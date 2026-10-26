PGN 2027: Bicameral inicia hoy las deliberaciones sobre presupuestos de las entidades

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) inicia hoy, a las 10:00, las deliberaciones sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Los legisladores analizarán las asignaciones de 107 organismos y entidades del Estado para elaborar el dictamen que remitirán a ambas cámaras del Congreso.

La comisión, presidida por la diputada Cristina Villalba, evaluará qué cambios recomendará a la propuesta del Poder Ejecutivo y cuáles de los pedidos de recursos adicionales incorporará. Aunque inicialmente se previeron tres reuniones, la cantidad definitiva de sesiones todavía no está confirmada.

El proyecto asciende a G. 166,3 billones (US$ 25.751,0 millones, al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar), un aumento del 11,2% frente al PGN aprobado para 2026. De ese monto, G. 87,9 billones corresponden a la Administración Central y G. 78,4 billones a las Entidades Descentralizadas.

Las deliberaciones comienzan tras el cierre de las sesiones informativas, realizado el jueves 22 de octubre. Las asignaciones recomendadas por la Bicameral podrán modificarse durante el tratamiento en los plenarios de Diputados y del Senado.

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¿Cuáles son las 17 instituciones que se presentaron ante la CBP?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

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La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hicieron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

En tanto que, el jueves 08 de octubre, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín representó a las autoridades de las 9 universidades públicas. También participó la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera representando a su casa de estudios.

Así también, el lunes 12 de octubre defendieron las autoridades Carlos Giménez y Walter Gutiérrez del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), respectivamente.

Ese mismo día por la tarde, hicieron lo suyo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público.

El jueves 15 de octubre fue el turno de los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, el general de Ejército (R) Óscar González y Enrique Riera, respectivamente.

El lunes 19 de octubre se presentaron los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín.

Las sesiones informativas ante la CBP cerraron el jueves 22 de octubre con la presentación del ministro Óscar Lovera quien defendió el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).