PGN 2027: parlamentarios cuestionan déficit, deuda y ejecución del presupuesto

La presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto abrió una extensa ronda de cuestionamientos sobre el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda, la ejecución de los recursos, las obligaciones del Ministerio de Salud y el tipo de cambio utilizado para elaborar las cuentas públicas.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), un aumento de 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026. El escenario oficial incorpora un crecimiento económico de 4,2%, una inflación de 3,5% y un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de G. 433 billones para el próximo año.

Discusión sobre el déficit fiscal previsto para el 2027

En el nuevo proyecto para el año que viene, el Ejecutivo prevé un déficit de hasta 3,9% del PIB, por obligaciones acumuladas, principalmente en Salud y Obras Públicas, y plantea regresar al límite de 1,5% en 2028.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, defendió las proyecciones. Sin embargo, el senador Mauricio Espínola pidió precisiones sobre el camino para volver al 1,5%, con qué medidas se alcanzaría esa meta y qué recortes de gasto serían necesarios para evitar una mayor acumulación de deuda.

Lovera sostuvo que el nivel previsto para 2027 responde a una planificación de mediano plazo y que el retorno al límite fiscal está previsto para 2028. “Nosotros entendemos que el escenario es factible que se cumpla el 1,5% en el 2028”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dionisio Borda advierte que el PGN 2027 traslada el problema fiscal a la próxima administración

Deuda pública: aumento de compromisos

La discusión también alcanzó a la deuda pública. La diputada Patricia Zena cuestionó el aumento de los compromisos financieros del Estado y advirtió sobre el peso creciente del servicio de la deuda. Según los datos expuestos durante la sesión, el pago por este concepto pasó de US$ 668 millones en 2020 a US$ 1.762,8 millones en 2025, con una proyección cercana a los US$ 2.000 millones.

Lovera sostuvo que la deuda pública se mantendrá por debajo del 40% del PIB en 2027 y estimó que, bajo el escenario considerado como “normal”, la relación se ubicaría cerca del 37%.

El ministro también explicó que la composición de la deuda cambió. Los compromisos denominados en guaraníes pasaron del 7% al 22%, mientras que el 77% corresponde a deuda en moneda extranjera.

La ejecución del presupuesto fue otro de los puntos cuestionados. Legisladores pusieron en duda el nivel de ejecución informado por el Ejecutivo y preguntaron por el denominado plan de caja, que determina cuánto dinero puede ser utilizado por las instituciones en función de la disponibilidad efectiva de recursos.

Lovera defendió este mecanismo como una herramienta de administración de liquidez. “Si yo recaudo 100 y tengo esa liquidez, no puedo autorizar a las entidades que asuman que van a pagar 120”, explicó.

Según los datos presentados por el MEF, la Administración Central tuvo una ejecución cercana al 87% en 2025 y el Ministerio de Economía estima que el nivel de ejecución de 2026 superará el 90% del presupuesto aprobado.

Salud: deuda, proveedores y US$ 772 millones para el 2027

La situación financiera del Ministerio de Salud concentró otra parte de las preguntas. Los legisladores solicitaron información sobre las obligaciones pendientes con proveedores y sobre la forma en que esas deudas fueron registradas dentro del presupuesto.

Lovera estimó la deuda del sector en alrededor de US$ 1.050 millones al cierre del ejercicio y explicó que el sistema anterior exigía 67 pasos internos antes del registro de una obligación. Con el nuevo mecanismo, ese proceso se redujo a 17 pasos.

El ministro señaló que el objetivo es que el compromiso quede identificado desde el momento en que se carga la factura al sistema. Para 2027, el proyecto contempla US$ 772 millones para atender la demanda de medicamentos e insumos.

La senadora Blanca Ovelar cuestionó además cómo una parte de las obligaciones de Salud pudo quedar fuera de la previsión inicial y pidió mayor claridad sobre las deudas acumuladas.

El debate también llegó a los servicios de diagnóstico contratados con prestadores privados. Ante la consulta sobre por qué el Estado no compra sus propios equipos, Lovera explicó que el Ministerio detectó problemas de mantenimiento y funcionamiento en parte de los equipos públicos, por lo que recurrió a servicios externos para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Lea más: Esperanza Martínez se opone a estudio a “las apuradas” del PGN 2027 en la Comisión Bicameral

MOPC y el crecimiento del presupuesto

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también fue objeto de preguntas. Para 2027 se prevé alrededor de US$ 1.000 millones para el grupo de inversión 500, vinculado a construcciones. El presupuesto aprobado para 2026 contempla US$ 778 millones en ese segmento.

El diputado César Cerini pidió detalles sobre la capacidad real de ejecución y planteó dudas sobre consultorías, capacitaciones, contrataciones plurianuales para medicamentos y otros compromisos que pueden afectar los recursos disponibles.

