Combustibles: Petropar y algunos privados ya bajaron precios, pero la mayoría ajustará el lunes

La rebaja de G. 300 por litro en el precio de los combustibles ya comenzó a aplicarse en estaciones de servicio de Petróleos Paraguayos (Petropar) y de algunos emblemas privados, según pudo verificar ABC en un recorrido por los servicentros.

Sin embargo, la mayoría de las empresas del sector recién trasladará la reducción a los consumidores desde el lunes, según explicó Miguel Velázquez, representante de los emblemas privados.

La reducción de precios se da luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera una modificación temporal de la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), concretamente para la importación y comercialización del gasoil o diésel tipo III.

Durante un recorrido por estaciones de servicio se pudo comprobar que Petropar ya actualizó sus precios y que algunas estaciones privadas, como Shell, también comenzaron a aplicar la reducción. Otras, en cambio, todavía mantienen sus precios de lista, aunque ofrecen promociones con descuentos a sus clientes. La actualización generalizada en el sector privado se concretará el lunes.

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Velázquez señaló que algunas empresas se adelantaron y ya aplicaron la rebaja, pero explicó que la mayoría comenzará a facturar con los nuevos valores a partir del inicio de la próxima semana.

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“Estamos ajustando a partir del lunes ya con seguridad. Algunos ya bajaron hoy y otros esperarán hasta el lunes. Lo que pasó es que no hay despacho hoy ni mañana, entonces, por más que hemos comunicado, van a empezar a aplicar desde el lunes, que es cuando se les factura ya con el nuevo precio. Hasta el viernes se les estuvo facturando el precio anterior, porque el decreto que redujo el ISC salió ya muy tarde”, manifestó.

¿Qué establece el decreto sobre el ISC?

El Decreto Nº 7.229, firmado el 13 de noviembre por el presidente Pedro Alliana, establece que la base imponible pasa de G. 3.777,78 a G. 1.888,89 por litro, lo que representa una reducción del 50%.

La medida no modifica la tasa del impuesto, que se mantiene en el 18%. Lo que cambia es el monto sobre el cual se aplica ese porcentaje. De esta manera, el ISC pasa de G. 680 a G. 340 por litro, una diferencia de G. 340.

El decreto dispone que la nueva base imponible rige desde el día siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 volverá a aplicarse la base imponible anterior.

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Precios de combustibles: privados trasladan G. 300 de la reducción

Los emblemas privados resolvieron trasladar G. 300 por litro al consumidor, de los G. 340 que representa la disminución del impuesto. Velázquez había explicado que la diferencia responde a los gastos operativos y administrativos que afrontan las empresas.

La negociación con las autoridades se centró en el diésel común o tipo III. Por tanto, la modificación tributaria establecida en el decreto no alcanza a las naftas.

Petropar, por su parte, anunció una reducción de G. 300 por litro en todos los combustibles que comercializa, incluidos el diésel y sus tres variedades de naftas. La petrolera estatal ya comenzó a aplicar los nuevos precios en sus estaciones de servicio.

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¿Cuánto cuestan los combustibles en Petropar y Shell?

Con la reducción de G. 300 por litro, Petropar fijó el precio del diésel común en G. 8.985, frente a los G. 9.285 que costaba anteriormente. La nafta común de 88 octanos pasó de G. 6.990 a G. 6.690; la nafta intermedia de 93 octanos, de G. 7.490 a G. 7.190; y la nafta premium de 97 octanos, de G. 8.990 a G. 8.690. El diésel premium no tuvo modificaciones.

En el cartel de una estación de servicio Shell, en tanto, el diésel común figura a G. 8.985 por litro y la nafta de 93 octanos, a G. 7.190. La nafta de 97 octanos se comercializa a G. 8.890, mientras que el diésel premium alcanza G. 11.490. El alcohol figura a G. 5.290 por litro.