PGN 2027: la ANDE reducirá su presupuesto del año que viene en un 6%

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregó recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (US$ 25.754 millones según el tipo de cambio presupuestado para el próximo año). La cifra representa un aumento del 11,2% respecto al presupuesto total aprobado para 2026.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy superior a la cotización actual (G. 5.900, aunque menor a los G. 7.800 que se presupuestó para el PGN 2026).

ANDE tendrá un presupuesto menor en 2027

El anteproyecto de Presupuesto 2027 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), según documentos oficiales, prevé G. 15,11 billones frente a G. 16,02 billones del ejercicio 2026. del cotejo de estas cantidades se deduce por ende el presupuesto de la empresa eléctrica estatal plantea una reducción del 5,68%.La baja alcanza G. 902.984 millones.

El Programa Central de la estatal también se reduce. De G. 14,25 billones baja a G. 13,60 billones, una disminución del 4,78%. Se trata, según se explicó, del núcleo financiero y operativo principal de la institución, encargado de concentrar todos los recursos y gastos necesarios para asegurar el funcionamiento del Sistema.

Las Partidas no Asignables a Programas caen de G. 1,77 billones a G. 1,51 billones, con una reducción del 17,22%. Estas partidas representan un tipo de presupuesto destinado a cubrir obligaciones financieras y compromisos legales que no producen un bien o servicio directo para la población, informan.

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Compra de energía muestra la mayor reducción

El recorte más fuerte aparece dentro del renglón Mantenimiento, Operación y Mejora del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La partida “Bienes de Cambio”, compra de energía eléctrica a de Itaipú y Yacyretá para su posterior comercialización y distribución en el país, baja de G. 6,87 billones a G. 6,17 billones. La caída, por consiguiente, es del 10,13%.

En fuentes técnicas, pero extraoficiales, recuerdan que la tarifa de Itaipú para el 2027 aún es aún una incognita, pero la versión más insistentes es que la misma baje con la revisión del Anexo C, actualmente estancado, a cargo de las Altas Partes Contratantes (gobiernos de nuestro país y Brasil).

En el acuerdo trianual aún vigente, nuestras fuentes enfatizan, que después del ejercicio 2026, la Altas Partes se comprometen aplicarán una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales. Luego, de cumplirse, ya no habrá “gstos sociales” que interfieran con el costo real del servicio eléctrico de Itaipú.

Actualmente, la tarifa de Itaipú es de US$ 19,28 kW-mes. Y si se cumple lo acordado en el citado acuerdo, según estimaciones técnicas, podría incluso bajar entre US$ 10 kW-mes y US$ 15 kW-mes, según las fuentes consultadas.

Por otra parte, también baja el “Servicio de la Deuda Pública”, el dinero que la institución debe pagar anualmente para honrar y devolver los préstamos financieros que ha contratado. El monto pasa de G. 1,66 billones a G. 1,40 billones.

En el marco de la deuda, los intereses externos descienden de G. 748.153 millones a G. 531.090 millones. La reducción alcanza G. 217.063 millones, o 29,01%. Los intereses de la deuda interna pasan de G. 152.158 millones a G. 109.877 millones. Las comisiones caen de G. 23.754 millones a G. 17.823 millones.

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Sube la Gestión Administrativa de la ANDE

Aunque el presupuesto global cae, la Gestión Administrativa sube. Pasa de G. 2,83 billones en 2026 a G. 2,94 billones en 2027. El aumento es de G. 113.668 millones, equivalente al 4,02%. Esta gestión se encarga del conjunto de procesos, recursos humanos y financieros destinados a sostener el soporte operativo e institucional de la empresa.

Dentro de este bloque, los Servicios Personales quedan en G. 1,29 billones. No se registran variaciones entre ambos ejercicios. Esta partida representa todo el dinero destinado a la remuneración, beneficios y sostenimiento de su plantel humano.

Las mayores subas aparecen en “Otros Gastos”, que pasan de G. 1,07 billones a G. 1,16 billones, con G. 85.238 millones adicionales. Las transferencias suben G. 34.046 millones y llegan a G. 128.210 millones. Esta cuenta se contempla para la regularización y de beneficios de bienestar social del trabajador.

La Inversión Física de Gestión Administrativa también crece. Pasa de G. 36.079 millones a G. 44.320 millones, una suba de G. 8.242 millones, o 18,59%. Este presupuesto es el destinado a adquirir, construir o mejorar los bienes duraderos y activos fijos necesarios para el soporte operativo e institucional de la empresa, pero que no forman parte directa de la infraestructura eléctrica.