Lovera indicó que el PGN 2027 aumenta 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026.

Los parlamentarios también plantearon que el crecimiento nominal del presupuesto puede ofrecer una lectura distorsionada si no se lo compara con el tamaño de la economía. Lovera sostuvo que para 2027 el gasto presupuestado representa alrededor del 39% del PIB.

Lea más: PGN 2027: Titular del MEF defiende proyección del tipo de cambio y revisión de exenciones tributarias

Tipo de cambio de G. 6.458 genera dudas

Por otro lado, la cotización de G. 6.458 por dólar utilizada en el proyecto también generó cuestionamientos. Algunos legisladores consideraron que la referencia puede resultar baja frente a otros escenarios y advirtieron que una mayor apreciación del guaraní altera tanto los ingresos como los gastos expresados en dólares.

Lovera aclaró que ese valor no constituye una meta cambiaria. “El tipo de cambio es una referencia, no es un objetivo”, sostuvo. Explicó que la cotización sirve, entre otros fines, para determinar el costo en guaraníes de obligaciones asumidas en dólares. También señaló que el cálculo fue elaborado junto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El ministro admitió que un dólar más bajo reduce el costo en guaraníes de determinados compromisos, como algunos gastos de Salud, pero tiene un efecto adverso sobre los ingresos provenientes de las entidades binacionales. Según su explicación, los ingresos binacionales caen 21% por efecto de la apreciación del guaraní.

Gasto tributario de US$ 1.000 millones

Otro frente de discusión fue el gasto tributario. Lovera estimó que las exoneraciones, deducciones y tasas diferenciadas representan alrededor de US$ 1.000 millones.

La senadora Esperanza Martínez pidió información sobre estos beneficios y planteó la necesidad de revisar qué sectores reciben exenciones y cuál es el retorno para la sociedad.

El ministro respondió que el Ministerio de Economía revisa la estructura actual de beneficios tributarios con el objetivo de mejorar la recaudación sin perder de vista el funcionamiento del sistema.

La recaudación tributaria prevista para 2027 aumenta 8,6% respecto de las estimaciones de 2026. Sin embargo, los recursos de fuente 10 crecen 7%, debido en parte a la caída de los ingresos provenientes de las binacionales.

Los legisladores también llevaron al debate la distribución de la carga tributaria y reclamaron información sobre los sectores que reciben tratamientos diferenciados.

Lea más: PGN 2027: ¿Qué cambia en el presupuesto del MEF para 2027 respecto al de este año?

Digitalización y control del gasto

Las preguntas sobre eficiencia del gasto llevaron la discusión hacia los sistemas de control del Estado. Lovera explicó que desde enero de 2026 funciona un nuevo sistema de gestión de bienes y servicios, con información sobre contratos y alertas para mejorar las decisiones presupuestarias.

El ministro mencionó casos en los que contratos públicos eran administrados mediante biblioratos físicos y sostuvo que la digitalización permite mayor trazabilidad. En Salud, el sistema de información geográfica pasó de cubrir unos 250 establecimientos a casi 1.300, con información que permite seguir el recorrido de medicamentos e insumos hasta el paciente.

También surgieron preguntas sobre pagos posteriores al fallecimiento de beneficiarios y los controles entre las bases de datos de Salud y el Registro Civil. Lovera reconoció que todavía existen demoras en zonas alejadas y que esos retrasos pueden generar uno o dos pagos adicionales antes de que el fallecimiento quede registrado en todos los sistemas.

Docentes, psicólogos y transporte público

La jubilación de docentes y otros funcionarios también apareció entre las preocupaciones de los parlamentarios. Lovera señaló que existe capacidad para procesar entre 300 y 400 jubilaciones mensuales de docentes, policías y funcionarios administrativos y que el Ministerio trabaja con Educación para recuperar el ritmo anterior.

Sobre las necesidades de las escuelas, informó que se prepara un llamado para 500 psicólogos, con perfiles que todavía están en elaboración.

En transporte público, el Ejecutivo informó que avanza con el proyecto de buses eléctricos y una posible planta de fabricación o ensamblaje con apoyo de Taiwán. Algunos buses ya fueron incorporados a un plan piloto.

Lea más: PGN 2027: Deuda pública y déficit fiscal bajo análisis de parlamentarios

El PGN 2027 pasa ahora a la revisión política

La próxima ronda de análisis está prevista para el lunes 14 de septiembre. La Comisión Bicameral tiene programadas reuniones con Salud a las 9:00, IPS a las 11:00, Interior a las 13:00, Desarrollo Social a las 14:00 y gobiernos departamentales a las 15:00.