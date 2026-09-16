Inversión pública crece, mientras el Estado ordena pagos pendientes, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inversión pública alcanzó G. 4,47 billones (US$ 719,7 millones), equivalentes al 1,1% del PIB (aproximadamente US$ 60.540 millones para este año), entre enero y agosto, con un crecimiento de 19,3% frente al mismo periodo de 2025.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) encabezó la ejecución con un aumento acumulado del 37,4%, según el reporte de Situación Financiera (Situfin), que la cartera de economía dio a conocer ayer martes.

La gerente de Economía del MEF, Nathalia Rodríguez, explicó ayer que parte del aumento respondió a un mayor flujo de inversión y al pago de obligaciones que estaban pendientes.

“Este gasto representa también, así como en el rubro de medicamentos, el pago por mayor flujo de inversión y también regularización de obligaciones pendientes de pago”, explicó.

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MEF autoriza G. 2,38 billones para atender deuda por medicamentos

El Estado también mantiene obligaciones pendientes con el sector farmacéutico. En ese contexto, el MEF autorizó G. 2,38 billones para saldar parte de la deuda por medicamentos.

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Como parte de ese proceso, la cartera de Estado avanzó con la Cesión de Derechos de Cobro (CDC), un mecanismo destinado a ordenar parte de las obligaciones pendientes por medicamentos correspondientes a 2025.

Los proveedores presentaron intenciones de cesión por G. 3,07 billones, mientras que el monto autorizado quedó en G. 2,38 billones (cerca de US$ 390 millones).

El esquema comprende a 39 proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y cinco bancos. La amortización comenzará en septiembre de 2026 y se extenderá durante 36 meses.

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Estado distribuirá los pagos entre 2026 y 2029

El cronograma del MEF prevé G. 265.000 millones (aprox. US$ 44,82 millones) para 2026, equivalentes al 11% del monto programado.

En 2027, el pago previsto asciende a G. 796.000 millones (cerca de US$ 134,62 millones), que representan el 34%. Para 2028 se contempla la misma suma, aunque su participación será del 33%. En 2029 se prevén G. 531.000 millones (aprox. US$ 89,80 millones), equivalentes al 22%.

El esquema reparte las obligaciones entre varios ejercicios fiscales. De esta forma, el Tesoro evita concentrar todo el pago en un solo año.

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Cesión no tendrá sobrecosto por intereses para el Estado

El MEF señala que el Estado no asumirá intereses adicionales por la operación. Las condiciones financieras dependen de los acuerdos entre los proveedores y las entidades bancarias.

“La negociación fue realizada exclusivamente entre proveedores y los bancos cesionarios”, señaló el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez. Según explicó, la obligación del Tesoro se limita a los compromisos reconocidos dentro del mecanismo autorizado.

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Gasto salarial equivale al 54,9% de los ingresos tributarios

El Situfin también reportó que el 80% del gasto en remuneraciones de la Administración Central se concentró en Educación, Salud y Fuerzas Públicas.

La relación entre salarios e ingresos tributarios se ubicó en 54,9%, por debajo del promedio histórico registrado entre 2003 y 2025.

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