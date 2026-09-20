Combustible de aviación: los llamativos cambios de Petropar en millonaria licitación

Petróleos Paraguayos (Petropar) modificó nuevamente las condiciones de la licitación internacional con la que busca incursionar en el mercado de combustibles de aviación (ID 484.812).

La administración de William Wilka, presidente de la empresa pública, emitió una adenda que reduce el presupuesto inicial previsto y modifica sustancialmente los volúmenes que la estatal pretende adquirir.

La apertura de ofertas de la licitación ya tuvo cinco prórrogas. Inicialmente estaba prevista para el 17 de agosto, pero fue postergada sucesivamente al 21 y 27 de agosto, luego al 1 y 4 de septiembre y posteriormente al 15 de septiembre. Finalmente, Petropar volvió a modificar el calendario y fijó la apertura para este miércoles 23 de septiembre de 2026 tras estos cambios.

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En este contexto, la estatal también modificó el pliego de bases y condiciones (PBC) del llamado. En el proceso original, correspondiente a la Subasta a la Baja Electrónica Internacional N° 14/26, los precios de referencia estaban expresados en dólares estadounidenses, IVA incluido, con un presupuesto máximo global estimado en US$ 24.308.840.

Con la nueva adenda, el presupuesto máximo queda establecido en US$ 12.772.077, también con IVA incluido, lo que representa una reducción importante frente al monto previsto inicialmente.

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Además, la estatal disminuyó considerablemente las cantidades máximas contempladas en el llamado original. Sin embargo, lo que sí aumentó fue el precio de referencia utilizado para calcular el costo del combustible.

En este sentido, Petropar elevó el parámetro de 360 a 477,50 centavos de dólar por galón (cpg), una unidad de referencia internacional que expresa el precio del carburante en cpg y que, en este caso, fue utilizada para determinar el valor estimado por metro cúbico en la licitación.

Combustible de aviación: Recorte en los volúmenes licitados

El llamado original contemplaba la adquisición de hasta 20.000 metros cúbicos de combustibles de aviación, distribuidos en cuatro ítems y bajo la modalidad de contrato abierto, que se redujo ahora a 8.400 m³. Para cada producto se establecían cantidades mínimas de 1.500 m³ y máximas de 5.000 m³.

La nueva adenda modifica esos parámetros. En el caso del kerosene Jet A-1, se mantienen como destinos la Fuerza Aérea Paraguaya, en Luque; el Aeropuerto Internacional de Encarnación; y las terminales de San Antonio/Villa Elisa. Sin embargo, el volumen máximo por lote se redujo de 5.000 a 2.500 metros cúbicos, mientras que el mínimo quedó establecido en 1.500 m³.

Para la gasolina de aviación Grado 100 LL (AvGas), el recorte es todavía más marcado. Mientras el llamado original contemplaba volúmenes máximos de hasta 5.000 m³ por destino, la nueva versión establece un rango de entre 100 y 300 m³ para cada uno de los tres puntos de entrega previstos.

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De esta manera, Petropar reduce considerablemente la escala máxima de abastecimiento que había planteado inicialmente para este nuevo negocio.

Un nuevo negocio con un socio privado

Según había explicado Petropar, la estatal se encargará de adquirir los carburantes para posteriormente comercializarlos, mientras que su socio privado deberá aportar la infraestructura necesaria para desarrollar la operación.

La firma seleccionada como “aliada” es Royal Energy S.A., a la que Petropar presentó como responsable de aportar inversión, infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa.

La petrolera estatal también había anunciado que el proyecto contempla una implementación progresiva y la instalación de cinco aeroplantas en distintos puntos del país.

Sin embargo, la empresa pública oculta hasta ahora los detalles fundamentales del acuerdo, como el monto que deberá invertir Royal Energy, las instalaciones que deberá construir, la ubicación de las cinco aeroplantas, el cronograma de ejecución, las condiciones económicas de la alianza, la distribución de las ganancias y los riesgos asumidos por cada parte.

El presidente de Petropar, William Wilka, había aclarado que los US$ 24,3 millones correspondían exclusivamente a la adquisición de combustibles y no formaban parte de la inversión en infraestructura. También explicó que los 20.000 m³ del llamado original no serían almacenados simultáneamente, sino que constituían una proyección de abastecimiento que se ejecutaría de manera progresiva, de acuerdo con la demanda y el cronograma de implementación.

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Pero tras las modificaciones de las cantidades y los montos, Wilka ya no brindó explicaciones. El titular de la estatal prometió que el lunes dará los detalles de la reducción de las cantidades previstas y del monto total de la contratación.

¿Cómo se seleccionó a Royal Energy?

Otro punto que Petropar mantiene oculto es el mecanismo mediante el cual Royal Energy fue seleccionada como socia de Petropar.

Wilka había señalado que la firma era el “operador adjudicado mediante un proceso”, pero la petrolera estatal no precisó si realizó un llamado específico para seleccionar al privado, cuándo se concretó el acuerdo ni bajo qué marco normativo se estableció la alianza.

Según los datos proporcionados por Petropar, Royal Energy es una empresa paraguaya con experiencia en combustibles aeronáuticos desde 2017. La firma habría comenzado a operar en este segmento como distribuidora de productos de aviación para una compañía multinacional que continúa participando en el mercado local.

En los registros consultados figura Raúl Arnaldo Gavilán Cáceres como presidente de Royal Energy y Daiana Letizia María Ferrari Ginés como representante legal. Ferrari Ginés también figura como representante de la firma ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).