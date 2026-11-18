Petróleos Paraguayos (Petropar) fracasó en su primer intento de comprar combustible de aviación. La petrolera estatal declaró desierta la licitación internacional de US$ 22,8 millones, luego de que la única empresa participante presentara precios muy superiores a los estimados por la institución y no se recibieran propuestas para los otros 14 lotes.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución PR/WW N.° 1001/2026, firmada el 6 de noviembre último por el presidente de Petropar, William Wilka Materi. Se trata de la Subasta a la Baja Electrónica Internacional N.° 14/26 (ID 484812).

El resultado vuelve a poner bajo cuestionamiento la planificación de la estatal para ingresar al mercado de combustibles aeronáuticos. El llamado tuvo cinco adendas que modificaron distintas condiciones del pliego, pero ni siquiera después de esos ajustes consiguió despertar el interés de más empresas internacionales.

El informe del Comité de Evaluación, integrado por Ramón Benítez, gerente de Comercio Exterior; Adalberto Acuña, asesor de Presidencia, y Felipe Oddone, director de Nuevos Negocios, recomendó declarar desiertos los 16 ítems, aunque por diferentes motivos.

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Cinco adendas y un solo oferente

La licitación fue autorizada mediante la Resolución PR/WW N° 442/26, del 9 de julio de 2026. Desde entonces, Petropar introdujo cinco modificaciones al pliego de bases y condiciones.

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Las adendas afectaron el plan de entrega de los bienes, los formularios, las garantías, los criterios de adjudicación, los detalles de los productos y servicios, las cantidades, los montos y el modelo de contrato.

Pese a las sucesivas modificaciones, la apertura de ofertas, realizada el 28 de octubre, registró la participación de una sola empresa: Novum Energy Trading Corp. Esto resulta particularmente llamativo considerando que Petropar había realizado consultas durante la etapa previa a otras compañías internacionales como Pan American Energy y Trafigura, que no demostraron interés

La falta de competencia y las sucesivas modificaciones del llamado alimentan los cuestionamientos sobre la capacidad de planificación y la experiencia técnica de Petropar para desarrollar una operación de esta complejidad. La estatal no consiguió atraer a otros proveedores y terminó con una sola propuesta, que tampoco pudo aceptar por sus elevados precios.

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Único oferente ofertó por apenas dos lotes y con precios elevados

De los 16 ítems licitados, Novum Energy presentó propuestas únicamente para los ítems 13 y 14, correspondientes al suministro de kerosene de aviación Jet A-1 bajo la modalidad DAP, con entregas en los aeropuertos Silvio Pettirossi, de Luque, y de Encarnación.

Los otros 14 ítems quedaron sin ofertas, por lo que fueron declarados desiertos conforme al artículo 56, de la Ley N° 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, que establece las causales para declarar desierto un procedimiento de contratación. Entre ellas, contempla la falta de ofertas y los casos en que los precios presentados resulten inaceptables por superar sustancialmente las estimaciones del contrato o las previsiones presupuestarias de la convocante.

En cuanto a los dos lotes cotizados, el Comité de Evaluación constató diferencias muy elevadas entre los precios presentados por la empresa y las estimaciones de Petropar.

Para el suministro en el aeropuerto Silvio Pettirossi (ítem 13), la estatal había establecido un precio referencial de US$ 1.063,316 por metro cúbico, con un presupuesto máximo de US$ 2.551.958,40. Sin embargo, Novum Energy ofertó US$ 3.583,333 por metro cúbico, por un total de US$ 8.600.000.

En el caso del aeropuerto de Encarnación (ítem 14), Petropar fijó igualmente un presupuesto máximo de US$ 2.551.958,40, mientras que la empresa presentó una oferta de US$ 7.200.000, equivalente a US$ 3.000 por metro cúbico.

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En conjunto, los dos lotes tenían un presupuesto máximo de US$ 5.103.916,80, pero la firma pretendió cobrar US$ 15,8 millones. El informe del Comité consignó diferencias porcentuales de 921,96% para el ítem 13 y 695,49% para el ítem 14, de acuerdo con sus cuadros comparativos.

El Comité consideró que ambas propuestas superaban sustancialmente las estimaciones y las previsiones presupuestarias de la convocante, por lo que recomendó declararlas desiertas conforme al artículo 56, inciso c), de la Ley 7021/22.

Petropar vuelve a foja cero

El informe también señala que Novum Energy cumplió los requisitos documentales exigidos para participar. Por tanto, la descalificación de sus propuestas no obedeció a incumplimientos administrativos, sino a los precios ofertados.

Con la resolución firmada por Wilka Materi, Petropar vuelve a foja cero en su anunciado proyecto de ingresar al negocio de combustibles aeronáuticos. La estatal no consiguió adjudicar ninguno de los 16 lotes, pese a las cinco adendas introducidas durante el proceso y a los meses destinados a preparar el llamado.

El desenlace deja expuestas las dificultades de la petrolera estatal para concretar una operación de esta naturaleza y mantiene las dudas sobre la preparación técnica, comercial y logística con la que encaró el proyecto.