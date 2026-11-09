Ueno Bank: exigen investigar a fondo y apartar a funcionarios bajo sospecha

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) exigió al nuevo Gobierno la destitución, conforme a la ley, de funcionarios sobre quienes existan indicios fundados de vinculación con las presuntas irregularidades de Ueno Bank. Además, solicitó una investigación independiente y la participación de especialistas internacionales para determinar lo ocurrido.

El gremio expresó su preocupación por la situación que atraviesa Paraguay y exigió a las nuevas autoridades medidas concretas para recuperar la confianza ciudadana. A través de un comunicado emitido este lunes el gremio ganadero reclamó que se investiguen las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y que los organismos responsables actúen sin interferencias políticas.

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Piden remover a funcionarios vinculados con presuntas irregularidades

Uno de los principales reclamos de la asociación apunta a la permanencia en cargos públicos de personas cuya actuación esté seriamente cuestionada.

Appec solicitó al nuevo Gobierno que utilice los mecanismos establecidos por la ley para separar de sus funciones a quienes tengan indicios fundados de participación, complicidad, encubrimiento u omisiones graves relacionadas con el caso.

La entidad fue contundente sobre la necesidad de adoptar medidas dentro de la administración pública. “No puede recuperarse la confianza manteniendo en posiciones de responsabilidad a quienes estén seriamente cuestionados por su actuación”, señala el comunicado.

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Caso Ueno Bank: exigen una investigación sin privilegios

La asociación también dirigió sus reclamos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Solicitó a la Fiscalía que examine la posible participación de personas relacionadas con las presuntas irregularidades, siempre que existan elementos suficientes para justificar una investigación.

El pedido incluye a funcionarios públicos y a personas vinculadas con la conducción o la propiedad de la entidad bancaria, así como a integrantes de su entorno cuando existan motivos fundados.

Sobre el papel de la Justicia, Appec sostuvo: “La Justicia debe convertirse en una garantía efectiva contra la impunidad, sin privilegios ni excepciones”. El gremio reclamó que los jueces actúen con independencia y que las sanciones previstas en la ley se apliquen a los responsables.

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Proponen expertos internacionales para investigar Ueno Bank

Otro planteamiento de la organización es que el Gobierno y el Congreso Nacional promuevan la contratación de especialistas extranjeros e independientes con experiencia en investigaciones financieras complejas.

Appec mencionó específicamente la necesidad de contar con conocimientos en auditoría forense, una técnica que permite examinar documentos y movimientos financieros para identificar posibles hechos ilícitos.

El gremio también considera necesario rastrear los recursos involucrados en el caso, con el objetivo de determinar su destino y establecer eventuales responsabilidades.

Productores y ahorristas: Appec reclama respuestas

La asociación advirtió sobre las consecuencias de posibles hechos de corrupción pueden tener para distintos sectores de la sociedad. Defendió la necesidad de proteger a quienes desarrollan actividades económicas y a las personas que depositan su dinero en el sistema financiero.

“Los productores, trabajadores, ahorristas y ciudadanos no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones irresponsables o de eventuales hechos de corrupción”, expresó Appec.

Para la organización, el esclarecimiento de lo ocurrido debe permitir que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y que se restituyan los recursos cuando corresponda.

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Appec advierte que el cambio de autoridades no es suficiente

La entidad considera que, además del cambio de autoridades, Paraguay necesita respuestas concretas frente a los hechos denunciados y que los cambios políticos, por sí solos, no resuelven los problemas institucionales.

“No bastan los cambios de autoridades. Es necesario esclarecer los hechos, recuperar los recursos que correspondan y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia”, concluyó la Comisión Directiva de Appec.

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