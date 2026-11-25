Los recursos de Itaipú Binacional y del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) atrapados en Ueno Bank llegan a, por lo menos, US$ 220 millones, según los datos de los consejeros Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, y Marco Riquelme, también ministro de Industria y Comercio. Ambos sostienen que todo ese dinero pertenece a la margen paraguaya.

Las precisiones surgen luego de que el canciller Rubén Ramírez Lezcano, otro integrante del Consejo de Itaipú, prometiera en Palacio de Gobierno durante la visita de su par brasileño, Mauro Vieira, restituir esos fondos. El anuncio no tuvo cifras, no explicó el mecanismo y tampoco permitieron las preguntas de la prensa.

“El gobierno del Paraguay asume el compromiso de restituir los fondos de la entidad binacional”, afirmó Ramírez Lezcano. El compromiso abarca, según sus palabras, “tanto aquellos que son ya soberanos paraguayos” como “aquellos que corresponderían a Itaipú Binacional”.

El canciller no menciona a Ueno en su declaración, pero fuentes de la Presidencia confirmaron que se refiere al dinero depositado en esa entidad, intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre.

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Cuánto quedó atrapado en Ueno

Duarte Frutos cifra el total en US$ 222 millones: US$ 180 millones de Itaipú y unos US$ 42 millones del PTI. “El PTI es una fundación fondeada por Itaipú”, explicó, para sostener que toda esa plata pertenece, en definitiva, a la entidad.

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Riquelme coincide en los US$ 180 millones de Itaipú, pero ubica la parte del PTI en US$ 40 millones, con lo cual la suma queda en US$ 220 millones. El ministro asegura que consultó con el director financiero de la entidad (Derlis Gauto Santacruz) y que la información que entrega “es la correcta”.

El dato para Itaipú está en línea con el comunicado del 7 de noviembre, que reconocía US$ 163,8 millones más G. 115.200 millones, unos US$ 182 millones en total, muy por encima de los datos que el 13 de octubre, la binacional había mostrado como saldos promedio de apenas US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones.

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¿Soberanos o binacionales?

Consultado sobre la diferencia, Duarte Frutos sostiene que “son fondos nacionales” y atribuye el dato a una conversación con el director general paraguayo, Hugo Zárate. “Ya no hay depósitos que afecten la binacionalidad, sino que ya son fondos nacionales”, enfatizó.

Riquelme responde en la misma línea sobre la titularidad paraguaya: “Todo asignado a margen derecha”, es decir, al lado paraguayo. Al preguntarle por qué el canciller hizo entonces la distinción, contestó: “No sé, justo tardé en responderte porque hice la consulta al director de finanzas de IB”.

Zárate, citado por Duarte Frutos, firmó como director técnico la resolución RDE-004/2025, que el 15 de enero de 2025 incorporó a Ueno entre los bancos de Itaipú. Ya como director general interino, afirmó no haber tenido conocimiento de los depósitos.

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Una restitución sin plan conocido

La forma de reponer el dinero sigue siendo una incognita. “Yo no tengo los detalles, no sé cómo se restituirían los fondos depositados en Ueno”, admitió el expresidente, pese a integrar el órgano de administración de la binacional.

Duarte Frutos cree que el presidente Pedro Alliana planteará un proyecto de ley para los sectores afectados por lo que llama “esta gran estafa”, cuyo liderazgo atribuye al expresidente Santiago Peña. Sobre si el proyecto de ley será para reponer los demás fondos públicos que quedaron en Ueno, respondió que eso hay que “preguntarle al Palacio”.

Peña fue destituido por juicio político y está con prisión preventiva e imputado por el caso Ueno Bank.

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Las obras del PTI, sin respuesta

Otro punto pendiente es el destino de las obras. Según Duarte Frutos, la plata del PTI atrapada en Ueno “eran recursos comprometidos para pago de obra en ejecución”, es decir, dinero reservado para contratistas y proveedores. ¿Qué pasará con esos trabajos? “Preguntale al director general”, contestó.

El consejero lanzó además un duro cuestionamiento: “PTI, evidentemente, se convirtió en un centro de compras públicas” y se obviaron la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y algunas normas de licitación de la propia Itaipú.

La habilitación de Ueno está cuestionada porque la norma interna IP 02 exige a los bancos cinco años de experiencia en el mercado paraguayo. Cuando fue habilitada, la entidad tenía apenas 13 meses con licencia bancaria, aunque venía operando antes como financiera y la norma no precisa desde cuándo se computa el plazo.

El 7 de noviembre, Itaipú presentó una denuncia penal contra Ueno y sus directivos para recuperar el dinero, en la que también advierte la exposición de recursos transferidos al PTI. Dieciocho días después, el Gobierno promete restituirlos, pero todavía no dice de dónde saldrá la plata.