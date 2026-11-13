Combustibles: emblemas privados se suman a Petropar y bajarán precios tras reducción del ISC al diésel

Los emblemas privados acordaron trasladar al consumidor G. 300 por litro de la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del diésel, que el Gobierno dispuso reducir temporalmente en un 50%. La medida fue confirmada por Miguel Velázquez, representante del sector, luego de una reunión con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Baja el ISC G. 340 por litro y nosotros G. 300, no adicional”, aclaró Velázquez, al explicar que la disminución del impuesto se reflejará en el precio final del gasoil común o tipo III.

El empresario señaló que la rebaja se aplicará desde este viernes y a más tardar, mañana sábado, una vez realizados los ajustes correspondientes en las estaciones de servicio.

La reducción del tributo representa G. 340 por litro. Sin embargo, los emblemas privados trasladarán G. 300 al consumidor, debido a los costos operativos y administrativos que deben afrontar.

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¿Por qué baja G. 340 el ISC?

La disminución del impuesto se aplica sobre el diésel y responde a una reducción temporal del 50% en la tasa del ISC, dispuesta por el Poder Ejecutivo y cuyo decreto sigue sin socializarse.

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La tasa del ISC se mantiene en el 18%. Según los cálculos, la reducción de G. 340 por litro responde a la modificación de la base imponible sobre la cual se aplica ese porcentaje. Antes, el 18% se calculaba sobre G. 3.777,78 por litro, lo que representaba un tributo de aproximadamente G. 680. Con la nueva base imponible, el mismo porcentaje equivale a G. 340 por litro.

La diferencia de G. 340 es la rebaja tributaria que permite reducir el precio del combustible. No obstante, los privados resolvieron trasladar G. 300 por litro al consumidor.

Velázquez aclaró que la negociación con el MIC se concentró en el diésel común y que no se habló de una reducción para las naftas.

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Cuestionan rebaja de Petropar en las naftas en plena crisis

El representante de los emblemas privados también expresó su malestar porque Petropar anunció una reducción de G. 300 por litro no solo en el gasoil, sino también en sus tres tipos de naftas y también el diésel premium.

“No hablamos de nafta nosotros en la reunión”, manifestó Velázquez, quien explicó que el encuentro con las autoridades se centró en el diésel.

El empresario cuestionó que, una vez alcanzado el acuerdo para reducir el precio del gasoil común, Petropar haya extendido el descuento a las naftas, una medida que, según dijo, no formó parte de las conversaciones con los emblemas privados.

“Nosotros tenemos que bajar también la nafta para no perder el mercado, con un perjuicio terrible”, advirtió.

El representante del sector sostuvo que la decisión de la petrolera estatal vuelve a generar un desequilibrio competitivo para las empresas privadas, que deberán ajustar sus precios para no quedar fuera del mercado.

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Petropar también reduce G. 300 en sus combustibles

Por su parte, Petropar anunció este viernes una reducción de G. 300 por litro en todos los combustibles que comercializa. La medida alcanza al diésel comun y a las tres variedades de naftas de la estatal.

Con el ajuste, los precios en las estaciones de servicio de Petropar quedaron de la siguiente manera: G. 8.985 por litro para el diésel común, G. 6.690 para la nafta común, G. 7.190 en la nafta intermedia y G. 8.690 la nafta súper.

El presidente de Petropar, William Wilka, explicó que la reducción de las naftas también responde al comportamiento del mercado internacional. Según señaló, desde el mes pasado los precios de las gasolinas mostraron una tendencia sostenida a la baja.