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Servicios y compras administrativas, con recortes

El aumento de la Gestión Administrativa no alcanza a todas las partidas. Los Servicios no Personales bajan de G. 277.517 millones a G. 266.373 millones, una reducción de G. 11.144 millones. Esta partida representa todo el dinero destinado al pago de servicios tercerizados, coberturas operativas y contratos con proveedores externos.

La partida “Otros Servicios en General” cae de G. 36.626 millones a G. 16.562 millones. La diferencia es de G. 20.064 millones. La misma sirve para financiar servicios operativos tercerizados de protección, protocolo y logística interna que no encajan en categorías ordinarias como agua, luz o alquileres.

“Otros Gastos del Personal” pasa de G. 5.263 millones a G. 1.226 millones, una baja de G. 4.038 millones. “Alquileres y Derechos” baja de G. 18.983 millones a G. 15.828 millones, mientras “Servicio Social” se reduce de G. 1.400 millones a G. 1.190 millones. Esta partida es la cuenta de previsión legal y social de la ANDE para garantizar que ningún derecho laboral o deuda con el personal quede sin el debido respaldo presupuestario.

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Sube inversión para el sistema eléctrico

En Mantenimiento, Operación y Mejora del SEN, la Inversión Física aumenta pese a la reducción global de esa actividad. Pasa de G. 1,53 billones en 2026 a G. 1,67 billones en 2027. Esta partida es el dinero destinado a la infraestructura y a la compra de bienes duraderos de capital.

El incremento es de G. 145.237 millones, equivalentes al 9,50%. También suben los Servicios no Personales, de G. 204.057 millones a G. 246.197 millones, con G. 42.140 millones más.

Los Bienes de Consumo e Insumos pasan de G. 28.238 millones a G. 43.533 millones, una suba de G. 15.295 millones. Las transferencias pasan de G. 1.100 millones a G. 4.800 millones. Estos bienes representan todo el dinero destinado a la compra de materiales fungibles, suministros y artículos que se consumen, desgastan o transforman en el corto plazo durante el ejercicio de las funciones de la empresa.

Dentro de la inversión del SEN, “Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General” aumenta G. 98.053 millones. “Construcciones” suma G. 50.586 millones frente al monto previsto para 2026. Esta partida representan los fondos destinados a la compra de activos fijos de alta tecnología, equipos industriales y herramientas pesadas indispensables para sostener la infraestructura y la operatividad técnica del sistema eléctrico nacional.

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Tres grandes proyectos concentran fuertes aumentos

Entre los proyectos con mayores aumentos aparece la construcción de la LT 220 kV VHA/Villa Real/Pozo Colorado/Loma Plata y la SE Pozo Colorado. Su presupuesto pasa de G. 357.433 millones a G. 494.066 millones. La diferencia es de G. 136.633 millones, un aumento del 27,65%.

El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Distribución, Fase III RO y PH” pasa de G. 148.619 millones a G. 285.034 millones. La suba llega a G. 136.416 millones, o 91,79%.

La rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray aumenta de G. 348.068 millones a G. 481.322 millones. Son G. 133.254 millones adicionales, con un crecimiento del 38,28%.

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Asunción también recibe más recursos

El “Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Asunción” presenta otro salto. Su presupuesto pasa de G. 11.953 millones en 2026 a G. 36.561 millones en 2027.La diferencia alcanza G. 24.607 millones. En términos porcentuales, el aumento es de 205,86%.

También sube el proyecto de mejoramiento de 5.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión de autoayuda, que pasa de G. 54.921 millones a G. 60.350 millones. El proyecto SGIDE, ligado a la gestión del sistema eléctrico de distribución y que busca modernizar la red eléctrica, aumenta de G. 193.887 millones a G. 198.667 millones.

No todos los proyectos de la ANDE suben

El aumento de varias obras convive con recortes en otros proyectos. El “Mejoramiento Modernización Compensador Estático de Reactivos SE Limpio” baja de G. 71.051 millones a G. 56.770 millones. Son G. 14.281 millones menos, una caída del 20,10%. El “Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Dpto. Central” pasa de G. 18.540 millones a G. 10.608 millones. El recorte alcanza G. 7.932 millones, o 42,78%. La construcción de la LT 500 kV Yacyretá-Villa Hayes baja de G. 1.880 millones a G. 500 millones. Son G. 1.380 millones menos, una caída del 73,40%.

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La deuda baja, pero la amortización externa sube

La caída del servicio de la deuda responde a menores intereses y comisiones. Sin embargo, la amortización de la deuda pública externa aumenta de G. 735.786 millones a G. 744.021 millones. La diferencia es de G. 8.235 millones, o 1,12%.

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