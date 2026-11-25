La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado respaldó la propuesta de la senadora Celeste Amarilla. La partida en debate financia pagos en concepto de “comisión o privilegio” a funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), así como campañas de formalización.

La comisión estudió el martes 24 de noviembre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la comisión, moderó el debate.

Durante el análisis mencionó un presupuesto global de G. 1,153 billones para la DNIT, equivalente a US$ 178,5 millones al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar previsto en el proyecto. Según los senadores, de ese monto, G. 95.000 millones (unos US$ 14,71 millones)´, se destinan a comisiones y campañas que instan a pedir factura en los comercios.

Senador pidió eliminar pagos vinculados a multas en la DNIT

El senador Líder Amarilla propuso dejar sin fondos la partida en concepto de “comisión o privilegio” y destinar los recursos a la salud pública. A su juicio, el beneficio afecta la imparcialidad de quienes fiscalizan a los contribuyentes. “Si queremos que el fiscalizador o el juez instructor sea objetivo en su trabajo, tenemos que quitarle esa comisión”, sostuvo.

El legislador cuestionó que la DNIT instruya sumarios y revise sus propias resoluciones. “No hay ningún órgano de control sobre ellos”, explicó. También acusó a la institución porque presiona a los comerciantes y afirmó que las multas, que considera desmedidas, pueden llevarlos a la quiebra.

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Amarilla también aludió a la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). Cuestionó al Equipo Económico, del que, según indicó, forma parte la DNIT.

“No se le puede premiar a este grupo que encabeza Orué. Este es el único caso de virreinato que nosotros estamos reconociendo, son G. 95.000 millones que se reparten Orué y otras personas por ir a hacer su trabajo. Vamos a enviar ese dinero a salud pública y a los enfermos de cáncer”, dijo.

El senador Alfonso Noria respaldó el pedido de eliminar los pagos adicionales. Planteó que, si el beneficio se mantiene, debería extenderse a todas las instituciones.

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Chase defendió la partida que dejó Diputados

Ovelar señaló que la Cámara de Diputados ya había recortado G. 15.000 millones (unos US$ 2,32 millones) y que la partida quedó en G. 81.000 millones (unos US$ 12,54 millones) de los G. 95.000 millones (unos US$ 14,71 millones). Durante el debate se dijo que parte de esos fondos se usa en campañas que instan a pedir factura en los comercios.

El senador Natalicio Chase propuso mantener la versión de Diputados. Explico que si el beneficio está previsto en otra ley, el cambio debe tramitarse por separado. “Presentemos un nuevo proyecto de ley para modificar ese artículo o ese privilegio”, planteó.

El senador Patrick Kemper consultó si los pagos a funcionarios se financian con lo que la DNIT recauda por multas y contravenciones. Advirtió que eliminar los fondos para las campañas de formalización “sería un error gravísimo” y respaldó la moción de Chase.

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Celeste Amarilla pidió que la DNIT rinda cuentas cada mes

La senadora Celeste Amarilla planteó que se conserve la mitad de los recursos y que la Comisión de Cuentas y Control supervise su uso. “Pidan rendición de cuentas el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes”, dijo.

Tras varias rondas sin mayoría, Líder Amarilla se sumó a la moción de Celeste. En la última votación, la propuesta de mantener la versión de Diputados obtuvo cinco votos. La del recorte alcanzó siete con el apoyo de la senadora Lizarella Valiente.

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