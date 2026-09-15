PGN 2027: Senadora cuestiona impacto de programas sociales y alerta presión por pensiones

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas defendió ayer lunes su presupuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). En el proyecto del PGN 2027 se prevé asignarle a esta institución G. 5,62 billones, que incluye un aumento de G. 672.810 millonespara el año que viene, equivalente al 13,59% frente al presupuesto de este año.

En la oportunidad, la senadora Esperanza Martínez cuestionó al ministro Rojas, por la falta de una evaluación más amplia sobre los resultados de los programas sociales. La legisladora puso el foco en cuánto cambia la vida de las familias después de recibir asistencia estatal y alertó que la alta informalidad laboral puede elevar cada vez más el número de adultos mayores que dependerán de una pensión.

El planteamiento surgió durante el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 dentro de la Bicameral. Martínez sostuvo que el aumento del gasto y de beneficiarios no basta para medir el éxito de una política social.

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Senadora pide medir cuántas familias salen de la pobreza

La senadora preguntó al ministro cuántas personas mejoraron sus ingresos, cuántas salieron de la pobreza y qué grado de movilidad social lograron las familias que participan de programas como Tekoporã y Tenonderã.

También pidió datos que permitan saber si las nuevas generaciones acceden a mejores condiciones de educación, empleo e ingresos después de recibir apoyo estatal. “¿Qué mediciones de evaluación de impacto tenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo?”, cuestionó Martínez.

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La legisladora recordó que la antigua Secretaría Técnica de Planificación (STP) realizaba estudios de impacto sobre políticas públicas y reclamó análisis similares para los programas administrados por Desarrollo Social.

Informalidad presiona el sistema de pensiones para adultos mayores

Martínez también vinculó la política social con la informalidad laboral. Señaló que, si gran parte de la población trabaja fuera del sistema formal, menos personas llegan a la vejez con cobertura de seguridad social. “Si tenemos 60% de informalidad, por supuesto, la seguridad social llega al 30%. Y por lo tanto, la proyección de los adultos mayores va a ser exponencialmente más alto”, expresó.

Su planteamiento apunta a un problema de largo plazo: más personas alcanzarán la edad adulta sin jubilación y dependerán del programa financiado por el Estado.

Rojas ya había señalado durante la sesión que unas 20.000 personas cumplen 65 años cada año. También indicó que la pensión para adultos mayores representa alrededor de US$ 563 millones anuales.

Rojas admite que ampliar pensiones depende de más recursos

Ante los cuestionamientos sobre las personas que aún esperan ingresar al programa, Rojas sostuvo que el margen de acción depende de la disponibilidad financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “No hay mucho por hacer. Necesitamos recursos que nos faciliten la posibilidad de ampliar ya que esto se financia con recursos de los ingresos tributarios”, afirmó.

Explicó que la pensión se financia con recursos del Tesoro y que una mayor incorporación de beneficiarios exige más ingresos tributarios.

Para Martínez, ese escenario refuerza la necesidad de atacar las causas que empujan a las personas hacia la asistencia estatal. Citó la informalidad, las dificultades para acceder a seguridad social y la falta de mejoras sostenidas en las condiciones económicas de los hogares.

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Martínez: “Esto es un barril sin fondo”

La crítica más dura de la senadora apuntó a la ausencia de resultados claros que permitan relacionar el aumento del presupuesto social con una reducción permanente de la pobreza. Martínez afirmó que Paraguay mantiene altos niveles de informalidad y bajos resultados sociales pese a los recursos destinados a distintos programas.

“Si no hay un pensamiento estratégico de cambios, del comportamiento de la sociedad para que realmente haya una movilidad social, menos pobres, más clase media, mejor formada, mejor educada, mejor alimentada, con trabajo decente, esto es un barril sin fondo”, sostuvo.

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Tadeo Rojas defiende resultados de Tenonderã y Tekoporã

Rojas respondió que el programa Tenonderã tiene un impacto positivo y que las personas que ingresan al programa reciben seguimiento durante dos años. Dijo que el programa requiere de G. 33.620 millones para una meta de 7.125 participantes en 2027.

El programa está dirigido a personas que pasaron al menos tres años por Tekoporã y que, tras una evaluación, pueden desarrollar un pequeño emprendimiento. Cada participante recibe G. 4 millones como capital semilla.

El proyecto contempla G. 28.500 millones para estas transferencias.Durante 2026, el MDS ya ha incorporado a 3.420 beneficiarios, con otros 3.705 pendientes de procesamiento para alcanzar la meta anual de 7.125.

Por otro lado, el ministro también señaló que el Instituto Nacional de Estadística (INE) mide el efecto del programa Tekoporã dentro de los indicadores de pobreza y anunció que el MDS remitirá a la Comisión Bicameral datos más detallados sobre las familias que egresan del programa.

Sobre el programa Tekoporã, reconoció que una parte importante de los beneficiarios continúa dentro de la franja de pobreza después de completar el periodo de asistencia. Estimó que cerca del 50% permanece en condiciones similares a las que tenía al ingresar.

Para este programa el MDS apunta a llegar a 200.000 familias y apunta a contar con G. 587.368 millones en 2027. Del presupuesto, G. 553.891 millones corresponden a transferencias directas.