Itaipú: Peña dice que no hay novedades sobre la tarifa y pone la mira en las elecciones de Brasil

Tras el acto oficial en Mburuvicha Róga para homenajear a la delegación del Team Paraguay que compitió en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el mandatario Santiago Peña brindó declaraciones a la prensa. Consultado sobre novedades en la negociación de la tarifa de Itaipú, que habitualmente se fijaba en octubre de cada año, respondió con un escueto “No”.

Peña explicó que la atención está puesta en el vecino país: “la siguiente noticia que vamos a estar todos expectantes van a ser las elecciones en Brasil”. Argumentó que Brasil es “nuestro mayor socio comercial” y el país de donde provienen las mayores inversiones extranjeras en Paraguay.

Agregó que las exportaciones paraguayas “están creciendo de una manera importante” y que el principal destino es el mercado brasileño. También señaló que el país recibe un número récord de extranjeros que buscan radicarse, y que la mitad proviene de Brasil.

Al ser consultado sobre qué gobierno brasileño sería mejor para negociar, evitó pronunciarse. “Realmente no puedo ejercer ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de opinión”, respondió, y dijo que aceptará lo que decida el pueblo brasileño.

El domingo 4 de octubre Brasil elige presidente. El mandatario Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si ningún candidato supera la mitad de los votos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral (TSE). Una encuesta divulgada a fines de septiembre, citada por la agencia EFE, ubicó a Lula con 42 % y a Bolsonaro con 41 % en un eventual balotaje, un empate técnico.

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“Lo antes posible”

Durante la conferencia, se le planteó si el Anexo C se definiría en 2027. Peña no se refirió a ese año y se limitó a decir: “Nosotros queremos hacerlo lo más rápido posible”.

El presidente recordó que, tras asumir el 15 de agosto de 2023, procuró un encuentro con Lula que recién logró en enero de 2024, en Brasilia. Fue una reunión de casi cinco horas con el mandatario brasileño y todo su gabinete. En mayo anunciaron una tarifa por tres años, “la que termina este año”.

Según Peña, Paraguay está “en la misma situación que estaban todos los años, todos los gobiernos antes que llegara yo”, porque “la tarifa siempre era año a año”. Un acuerdo rápido, sostuvo, es bueno para darle previsibilidad a ambos países.

Cabe recordar que en mayo de 2024, Peña confirmó una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes para 2024, 2025 y 2026. En ese mismo mensaje dijo que ambos gobiernos habían consensuado finalizar un documento del Anexo C antes de que terminara ese año. Casi dos años después, la revisión sigue sin concluirse.

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¿Qué busca Paraguay?

Ante la observación de la periodista Mariela Fretes, de ABC, de que “hoy día no se conoce mucho” sobre lo que busca el país en esta negociación, Peña respondió que es “muy claro”: que la energía de Itaipú “sirva para generar desarrollo en el Paraguay”. Sostuvo que Brasil ya se desarrolló y que “ahora es el momento del Paraguay”. No mencionó precios ni cifras de tarifa.

El mandatario admitió que Paraguay no aprovecha toda su energía. “Quiero usar el cien por ciento de la energía de Itaipú, y no puedo”, dijo, y explicó que falta una línea de transmisión que está “en fase de construcción”. Reconoció además que muchas veces el país retrasó decisiones necesarias para poder usar esa energía.

Sobre el excedente, afirmó que la idea es “que la usemos” y que “el mundo hoy no tiene excedente de energía eléctrica, el mundo no tiene, Paraguay tiene”.

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En el entendimiento de mayo de 2024 entre Paraguay y Brasil sobre directrices de Itaipú Binacional, se establece que desde 2027 la tarifa reflejará solo el costo estricto de operación. También prevé que Paraguay pueda vender libremente al mercado brasileño la energía que no consuma.

Del lado brasileño, el director general de Itaipú, Enio Verri, dijo en abril pasado que se apunta a entre US$ 10 y US$ 12 por kW/mes desde 2027 y que hay “grandes condiciones” de cerrar el Anexo C este año.

Al ser consultado sobre si se ratifica como el principal negociador del Anexo C, Peña respondió: “Sí, claro, por supuesto, sin ninguna duda”. Cuando le insistieron con el plazo, repitió: “Lo antes posible”.