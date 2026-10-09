Acuerdo UE-Mercosur: la UIP estima cuánto podría captar Paraguay con el traslado de industrias

Con la firma de la Asociación Comercial Unión Europea- Mercosur, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) indican que se abre una oportunidad importante para el Paraguay y que se refleja en un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos (CEE) del gremio.

Dicho material, de acuerdo a lo que se informó, muestra la posibilidad de que Paraguay atraiga nuevas inversiones industriales como consecuencia de un cambio en “la conveniencia” de dónde producir dentro del Mercosur para abastecer al mercado europeo por medio de “El Modelo RIAE 1.0″.

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¿Qué es el RIAE 1.0?

El Modelo RIAE 1.0, siglas de “Relocalización Industrial por Arbitraje de Eficiencia”-primera etapa, busca estimar cuánta inversión productiva podría trasladarse a Paraguay debido a sus ventajas relativas de costos y a las nuevas condiciones de acceso a los mercados.

Esta primera versión concentra su análisis en empresas y capacidad productiva actualmente localizadas en el Mercosur. Según explican desde el gremio, el acuerdo comercial podría modificar los cálculos económicos de las empresas de la región que ya producen y venden a Europa, e influir en sus decisiones sobre dónde instalar sus operaciones.

El modelo analiza las diferencias en costos laborales, energéticos, tributarios y logísticos. Además, documenta antecedentes recientes de empresas que trasladaron capacidad productiva a Paraguay.

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Estos casos, según la UIP, muestran cómo las diferencias de costos y las condiciones operativas pueden incidir en las decisiones de localización industrial.

¿Qué identifica el RIAE 1.0 en la primera etapa?

El RIAE 1.0 estima un potencial inicial de aproximadamente US$ 420,6 millones en inversión productiva, concentrado principalmente en los sectores eléctrico-electrónico y de plásticos.

Desde el gremio aclaran que se trata de la inversión inicial asociada a la instalación o relocalización de nueva capacidad productiva.

“Una vez instalada, el impacto se reflejaría principalmente en la producción, las exportaciones, el valor agregado, el empleo y las remuneraciones”, resumen.

¿Cuánto podrían generar la producción y las exportaciones?

Según las estimaciones del Centro de Estudios Económicos, el potencial inicial de inversión identificado por el modelo podría generar alrededor de US$ 738,5 millones anuales en producción y exportaciones.

Estiman que el flujo acumulado de producción podría alcanzar los US$ 3.700 millones en cinco años. Asimismo, el potencial identificado permitiría generar hasta 14.656 empleos directos y cerca de US$ 75 millones anuales en remuneraciones, de acuerdo con los coeficientes sectoriales utilizados por el modelo.

Empresas que ya se instalaron en Paraguay

El estudio toma como referencia casos recientes de empresas que trasladaron capacidad productiva a Paraguay. Entre ellas menciona al Grupo Dass, vinculado a los sectores textil y de calzados, y a South Atlantic Company/WOFCO, del sector de alimentos.

Estos antecedentes sirven como referencia para analizar cómo las condiciones de costos y operación pueden influir en las decisiones empresariales de relocalización, alegan.

¿Qué sectores concentran las oportunidades?

El sector eléctrico-electrónico concentra la mayor parte del potencial identificado, con unos US$ 243,3 millones en inversión y una producción estimada de US$ 419,4 millones anuales.

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En segundo lugar se encuentra el sector de plásticos, con aproximadamente US$ 156,8 millones en inversión y unos US$ 290,3 millones en producción anual. El análisis también identifica oportunidades en actividades como confecciones, aluminio y vidrio.

“Los US$ 420,6 millones en inversión y los casi US$ 3.700 millones de producción acumulada en cinco años constituyen una estimación del potencial identificable a partir de la información disponible, y no un límite máximo para el proceso de relocalización industrial”, reiteran.

RIAE 2.0: la próxima etapa incorporará a Europa

El estudio señala que estas cifras constituyen una primera aproximación, ya que el RIAE 1.0 analiza la posibilidad de trasladar a Paraguay la capacidad productiva actualmente instalada en Brasil y Argentina.

La siguiente etapa, denominada RIAE 2.0, ampliará el alcance del análisis para evaluar qué empresas o actividades productivas actualmente instaladas en Europa podrían encontrar conveniente producir desde Paraguay para abastecer al Mercosur, a Europa u otros mercados.