también puso en duda algunos de los supuestos utilizados para proyectar las cuentas fiscales.

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“A esto hay que sumar que el tipo de cambio y los ingresos lucen desalineados y los otros ingresos lucen exagerados por lo que de no darse esos supuestos en complicarán aún más la gestión”, sostuvo López en entrevista con ABC Color.

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PGN 2027 y salud: mayor presupuesto no implica más capacidad de atención

El área de salud concentra una parte relevante del incremento previsto en el PGN 2027. El aumento incluye recursos para cancelar obligaciones con proveedores y para medicamentos e insumos.

López considera que la mayor asignación presupuestaria no implica una expansión equivalente de la capacidad de atención del sistema sanitario. Según sus cálculos, cerca del 78% del incremento superior a US$ 1.200 millones corresponde al pago de deudas acumuladas.

“No hay un aumento real en la capacidad de atención, y los propios números del MEF lo muestran”, afirmó.

El exministro señaló que unos US$ 260 millones se destinan a medicamentos e insumos. El resto del incremento responde, en gran medida, a obligaciones de períodos anteriores. “Es decir, aproximadamente uno de cada cinco guaraníes adicionales se traduce en capacidad nueva; el resto es regularización de gasto ya ejecutado en ejercicios anteriores”, explicó.

López planteó así una tensión dentro de la estructura del PGN 2027 ya que los recursos disponibles deben cubrir compromisos pendientes y nuevas necesidades del Estado. “Compiten los gastos viejos con los nuevos en el presupuesto”, advirtió.

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Déficit fiscal: López duda de la meta de volver al 1,5% en 2028

El Poder Ejecutivo prevé elevar el déficit fiscal hasta 3,9% del PIB en 2027 y retornar al límite de 1,5% en 2028. La diferencia supone una reducción de 2,4 puntos del PIB en un solo ejercicio fiscal.

Para López, esa trayectoria carece de sustento suficiente en el proyecto presentado al Congreso. “No es realista. Bajar 2,4 puntos del PIB en un solo ejercicio exigiría medidas permanentes identificadas, y el proyecto no las presenta”, sostuvo.

El exministro señaló que la composición del gasto público limita la posibilidad de una reducción rápida del déficit. “La estructura del gasto paraguayo es fuertemente rígida, salarios, jubilaciones, transferencias, y no admite una corrección de esa magnitud por decisión administrativa”, advirtió.

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PGN 2027: el próximo gobierno deberá asumir el ajuste fiscal

López también puso el foco en el calendario político. La reducción del déficit prevista para 2028 recaería sobre otra administración. “Eso es más grave aún ya que el ajuste recaerá sobre un gobierno que asume en agosto de 2028”, señaló.

El Congreso tendrá a su cargo el análisis del proyecto del PGN 2027, que incluye el aumento del gasto, las previsiones de ingresos y el margen de déficit solicitado por el Ejecutivo. “La consistencia de esas variables será determinante para evaluar la trayectoria fiscal que propone el Gobierno”, concluyó.

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