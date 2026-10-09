Itaipú: con el avance bolsonarista en el Congreso, un Anexo C firmado con Lula “no sirve para nada”

El panorama energético con Brasil fue analizado por el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y exconsejero de Itaipú Binacional, el pasado miércoles, en su programa de radio Ñanduti. A su juicio, el calendario político del vecino país dejó muy poco margen para cerrar la revisión del tratado de la binacional.

Consultado sobre la tarifa, fue directo: “Yo creo que la tarifa ya va a ir hacia abajo, que tiene su parte buena y su parte mala”. Agregó que también resulta difícil que Paraguay consiga algún incremento en el Anexo C.

En mayo de 2024, el presidente Santiago Peña confirmó una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes para 2024, 2025 y 2026, y dijo que ambos gobiernos buscaban cerrar el documento del Anexo C antes de que terminara ese año. Sin embargo, la revisión sigue sin concluirse hasta la fecha.

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Un Congreso más bolsonarista

Ferreira puso el foco en el Parlamento brasileño. “Bolsonaro ganó más bancas que nunca en el Parlamento brasilero y, por tanto, si eventualmente Lula quisiera firmar algo, eso no se va a aprobar”, advirtió.

Fue aún más lejos: “Un Anexo C firmado ahora con Lula no sirve para nada. Es más, me parece que va a ser una dificultad”. Y cerró el punto señalando que ya no hay mucho por hacer, porque las elecciones legislativas se realizaron y “eso no va a repechaje”.

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El Partido Liberal (PL), de la familia Bolsonaro, eligió 121 diputados federales y tendrá la mayor bancada de un solo partido en la Cámara desde la Constitución de 1988. En 2022 había obtenido 99. En el Senado sumará 28 integrantes desde 2027, tras elegir 19 en esta votación.

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Balotaje y factor Flávio

La presidencial todavía no está definida. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta frente al 45,1% de Lula, y ambos se medirán en el balotaje del 25 de octubre.

Sobre si el hijo del expresidente mantendría la línea de su padre, Ferreira respondió: “Yo creo que va a estar en la misma línea, pero la situación es ya diferente”. Al evocar el Gobierno de Jair Bolsonaro, que le tocó vivir, lo resumió en una palabra: “Duro”.

La relación bilateral ya había sufrido un golpe: Paraguay suspendió en abril de 2025 las conversaciones sobre el Anexo C tras revelarse que agentes de inteligencia brasileños habían espiado a funcionarios paraguayos durante la administración de Jair Bolsonaro.

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Paraguay consume más, la tarifa pesa menos

Para Ferreira, el escenario cambió porque “el Paraguay ya consume mucho más de la energía de Itaipú”. Por eso, según dijo, “las diferencias tarifarias en Itaipú van bajando la temperatura” en la relación entre ambos gobiernos.

El razonamiento fue claro: antes, si la energía era cara, la pagaba Brasil. Hoy, planteó, “puede ser cara, barata, no importa, si la pagamos nosotros la mitad prácticamente, ya da igual”.

En 2025, Itaipú suministró 25.768 GWh a la ANDE, un 26,4% más que en 2024, de una producción total de 72.879 GWh. Eso equivale a alrededor de un tercio de lo generado. Según el informe anual de la binacional, la represa cubrió el 87,6% del consumo paraguayo. Entre enero y mayo de 2026, el retiro fue de 12.432 GWh, un 22% más que en igual lapso de 2025.

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El mismo informe indica que el costo medio de la energía fue de US$ 26,61 por MWh para Paraguay y de US$ 49,94 por MWh para Brasil en 2025.

El 3 de octubre, el mandatario Santiago Peña respondió con un escueto “No” cuando se le consultó si había novedades sobre la tarifa, que habitualmente se fijaba en octubre. Al ser consultado sobre qué gobierno brasileño sería mejor para negociar, evitó pronunciarse. “Realmente no puedo ejercer ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de opinión”, respondió, y dijo que aceptará lo que decida el pueblo brasileño.