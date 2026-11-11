Así la AFD trabajará con sus créditos tras resolución de Ueno Bank

La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Estela Guillén, señaló que cualquier persona que haya tenido un crédito gestionado mediante la entidad Ueno Bank recibirá información oficial sobre los canales habilitados para abonar las cuotas con normalidad. Durante una entrevista por la 730 AM, la funcionaria sostuvo que el proceso administrativo en curso no generará ningún tipo de costo ni afectará el perfil crediticio de los prestatarios.

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“Cualquier persona que haya tenido un crédito de la AFD gestionado a través de este banco, nosotros vamos a estar comunicando en la brevedad posible a través de qué bancos van a estar pagando sus cuotas normalmente”, indicó la titular de la entidad financiera.

Identificación de carpetas y alternativas de pago

Manifestó que la administración central trabaja de manera conjunta con el interventor designado por el Banco Central del Paraguay (BCP) para identificar la totalidad de las carpetas afectadas por la medida. En total, el universo comprende 3.637 carpetas que corresponden tanto a personas físicas como a empresas, por un valor aproximado de 184 millones de dólares.

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El plan operativo contempla dos opciones principales para dar continuidad a la vida financiera de los créditos vigentes. Una alternativa consiste en la transferencia de la cartera a otra institución bancaria que asuma la administración, mientras que la segunda prevé la creación de un fideicomiso con bocas de cobranza propias para recibir los pagos.

“Este proceso administrativo que está generando un retraso. De ninguna manera va a generar ningún costo, ninguna penalidad, ningún empeoramiento en lo que es el perfil crediticio de la persona, la familia, la empresa”, puntualizó la presidenta de la AFD.

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Existe solvencia del sistema financiero, sostiene

La autoridad de la AFD remarcó que la caída de Ueno Bank representa un caso puntual dentro del mercado local y aseguró que el resto del sistema financiero mantiene niveles sólidos de operación y liquidez.

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Asimismo, aclaró que la AFD opera mediante una estructura de intermediación financiera en la que los deudores mantienen una obligación directa con el organismo estatal.

“La AFD no tiene recursos en Ueno como tal. Sí, como nosotros nos dedicamos a realizar la intermediación financiera, como con otros bancos, las personas tienen deuda con la AFD”, explicó la funcionaria para diferenciar el modelo operativo de la institución pública.

Ante la circulación de mensajes fraudulentos en plataformas digitales, exhortó a la ciudadanía a ignorar pedidos de información personal o supuestas gestiones de intermediación ofrecidas por terceros ajenos a los canales oficiales. “Hay que evitar caer en cualquier tipo de estafa de de estos ciberdelincuentes”, advirtió.

Varias autoridades de la AFD ponen sus cargos a disposición

En el ámbito institucional, los miembros del directorio de la AFD decidieron poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo tras los sucesos vinculados a la intervención bancaria.

La medida incluye a la directora Dominica Zavala Zubizarreta, cuyo vínculo familiar con un directivo de la entidad intervenida generó consultas públicas sobre posibles conflictos de interés.

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“Miren, esa no es una decisión que está en mi ámbito, pero hemos puesto todos nuestros cargos a disposición”, respondió la titular de la agencia al ser consultada sobre la continuidad de los funcionarios en sus puestos.

Por último, el organismo reiteró que la ciudadanía recibirá notificaciones directas a través de los medios de comunicación y de las plataformas institucionales ni bien concluya el catastro definitivo de los expedientes bajo revisión técnica.