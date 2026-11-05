Contraloría intimó al BCP ante falta de respuestas por Ueno Bank

Aproximadamente 55 pedidos de informes realizó la Contraloría General de la República (CGR) en setiembre al BCP ante las denuncias por presuntas irregularidades de Ueno Bank.

De todos los pedidos de informes, el ente regulador solo respondió cinco a la máxima autoridad de control, según confirmó el contralor Camilo Benítez.

“Nosotros le advertimos al presidente del banco que esto era absolutamente inconstitucional, porque la Constitución Nacional no solamente le faculta al contralor, sino que le compromete también, porque hay una responsabilidad personal del contralor cuando instituciones como esta se manejan de manera negligente”, confirmó en entrevista con A La Gran 730 de ABC Cardinal.

Recordó que la CGR no solamente tiene el deber, sino también la obligación con una responsabilidad y costo personal altísimo, lo cual fue advertido al entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien renunció tras abrir un procedimiento de resolución a Ueno Bank, entidad de la que fue presidente antes de asumir el cargo público.

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Plazo de la intimación se cumplía hoy

Contó que tras la advertencia, donde citaron las facultades constitucionales de la CGR y que incluso la ley de bancos, que es del año 2023, expresamente dispone que el secreto bancario no le será oponible, le presentaron un requerimiento con una intimación cuyo plazo vencía hoy, para tratar de que les den la información y en caso de que no lo hagan, se verían obligados a sacar un dictamen con abstención de opinión de informar a las autoridades nacionales de la negativa del BCP.

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Agregó que los miembros del directorio del BCP son funcionarios públicos que tenían la responsabilidad de controlar los manejos Ueno Bank, que además recibió fondos del Estado, de los cuales concentra G. 4.9 billones, por ende, correspondía que se evalúe su desempeño.

“Y en segundo lugar, peor de todo, es que estamos hablando también de dinero que proviene de entidades públicas, por eso el peso aún es mayor de tratar de que la Contraloría pueda supervisar, vigilar, controlar y fiscalizar todas estas conductas”, refirió.

Detalló que el cumplimiento de los requerimientos por parte del BCP no varía con la renuncia de la mayoría de sus miembros, ya que pueden ser respondidos por los miembros que quedan.

“La Constitución Nacional de manera literal y expresa dispone que la Contraloría supervisa al Banco Central, y lo otro, hoy esta empresa está intervenida, está muerta, por palabra de la directora del Banco Central, así es que nosotros lo que corresponde es que supervisemos el trabajo de los funcionarios del Banco Central. Esto es tan grave, que si es que hace un año y medio se podría haber parado o advertido, hoy no estaríamos en esta crisis económica tan importante para nuestro país y que tanto perjuicio le hace a nuestra gente”, señaló.

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Los cuestionamientos de la CGR a Nubicom S. A.

Recordó el caso de la adjudicación de las cuatro de las ocho subbandas del espectro 5G a la firma de origen argentino Nubicom SRL, actualmente registrada como Nubicom Paraguay SA, que según informes y datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la dirección local de la compañía está integrada por miembros del Grupo Vázquez, exsocios comerciales de Santiago Peña y vinculados a Ueno Bank.

La CGR cuestionó el proceso, ya que la empresa no tenía la cantidad de usuarios y la capacidad económica requerida por el pliego de bases y condiciones, lo que se volvió a evidenciar tras los informes de Ueno Bank, que dieron a conocer que la empresa accedió a préstamos del banco por casi US$ 40 millones.

“Nosotros estamos ahora ahora mismo en el campo evaluando la ejecución del contrato y el equipo tiene la el objetivo de terminar esto cuanto antes. ¿Por qué?, porque la empresa también se tenía que comprometer a instalar una cantidad de antenas, de invertir, porque la sospecha que nosotros teníamos y todas las personas que están vinculadas al mundo de la telefonía decían que esta empresa nunca iba a tener la posibilidad de poder invertir lo necesario para implementar el servicio 5G para nuestro país", detalló Benítez.

Dijo que como nuestro país en este momento necesita más que nunca reforzar la institucionalidad, van a ir hasta las últimas consecuencias de las investigaciones de manera que los funcionarios que tuvieron la responsabilidad en el tiempo oportuno de detener esta debacle económica hayan actuado con probidad y oportunidad.

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El BCP aplicó un procedimiento de resolución a Ueno Bank, lo que generó una paralización de la operatividad de todas las cuentas de sus clientes.

El procedimiento se realizó tras el resultado de un sumario que detectó una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. El sumario se abrió tras la presión de la Asociación de Bancos (Asoban) y de la Cámara de Senadores, tras la filtración de un informe que señalaba excesos y faltas de operaciones del banco con empresas vinculadas.

El presidente de la República, Santiago Peña, quien fue accionista estando en funciones del Grupo Vázquez, grupo empresarial al que pertene el banco, hoy enfrenta un pedido de juicio político que cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores de ambas cámaras.