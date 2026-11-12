Tomateros denuncian que trabajan a pérdida por el bajo precio del producto y apuntan a la desidia de la DNIT

Los agricultores señalaron que producir un kilo de tomate de primera calidad, tipo exportación tiene un costo de entre G. 4.500 y G. 5.000 en finca. Sin embargo, actualmente están recibiendo, con suerte, G. 4.500 por kilo, situación que no les deja margen de rentabilidad e incluso les genera pérdidas.

El productor Carlos Escobar manifestó que los costos de producción aumentaron considerablemente debido a los elevados precios de los insumos necesarios para mantener los cultivos y obtener tomates de primera calidad. Indicó que, para recuperar la inversión y obtener alguna ganancia, los agricultores deberían comercializar el producto a un promedio de G. 7.000 a G. 8.000 por kilo en finca.

Escobar señaló que la demanda nacional de tomate ronda los 200.000 kilos por día, mientras que la producción paraguaya estaría entre 120.000 y 150.000 kilos diarios. Indicó que la producción nacional no alcanza para abastecer el consumo interno y cuestionó que, pese a esta situación, los agricultores sigan recibiendo precios que apenas cubren sus costos de producción.

Manifestó que muchos productores ya están teniendo dificultades para pagar los créditos bancarios que solicitaron para financiar sus cultivos, adquirir insumos y mejorar las condiciones de producción en sus fincas. Señaló que la falta de rentabilidad está comprometiendo la economía de numerosas familias que dependen directamente de la actividad agrícola.

El productor también cuestionó duramente al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Alcides Orué, a quien acusó de formar parte de un esquema de contrabando y de no adoptar medidas para frenar el ingreso masivo de productos al país. Afirmó que el director de la institución conoce perfectamente la problemática, pero que no está haciendo nada para solucionar la situación que perjudica a los agricultores nacionales.

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A esta problemática se suma la crisis financiera relacionada con ueno bank, que también estaría afectando a pequeños productores que mantenían sus ahorros en la entidad bancaria. Escobar señaló que numerosas familias de escasos recursos tienen sus pequeños ahorros comprometidos, lo que agrava todavía más la situación económica de los agricultores, quienes actualmente enfrentan bajos precios por sus cosechas, dificultades para cumplir con sus deudas y problemas para disponer de sus recursos.

Intentamos hablar con el titular de la DNIT, Óscar Orué, sobre las inquietudes de los tomateros, pero este no atendió nuestras llamadas a su teléfono celular, con terminación 575. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.