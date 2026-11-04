Ueno Bank: AmCham pide proteger a depositantes y evitar presiones políticas

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) pidió que el proceso de resolución y cese de operaciones de Ueno Bank se desarrolle con criterios técnicos y responsabilidades claras. En su pronunciamiento, de hoy miércoles, la entidad reclamó proteger a los depositantes y preservar los recursos públicos.

Para la Cámara, el alcance del caso supera a la entidad bancaria. La estabilidad del sistema permite que los pagos continúen y que las empresas accedan al crédito. Una pérdida de confianza puede afectar esas condiciones y el atractivo de Paraguay para las inversiones.

“La confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía”, expresa el comunicado.

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Ueno Bank: rapidez y apego a la ley para proteger los depósitos

AmCham solicita que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) actúen con rapidez, dentro de la Ley General de Bancos y las demás normas aplicables.

El gremio plantea que la respuesta debe proteger los fondos y reducir las dudas sobre las operaciones en el mercado. También reclama que las decisiones de los administradores sean objeto de una revisión técnica y transparente.

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Ese examen debe establecer las responsabilidades conforme a las normas del sistema financiero. La Cámara exige, además, que los recursos del Estado queden resguardados durante el proceso.

Reclaman autonomía del BCP y la Superintendencia

El pronunciamiento pone el foco en la independencia del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Superintendencia de Bancos. Con una referencia al artículo 285 de la Constitución Nacional, AmCham sostiene que ambas instituciones deben contar con autonomía funcional, técnica y administrativa.

Sobre las decisiones del proceso de resolución, exige que respondan “exclusivamente a métricas prudenciales objetivas”.

El gremio vincula ese pedido con las alertas que expuso en su comunicado del 12 de octubre. En aquel documento había reclamado una supervisión capaz de detectar riesgos a tiempo y una autoridad reguladora libre de presiones políticas.

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Grado de inversión: la advertencia sobre la calidad institucional

AmCham sostiene que la situación de Ueno Bank confirma las preocupaciones que había expresado junto con otros gremios de la producción y el comercio.

A su criterio, conservar la confianza del mercado exige controles preventivos y una fiscalización con autonomía técnica. El desempeño de las instituciones tiene un peso que va más allá de los resultados económicos.

“La consolidación del grado de inversión no depende únicamente de la estabilidad macroeconómica y fiscal, sino de la solidez y probidad de sus instituciones”, señala.

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Seguridad jurídica y costo del crédito en Paraguay

El gremio también advierte sobre el efecto que el tratamiento del caso puede tener en la reputación crediticia del país. Su planteo abarca el respeto a los contratos y la confianza de quienes aportan financiamiento.

El comunicado menciona las operaciones de deuda sujetas a jurisdicciones internacionales, como la del Estado de Nueva York. Para AmCham, una respuesta clara y conforme a derecho ayuda a evitar que el crédito resulte más caro para el sector productivo nacional.

La entidad pide que las autoridades expliquen las medidas a tiempo, con respaldo en auditorías técnicas. Esa información, sostiene, debe reducir la especulación y dar certeza sobre el desarrollo del proceso.