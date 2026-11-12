La actividad económica creció 5,5% hasta setiembre

De acuerdo con los datos preliminares, el crecimiento interanual e el mes de setiembre último estuvo influenciado favorablemente por el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y las manufacturas) y los servicios. No obstante, el sector primario registró un desenvolvimiento negativo.

Cabe señalar que el Imaep es un indicador de corto plazo que mide la actividad productiva pero no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB). Para el presente año, la proyección oficial de crecimiento es del 5%. Si bien se espera algún impacto de la crisis generada tras la caída de Ueno Bank en la actividad económica, este desviaría mucho de la cifra estimada.

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Según el reporte oficial, el sector primario registró una variación interanual de -7,7%, acumulando con este resultado un aumento de 6,7% al cierre del mes de septiembre del 2026.

Del informe del BCP se desprende que la agricultura registró una caída debido principalmente a los menores niveles de producción de maíz, trigo, algodón y yerba mate. Pero que para el cierre del año, se espera un desempeño acumulado favorable de la agricultura consecuencia, principalmente, de la mayor producción de soja en la zafra 2025/2026.

Por su parte, la ganadería presentó un desempeño interanual negativo en septiembre, por la disminución en el faenamiento de ganado bovino debido a la recomposición del hato ganadero. Sin embargo, se observaron incrementos en el faenamiento de cerdos y aves, así como en la producción de leche cruda y huevos.

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Desempeño del sector secundario

En lo que respecta al sector secundario se registró un aumento interanual de 8,8%, acumulando con este resultado un crecimiento de 6,2% al cierre del mes de septiembre del 2026.

La actividad de generación de energía eléctrica presentó un importante incremento interanual. Asimismo, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental continuaron contribuyendo positivamente.

Por su parte, el sector de la construcción registró un leve crecimiento interanual en el mes de septiembre, debido al mayor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas.

Manufacturas siguen creciendo

Por su parte, las manufacturas registraron una variación interanual de 4,1%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,2% al cierre de septiembre del 2026.

Dentro de este rubro se destacaron la producción de aceites, lácteos, molinerías y panaderías, azúcar, productos químico-farmacéuticos, madera, papel, fabricación de minerales no metálicos, productos metálicos, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (incluye fabricación de muebles). No obstante, estos resultados fueron atenuados por las caídas en la producción de carnes, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados y metales comunes.

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Repunte en servicios

El reporte oficial de la banca matriz detalla que el sector servicios registró un incremento interanual de 3,5%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,7% al cierre del mes de septiembre del 2026.

En los servicios se destacaron la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, servicios gubernamentales, los servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, los servicios de información y los servicios de validación. Sin embargo, mostraron desempeños desfavorables los servicios de transportes, servicios a las empresas y telecomunicaciones.

Finalmente, el IMAEP sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 4,0% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 4,9% al cierre del mes de septiembre del 2026.