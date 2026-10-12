PGN 2027: cuatro instituciones defenderán este lunes sus presupuestos ante la Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) continuará este lunes con el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Según el calendario actualizado, esta semana serán seis las instituciones públicas que deberán presentar y defender sus respectivas previsiones de ingresos y gastos ante los 25 representantes del Senado y 26 de Diputados que conforman la CBP. Para la jornada de hoy, se prevé que sean cuatro entes.

PGN 2027: ¿qué instituciones comparecerán este lunes?

La jornada arrancará a las 09:00 con la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Posteriormente, a las 10:00, será el turno del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Las exposiciones continuarán durante la tarde. A las 14:00 está prevista la presentación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras que el Ministerio Público cerrará la jornada a las 15:00.

Estas comparecencias forman parte de la etapa informativa del estudio del PGN 2027, durante la cual los representantes de las instituciones públicas exponen sus necesidades presupuestarias ante los integrantes de la Bicameral.

El nuevo cronograma fue proporcionado a ABC Color por el director de la CBP, Ramón Duette, quien informó que todavía faltan 11 instituciones que deben defender sus presupuestos antes de concluir esta etapa.

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PGN 2027: Defensa e Interior comparecerán el jueves

Tras las presentaciones del lunes, la Comisión Bicameral retomará las sesiones informativas el jueves 15 de octubre, con la participación de dos instituciones vinculadas al área de seguridad.

El Ministerio de Defensa Nacional tiene asignado el horario de las 09:00, mientras que el Ministerio del Interior deberá comparecer a las 10:30.

Ambas exposiciones forman parte de las presentaciones pendientes antes de que los legisladores avancen con las deliberaciones sobre el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio fiscal.

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La agenda de la próxima semana: MEC, Justicia, DNIT y Justicia Electoral

El calendario actualizado también establece que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deberá defender su presupuesto el lunes 19 de octubre, a las 09:00.

Ese mismo lunes, a las 10:00, corresponderá la presentación del Ministerio de Justicia. Por la tarde, el cronograma contempla la participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a las 14:00, y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a las 15:00.

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PGN 2027: ¿cuándo terminarán las sesiones informativas de la CBP?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la última institución en comparecer durante la etapa informativa, de acuerdo con el calendario actualizado. Su presentación está fijada para el jueves 22 de octubre, a las 09:00.

Ese mismo día también está previsto el inicio de las sesiones deliberativas de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Las deliberaciones proseguirán el lunes 26 y el jueves 29 de octubre, aunque los horarios todavía están pendientes de definición.

En esta etapa, los legisladores pasarán de escuchar las exposiciones institucionales a debatir el contenido del proyecto de PGN 2027, que establecerá los recursos y gastos del Estado para el próximo año.

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¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos para el 2027?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hiceron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

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La última jornada informativa se desarrolló el jueves 8 de octubre, con la participación de las autoridades de las diez universidades nacionales.