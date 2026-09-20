Día de la juventud: Las opciones que propone Senatur para turismo interno

Cada 21 de septiembre en Paraguay se celebra el Día de la Juventud y, para quienes buscan experiencias turísticas, conocer los destinos internos siempre es una buena opción. Aquí presentamos algunas propuestas para vivir una aventura de forma segura, en esta fecha o en cualquier mes del año.

Rossana Viveros, jefa de Informaciones de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), comentó a ABC algunos destinos cercanos a Gran Asunción para una escapada de un día y detalló qué servicios ofrecen.

Turismo: Opciones de escapada de un día

De acuerdo con Viveros, desde la Senatur recomiendan aprovechar la cercanía de destinos como Areguá, San Bernardino, Yaguarón, Paraguarí y Piribebuy, que ofrecen diferentes alternativas para realizar una escapada de un día, sin alejarse demasiado de Gran Asunción.

Contó que Areguá permite combinar naturaleza, cultura, artesanía y gastronomía, mientras que San Bernardino ofrece propuestas vinculadas al lago Ypacaraí, gastronomía, recreación y espacios de descanso.

En tanto que Yaguarón, Paraguarí y Piribebuy cuentan con atractivos naturales y culturales, además de propuestas vinculadas al turismo de aventura y al contacto con la naturaleza.

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“En estos destinos se pueden encontrar diferentes servicios turísticos, como establecimientos gastronómicos, alojamientos, actividades de naturaleza y aventura, visitas culturales y propuestas de turismo rural, de acuerdo con cada localidad”, detalló.

¿Qué alternativas hay para amantes del turismo interno?

Para quienes cuentan con más tiempo y desean hacer una escapada más larga al interior del país, manifestó que Paraguay ofrece una amplia variedad de destinos.

Entre ellos mencionó Encarnación y las Misiones Jesuíticas, Ciudad del Este y sus atractivos naturales, Villarrica y la zona de la Cordillera del Ybytyruzú, además de otros destinos que cuentan con propuestas de naturaleza, aventura, cultura y gastronomía.

En cuanto al alojamiento, los visitantes pueden encontrar diferentes alternativas de acuerdo con sus necesidades y presupuesto, como hoteles, posadas turísticas, cabañas, establecimientos de turismo rural y campings, entre otras opciones.

“Desde Senatur recomendamos consultar previamente la oferta disponible y verificar que los prestadores se encuentren debidamente habilitados, además de planificar el viaje considerando transporte, alojamiento, alimentación y actividades”, precisó.

Destinos consultados por jóvenes

Sobre qué destinos o servicios turísticos están generando actualmente más consultas por parte de los jóvenes, señaló que desde el Departamento de Informaciones Turísticas observan un interés importante por propuestas relacionadas con naturaleza, aventura, experiencias al aire libre, gastronomía y escapadas de corta duración.

Sostuvo que existe curiosidad por sitios que permitan realizar actividades como senderismo, visitas a saltos y atractivos naturales, turismo rural, observación de la naturaleza y diferentes experiencias de aventura.

Añadió que también tienen buena aceptación las propuestas que permiten desarrollar una actividad durante el día y regresar a Asunción, especialmente entre quienes buscan opciones de corta duración que puedan ajustarse a diferentes presupuestos.

Jóvenes buscan opciones económicas

Por otro lado, para quienes buscan opciones económicas para viajar, Viveros aconsejó que lo principal es planificar el viaje con anticipación y comparar las diferentes alternativas disponibles.

Según dijo, para disfrutar del turismo interno no necesariamente se requiere realizar grandes gastos, ya que existen numerosos destinos cercanos que permiten realizar escapadas de un día o actividades de fin de semana.

“Es conveniente organizar los gastos previamente, considerando transporte, alimentación, entradas y alojamiento. Para grupos de amigos, compartir los gastos de transporte y optar por alternativas como posadas turísticas, campings o alojamientos rurales puede ayudar a reducir el presupuesto”, amplió.

Asimismo, instó a consultar la oferta turística disponible a través de Visit Paraguay y recurrir a prestadores formales y habilitados, de manera a contar con mayor seguridad y respaldo al momento de contratar un servicio.

Promociones o paquetes especiales

En cuanto a si existen promociones, descuentos o paquetes especiales por el Día de la Juventud que los jóvenes puedan aprovechar, resaltó que estos son definidos por cada establecimiento o prestador de servicios turísticos.

En este sentido, recomendó a los jóvenes consultar directamente con hoteles, posadas, agencias de viajes, establecimientos gastronómicos y otros prestadores sobre las propuestas y beneficios disponibles para estas fechas.

Además, teniendo en cuenta el próximo feriado largo, subrayó que desde el ente de turismo estarán difundiendo un material especial con información turística, que reunirá diferentes propuestas para quienes quieran aprovechar estos días para viajar dentro del país.

“El material incluirá un listado de eventos y actividades que se desarrollarán durante el feriado largo, destinos y productos turísticos, además de una guía de promociones ofrecidas por el sector privado, incluyendo establecimientos de alojamiento, agencias de viajes y otros prestadores turísticos”, concluyó.