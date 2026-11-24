A principios de este mes, el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en circulación los nuevos billetes de 100.000 guaraníes, que ya pueden ser encontrados en cajeros automáticos y comercios en todo el país.

Sin embargo, desde la entrada en circulación de los nuevos billetes, la ciudadanía ha reportado que muchos cajeros automáticos o máquinas ‘Tauser’ aún no están reconociendo o aceptando los nuevos billetes cuando alguien intenta depositarlos.

Sobre esa situación, el Banco Central emitió hoy un nuevo comunicado señalando que el proceso de “adecuación técnica” de los cajeros para calibrarlos a las características de los nuevos billetes – que son ligeramente más grandes que los anteriores y tienen patrones visuales distintos - aún está en marcha.

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Ese proceso está a cargo de las distintas entidades bancarias a cargo de cada cajero automático.

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Nuevos billetes ya son válidos

El BCP enfatiza que los nuevos billetes ya tienen pleno curso legal y el problema con los cajeros automáticos “no afecta su uso para compras, pagos y operaciones en comercios y entidades financieras”.

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Los billetes anteriores, mientras tanto, también tienen total validez y seguirán circulando en paralelo al nuevo diseño.