Óscar Lovera y Carlos Carvallo participan en reuniones del FMI y Banco Mundial en Tailandia

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, participa desde hoy en las Reuniones Anuales 2026 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia. Las actividades se extenderán hasta finales de esta semana, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lovera asiste en calidad de gobernador ante ambos organismos, es decir, como representante de Paraguay. Lo acompañan el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, como gobernador alterno y la directora del Gabinete Ejecutivo del MEF, Flavia Ayala Vuyk.

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Agenda de Paraguay ante el FMI y el Banco Mundial

Las autoridades del MEF tienen previstos encuentros con representantes de otros gobiernos y organismos multilaterales. También se reunirán con inversionistas y autoridades de bancos privados y centrales.

La agenda incluye debates sobre los principales desafíos de la economía mundial, tanto en el Comité para el Desarrollo como en la sesión plenaria de las Reuniones Anuales. Habrá además seminarios y talleres sobre asuntos económicos y financieros.

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Durante la ausencia de Lovera, la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde, queda como ministra sustituta de Economía y Finanzas hasta el 19 de octubre. La designación consta en el Decreto Nº 6984 del Poder Ejecutivo.

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Carlos Carvallo presidirá reuniones del FMI y el Banco Mundial

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, será la primera autoridad nacional en presidir Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial, que, según el BCP, se trata de “un hecho sin precedentes en más de 70 años de participación del país en estos organismos”.

Como presidente de las reuniones (Chairman), Carvallo participará en sesiones sobre los desafíos de la economía mundial y las perspectivas de crecimiento, además de debates sobre estabilidad financiera y desarrollo sostenible.

Carvallo también tiene previstos encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Su agenda incluye reuniones con representantes de bancos centrales y ministerios de Finanzas, además de entidades multilaterales. El BCP sostiene que su elección “refleja la credibilidad alcanzada por el Banco Central del Paraguay”. Sin embargo, el BCP se encuentra actualmente en el centro del debate e incluso enfrenta dudas en su credibilidad, por el caso de ueno bank, entidad bancaria que el propio Carvallo dirigió hace un par de años.

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Sociedad civil tendrá un espacio de diálogo

El programa también contempla el Foro de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF). Allí, organizaciones de la sociedad civil podrán intercambiar opiniones con representantes del FMI y del Grupo Banco Mundial, además de delegaciones gubernamentales y otros participantes.

Inteligencia artificial y empleo: los temas de esta semana

Este lunes 12 de octubre está prevista una sesión sobre inteligencia artificial a pequeña escala y su potencial para generar empleo.

El miércoles 14, otra actividad se centrará en cómo atraer capital privado para crear puestos de trabajo. Ambos encuentros forman parte del programa sobre iniciativas del Grupo Banco Mundial y asuntos prioritarios de la institución.

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