Fitch y Paraguay: Borda alerta sobre deuda, déficit y corrupción

La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings confirmó, el pasado miércoles 30 de septiembre, la calificación de riesgo crediticio a largo plazo para Paraguay en “BB+” con Perspectiva Positiva. Si bien el mantenimiento de la perspectiva favorable indica que la trayectoria económica sigue contando con potencial de ascenso, la firma estadounidense optó por no dar el paso definitivo hacia el codiciado “Grado de Inversión” (que requiere alcanzar el peldaño “BBB-”).

El Dr. en economía y exministro de Hacienda Dionisio Borda analizó esta situación y señaló, en entrevista con ABC Color, que los problemas en la gestión fiscal, la corrupción y la debilidad de las instituciones ya pueden limitar la inversión y el crecimiento. También advirtió sobre el impacto de las deudas con proveedores del Estado y la nueva postergación de la meta de déficit fiscal. Sepa los detalles a continuación.

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Instituciones débiles pueden frenar el crecimiento

1) ¿Hasta qué punto las debilidades institucionales que señala Fitch ya están actuando como un techo para el crecimiento económico del país?

La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings mantuvo a Paraguay en BB+ con perspectiva positiva, un escalón por debajo del grado de inversión, pese al fuerte crecimiento del PIB y la baja inflación. En su reporte anual, señala como problemas centrales la acumulación de deudas con proveedores, la postergación del plan de convergencia fiscal y las debilidades institucionales, particularmente en el control de la corrupción.

El informe reconoce que la economía conserva un potencial de crecimiento mayor. Sin embargo, la baja recaudación tributaria y los problemas recurrentes en la gestión de las finanzas públicas restringen la capacidad del Estado para acompañar ese crecimiento. En mi opinión, estas debilidades ya constituyen un freno para la inversión y la productividad. La estabilidad macroeconómica es indispensable, pero debe estar respaldada por instituciones confiables.

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Corrupción y Estado de derecho pesan sobre la inversión

2) Fitch vuelve a poner el foco en la calidad institucional, el Estado de derecho y el control de la corrupción. ¿Cómo se traducen esas debilidades para Paraguay?

La calificación refleja indicadores de gobernanza débiles, una base de ingresos reducida, un mercado de capitales poco profundo, que limita las alternativas de financiamiento del Estado, y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos adversos. La calificadora también advierte que las deficiencias en la gestión de las finanzas públicas erosionan la credibilidad fiscal.

Para un inversor, la debilidad del Estado de derecho significa incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la protección de sus derechos y la resolución imparcial de los conflictos. La corrupción aumenta los costos y distorsiona la competencia. Estos factores pueden llevar a exigir una mayor rentabilidad para compensar el riesgo, encarecer el financiamiento o postergar proyectos.

Mejorar la calificación exige sostener un crecimiento elevado y estable, atraer nuevas inversiones, diversificar la economía y fortalecer la calidad institucional.

Deudas y déficit ponen presión sobre la credibilidad fiscal

3) La acumulación de compromisos con proveedores y la nueva postergación de la convergencia hacia el déficit fiscal. ¿Qué consecuencias económicas puede tener que los agentes empiecen a desconfiar de las reglas fiscales del país?

Las fallas en la gestión financiera pública provocaron una nueva acumulación de atrasos de pago con proveedores del Estado, principalmente empresas farmacéuticas y constructoras, por alrededor de US$ 1.300 millones, equivalentes al 2% del PIB.

Esta acumulación de obligaciones no registradas debidamente llevó a las autoridades a postergar nuevamente el retorno al límite de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal: la meta del 1,5% del PIB pasó de 2026 a 2028. Las nuevas metas prevén déficits del 3,2% del PIB para 2026 y del 3,9% para 2027. La reiteración de estos incumplimientos erosiona seriamente la credibilidad de la política fiscal del país.

Cuando los agentes económicos desconfían de las reglas fiscales, aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de la deuda y las futuras decisiones del Gobierno. Esto puede elevar el costo del financiamiento y desalentar inversiones privadas. Además, los atrasos perjudican a los proveedores, comprometen su liquidez y afectan la continuidad de las obras y los servicios públicos. Recuperar la confianza requiere transparentar todas las obligaciones y cumplir un programa fiscal creíble.

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Fitch mantiene a Paraguay un escalón por debajo

4) Paraguay ya tiene grado de inversión con Moody’s y S&P, pero Fitch todavía lo mantiene un escalón por debajo. ¿Por qué cree que Paraguay todavía no logra alcanzar una evaluación coincidente con las otras agencias?

El grado de inversión otorgado por Moody’s y S&P es importante, pero debemos recordar que las calificaciones pueden mejorar o deteriorarse. Haber alcanzado ese reconocimiento no debe llevarnos a dormir sobre los laureles.

La diferencia entre las tres agencias muestra que, aunque se reconocen los avances macroeconómicos del país, persisten distintas valoraciones sobre sus riesgos. Fitch mantiene reservas vinculadas con la gestión de las finanzas públicas, la credibilidad fiscal y la calidad institucional.

No es posible cuantificar cuánto pierde Paraguay en inversiones únicamente por esta diferencia de calificaciones. Tampoco la evaluación de Fitch determina por sí sola las decisiones de inversión extranjera directa. Sin embargo, puede influir en la percepción de riesgo y en las condiciones de financiamiento de determinados inversores. Para los proyectos de largo plazo, la independencia de la justicia, el cumplimiento de los contratos y la previsibilidad de las reglas son decisivos.

La prioridad debe ser corregir los problemas que afectan la confianza: mejorar la gestión fiscal, cumplir las reglas, combatir la corrupción y reducir la impunidad. Una evaluación coincidente de las tres agencias sería una consecuencia favorable de esos avances.

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Paraguay enfrenta el riesgo de un menor potencial de crecimiento

5) Fitch proyecta que el crecimiento se moderará desde 4,5% en 2026 hacia niveles cercanos al 4%. ¿Existe el riesgo de que ese 4% termine convirtiéndose en un techo estructural de crecimiento y qué tendría que cambiar para elevar el potencial de la economía?

Existe ese riesgo, aunque una proyección cercana al 4% no constituye, por sí misma, un techo inevitable. Sin reformas que aumenten la productividad y fortalezcan las instituciones, el país puede quedar limitado a un crecimiento insuficiente para responder a sus necesidades de empleo y bienestar.

Paraguay cuenta con recursos y oportunidades para dar un salto hacia el desarrollo económico. Para aprovecharlos, necesita invertir en educación, salud e infraestructura; diversificar la producción; ampliar el empleo formal; y mejorar la eficiencia del gasto y la recaudación tributaria.

También es fundamental reducir la partidización de las instituciones del Estado, profesionalizar la administración pública y garantizar una justicia independiente. El desafío consiste en elevar el potencial de la economía y transformar el crecimiento en mejores condiciones de vida para la población.

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