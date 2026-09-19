Día de la Juventud: Generación Z busca algo más que un empleo

La Generación Z llegó al mercado laboral con nuevas expectativas y, en ese sentido, los datos dados a conocer por la Capaser muestran lo que busca ese segmento del mundo laboral.

En la Encuesta Regional 2026 Generación Z: ¿Qué espera del mundo laboral y de la formación?, impulsada por la Asociación junto a Zabe Corporate, revela que el 51,1% de los jóvenes paraguayos proyecta permanecer al menos tres años en su próximo empleo, siempre que encuentre crecimiento real, salario justo y autonomía.

Cecilia Dos Santos, vicepresidenta del gremio señala que estos datos nos muestran que los jóvenes quieren oportunidades, pero también quieren crecer dentro de ellas.

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Ante eso, sostuvo que esta expectativa laboral adquiere otra dimensión al observar la realidad de quienes ya están trabajando en el sector.

En esa línea, el gremio también impulsó una encuesta elaborada por Captura Consulting que revela que el 76% de los trabajadores del sector tiene entre 18 y 35 años. El 78% se declara satisfecho con su trabajo y más del 80% proyecta crecer dentro de la industria.

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Jóvenes sosten económico de su familia

A la vez, el 65% de los trabajadores es el principal sostén económico de su familia, en hogares donde conviven, en promedio, cuatro personas.

“Estos datos muestran que para una parte importante de los jóvenes el empleo no representa únicamente el ingreso al mercado laboral, sino también una fuente de autonomía económica y responsabilidad familiar”, amplia Dos Santos.

Servicios globales oportunidad para jovenes

En este escenario, sostuvo que la industria de servicios globales concentra una importante participación de trabajadores jóvenes y ofrece oportunidades vinculadas con comunicación, atención al cliente, herramientas digitales, idiomas y especialización.

Añadió que el sector también enfrenta el desafío de encontrar talento con las capacidades que requiere una demanda laboral en evolución.

Entre las principales barreras identificadas por la encuesta de Generación Z para acceder a mejores oportunidades aparecen la falta de experiencia práctica y el dominio del inglés.

“Los servicios globales adquieren cada vez mayor peso en la economía internacional, pero sobre todo, representa una oportunidad para cada joven que busca algo más que su primer empleo: crecer y construir su propio proyecto de vida”, indicó.

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El desafío del sector

Para Dos Santos, el desafío no consiste solamente en crear más puestos de trabajo, sino en conectar las capacidades de los jóvenes con una demanda laboral que evoluciona rápidamente.

“Tenemos que mirar el empleo juvenil como una oportunidad de desarrollo. Cada joven que ingresa al mercado laboral y encuentra posibilidades de aprender, asumir responsabilidades y crecer está construyendo capacidades que también son valiosas para el país”, concluyó.