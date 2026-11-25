El informe, elaborado por Welthungerhilfe, el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (IFHV) y Helvetas, muestra que los problemas alimentarios continúan concentrados principalmente en África subsahariana y Asia meridional, cuyos índices alcanzaron 27,5 y 23,5 puntos, respectivamente. Entre los países con situaciones más críticas aparece Somalia, con 47,0 puntos, dentro de la categoría alarmante.

América Latina y el Caribe (ALC) registraron una evolución más favorable. El índice regional disminuyó de 13,2 puntos en 2000 a 7,4 puntos en 2026, nivel clasificado como bajo y considerablemente inferior al promedio mundial.

La información publicada por Bloomberg Línea con datos oficiales señala que aproximadamente 32 millones de personas, equivalentes al 4,8% de la población regional, padecieron hambre durante 2025.

La cifra representa una reducción superior a un millón de personas respecto de 2024 y de 7,5 millones frente a 2020. Sin embargo, las diferencias continúan siendo importantes entre América Latina continental y el Caribe.

La prevalencia de subalimentación alcanzó 4,0% en la primera, frente a 16,6% en el Caribe.

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Haití presentó el indicador más elevado de la región, con 34,4 puntos, próximo al umbral de 35 que define la categoría alarmante. Además, el 51,4% de su población padecía subalimentación, mientras que el retraso en el crecimiento infantil afectaba a más de uno de cada cinco menores.

Guatemala registró 18,3 puntos, seguida por Bolivia con 14,2; Honduras con 12,3; y Ecuador con 10,3. Estos resultados reflejan diferencias estructurales en el acceso a alimentos y en las condiciones económicas y sociales de los hogares.

Paraguay se encuentra entre los países latinoamericanos con menores niveles de hambre.

El índice correspondiente a 2026 se ubicó por debajo de 5 puntos, junto con Chile, Uruguay y Costa Rica, dentro de la categoría de baja gravedad.

El resultado también representa una mejora respecto de los registros históricos del país. En 2000, Paraguay alcanzaba 12,8 puntos; en 2006 descendió a 9,7 y en 2012 llegó a 6,9 puntos. Para 2018 y 2026, el indicador se encontraba por debajo de 5 puntos.

No obstante, el informe no establece un orden individual entre los países con puntuaciones inferiores a 5, por lo que no corresponde afirmar que Paraguay supera específicamente a Chile, Uruguay o Costa Rica.

Frente a sus principales socios comerciales, Paraguay registra un indicador inferior al de Brasil y Argentina, ambos con 5,5 puntos. También se sitúa por debajo de Colombia con 6,1; Perú con 6,5; Venezuela con 8,9; y Bolivia con 14,2.

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Otro indicador relevante corresponde a la prevalencia de subalimentación, que alcanzó 4,1% de la población paraguaya durante el periodo de referencia 2023-2025. Este porcentaje permite dimensionar el problema alimentario desde una perspectiva diferente a la puntuación general del índice.

Asimismo, el retraso en el crecimiento infantil disminuyó de 18,5% de los menores de cinco años en 2000 a 3,2% en los registros utilizados para el informe de 2026, una reducción de 15,3 puntos porcentuales.

El Índice Global del Hambre combina cuatro indicadores: subalimentación, retraso en el crecimiento infantil, emaciación infantil y mortalidad de menores de cinco años.

Por tanto, no representa directamente el porcentaje de personas que padecen hambre ni puede interpretarse como una medición exclusiva de pobreza monetaria.

También es importante precisar que la edición de 2026 utiliza información estadística de varios años, principalmente del periodo 2021-2025, por lo que sus resultados no reflejan exclusivamente las condiciones alimentarias observadas durante 2026.

Desde una perspectiva económica, los resultados de Paraguay reflejan avances importantes en seguridad alimentaria.

Sin embargo, mantener esta posición requiere atender factores como el poder adquisitivo de los hogares, los ingresos laborales, el acceso a alimentos nutritivos y las diferencias territoriales.

La capacidad productiva agropecuaria constituye una ventaja para el país, pero una elevada producción de alimentos no garantiza automáticamente que toda la población pueda adquirir una dieta adecuada.

La evolución favorable de Paraguay frente a América Latina representa un resultado relevante.

El desafío será sostener estos avances mediante mayores oportunidades de empleo, mejoras en productividad y políticas que fortalezcan el acceso a la alimentación y los servicios de salud, especialmente entre los hogares más vulnerables.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.