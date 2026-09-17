Iván Duque llegará a Paraguay para debatir sobre los desafíos de la infraestructura

El expresidente de Colombia Iván Duque Márquez llegará a Paraguay para participar como invitado especial de La Gran Noche Capaco 2026, que se realizará el próximo 19 de octubre, a las 19:00, en el marco del 59º aniversario de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Duque ofrecerá una conferencia magistral en la que abordará temas vinculados con infraestructura, sostenibilidad, innovación y desarrollo, a partir de su experiencia como gobernante y su participación actual en distintos espacios internacionales.

La actividad fue anunciada este jueves durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de Capaco, Ing. José Luis Heisecke, quien señaló que el encuentro buscará poner nuevamente en discusión los desafíos que enfrenta Paraguay para reducir su brecha de infraestructura y sostener las inversiones necesarias para mejorar su competitividad.

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Infraestructura como política de Estado

Heisecke sostuvo que uno de los principales desafíos es lograr que la planificación y ejecución de obras trasciendan los periodos de gobierno.

“Nuestra convicción es muy clara: la infraestructura debe ser una política de Estado”, afirmó.

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En ese sentido, señaló que rutas, puentes, sistemas de drenaje, saneamiento, establecimientos educativos y servicios de salud requieren planificación y continuidad, independientemente de los cambios de administración.

El titular de Capaco advirtió que la brecha de infraestructura existente tiene efectos sobre la competitividad del país, los costos logísticos y la calidad de vida de la población.

También aclaró que sostener la inversión pública “no significa gastar sin límites”, sino establecer prioridades, seleccionar proyectos de impacto, ejecutarlos con transparencia y garantizar los recursos necesarios para su continuidad.

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Seguridad jurídica y cumplimiento de contratos

Otro de los puntos planteados por el gremio fue la necesidad de contar con seguridad jurídica para sostener la inversión y la ejecución de obras.

Heisecke señaló que mecanismos como las concesiones y las alianzas público-privadas pueden complementar los recursos públicos, aunque no sustituyen la responsabilidad del Estado en materia de infraestructura.

“Las reglas deben ser claras desde el inicio y las condiciones contractuales deben respetarse. Las obras deben pagarse en tiempo y forma cuando está comprometido”, manifestó.

Según explicó, el incumplimiento de las condiciones contractuales puede trasladar costos a las empresas contratistas, encarecer el financiamiento y afectar la confianza necesaria para desarrollar nuevos proyectos.

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Experiencia colombiana

Capaco destacó que la presencia de Duque permitirá incorporar al debate la experiencia de Colombia en materia de grandes proyectos de infraestructura, además de cuestiones relacionadas con sostenibilidad, innovación y desarrollo.

La invitación forma parte de una iniciativa con la que el gremio busca convertir su aniversario en un espacio de discusión sobre temas vinculados al desarrollo del país.

La edición anterior contó con la presencia del expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien abordó cuestiones relacionadas con infraestructura pública, inversiones, crecimiento económico y desarrollo sostenible.

“Queremos consolidar nuestro aniversario como un espacio de conversación de alto nivel, capaz de reunir a líderes regionales, autoridades, empresarios, profesionales y organismos internacionales alrededor de una prioridad en común: la infraestructura que Paraguay necesita”, expresó Heisecke.

Acceso gratuito

La Gran Noche Capaco 2026 será de acceso gratuito y estará abierta al público. El encuentro prevé la participación de autoridades nacionales, empresarios, profesionales, representantes de la academia, organismos internacionales y referentes vinculados al desarrollo y la inversión.

La conferencia magistral de Iván Duque se realizará el lunes 19 de octubre, a las 19:00, como actividad central por los 59 años de vida institucional de CAPACO.

“Desde CAPACO creemos que Paraguay no puede seguir postergando la construcción de su futuro. Construir ese futuro exige continuidad, confianza y una mirada que trascienda los periodos de gobierno”, concluyó Heisecke.