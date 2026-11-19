El Foro Multisectorial compuesta por más de 140 organizaciones y que la semana pasada envió una carta al Presidente de la República, Pedro Alliana, presentó y socializó hoy con la ciudadanía una propuesta de recorte de US$ 670 millones al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El planteamiento que también será elevado a los legisladores y autoridades del Gobierno busca reducir los gastos de la Administración Central y evitar que el Estado recurra a más deuda para cubrir sus compromisos. Sobre el punto hay que recordar que el próximo martes el Senado iniciará el estudio del PGN 2027.

La presentación se realizó ante más de 250 personas en el Centro de Convenciones Mariscal López. Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores (CIP), abrió el encuentro; y el economista Jorge Garicoche, junto con el equipo técnico del foro, expuso las cifras y las medidas de ajuste.

La propuesta se concentra en tres ejes: reducir gastos de funcionamiento, mejorar las compras públicas y modificar la distribución de los recursos destinados a programas sociales.

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PGN 2027: proponen bajar el presupuesto a G. 83,5 billones

Según lo expuesto por Garicoche, el proyecto original del PGN 2027 contempla un presupuesto de G. 87,9 billones para la Administración Central, equivalente a US$ 13.610 millones.

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Con la adenda presentada por el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía y Finanazas (MEF), el monto se reduce a G. 87,6 billones, unos US$ 13.570 millones. Sin embargo, el Foro Multisectorial considera que estos cambios son insuficientes.

Su propuesta es llevar el presupuesto a G. 83,5 billones, equivalentes a US$ 12.930 millones, según el tipo de cambio de G. 6.458 por dólar que es el proyectado en el PGN 2027.

De acuerdo con las estimaciones expuestas por Garicoche, el ajuste permitiría reducir el déficit fiscal hasta el 2,9% del PIB (este año 2026 el PIB se proyecta en aproximadamente US$ 60.540 millones).

El ahorro equivale a un punto porcentual del PIB, según los cálculos presentados por el equipo técnico.

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¿Por qué el Foro Multisectorial pide recortar el PGN 2027?

El diagnóstico presentado por Garicohe advierte sobre una diferencia entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos del Estado.

Mientras los ingresos corrientes crecerían apenas 3,5%, los gastos corrientes aumentarían 13,4%. Esto significa que el Gobierno prevé gastar a un ritmo mucho mayor del que crecerían sus recursos habituales.

El equipo técnico también sostiene que la partida de otros ingresos está sobreestimada en US$ 840 millones. Es decir, cuestiona que el Estado pueda recibir la totalidad de los recursos previstos en ese apartado.

Otro punto de preocupación es el endeudamiento público. Según las estimaciones del foro, las emisiones de deuda superarían los US$ 2.500 millones.

La presentación cuestiona que parte de esos préstamos se destine a financiar gastos corrientes, como los necesarios para el funcionamiento habitual de las instituciones públicas.

Entre los argumentos expuestos, el foro advierte que esta práctica comprometería la capacidad del Estado para sostener sus finanzas en los próximos años.

Recorte de salarios y cargos públicos permitiría ahorrar US$ 97 millones

Una de las primeras medidas apunta a contener los gastos de personal de las instituciones públicas. El ahorro estimado es de US$ 97 millones.

El foro propone congelar las vacancias en cargos administrativos y suspender nuevas contrataciones para estas funciones.

También plantea cancelar los contratos vinculados con afinidad política o parentesco, además de reducir las bonificaciones extraordinarias y los subsidios familiares.

En el caso del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se permitiría únicamente la reposición de personal. Para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), la propuesta establece límites al aumento del personal de blanco.

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Gastos en combustible, viajes y publicidad: recorte de US$ 70 millones

La segunda medida busca reducir gastos administrativos considerados no esenciales. El ahorro previsto alcanza US$ 70 millones.

Entre los cambios figura un sistema electrónico de control de los vales de combustible, con información abierta al público. La propuesta establece que estos recursos se utilicen únicamente para vehículos del Estado.

También plantea reducir los gastos en catering y viajes oficiales.

En materia de comunicación, el foro propone eliminar la publicidad estatal fuera de los medios oficiales.

Estas medidas forman parte del eje de eficiencia del gasto operativo, que también incluye el control de salarios y vacancias.

Compra conjunta de medicamentos generaría ahorro de US$ 220 millones

La medida con mayor ahorro individual se concentra en la compra de medicamentos para los servicios públicos de salud.

El Foro Multisectorial estima que una adquisición centralizada permitiría reducir los gastos en US$ 220 millones.

El planteamiento consiste en reunir la demanda del Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas y las sanidades Militar y Policial.

En lugar de que cada institución gestione sus compras por separado, el esquema propuesto permitiría coordinar los pedidos.

También se plantea establecer un sistema de trazabilidad del inventario, para conocer el movimiento de los medicamentos dentro de las instituciones.

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Hambre Cero: proponen cambios de cobertura para ahorrar US$ 210 millones

Otra de las propuestas se concentra en el programa Hambre Cero, con un ahorro estimado de US$ 210 millones.

El foro plantea distribuir los recursos según los niveles de pobreza identificados en el mapa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los distritos que corresponden a los sectores de mayor pobreza, se propone garantizar el 100% de cobertura durante los 180 días escolares. En estas zonas, el servicio incluiría desayuno, almuerzo y colación.

Para los distritos intermedios, el planteamiento establece una cobertura focalizada del almuerzo. También contempla evaluar becas de alimentación familiar cuando resulte necesario.

En las zonas urbanas consolidadas, la propuesta consiste en ofrecer un complemento nutricional básico o una merienda escolar fortificada.

De esta manera, el ajuste se concentraría en modificar la cobertura del programa según la situación socioeconómica de cada territorio.

Adultos mayores: revisión del padrón permitiría ahorrar US$ 73 millones

La quinta medida apunta a actualizar y depurar el padrón de beneficiarios del programa de adultos mayores. Según las estimaciones presentadas, este control permitiría ahorrar US$ 73 millones anuales.

La propuesta establece cruces automáticos de información cada mes entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el IPS, Registros Públicos y las cajas privadas.

El objetivo es detectar a personas fallecidas que todavía figuren en el padrón, además de identificar beneficiarios con ingresos formales, inmuebles comerciales o vehículos registrados. El foro estima que cada 1% de error en la inclusión de beneficiarios representa un costo anual aproximado de US$ 7 millones para el Estado.

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PGN 2027: gremios y organizaciones debatieron los ajustes propuestos

Tras la exposición del economista Jorge Garicoche y el equipo técnico, representantes de distintos sectores participaron del encuentro.

Intervinieron Daniel Prieto, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y Alfred Fast, de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).

También participaron Marité Rasmussen, en representación de la sociedad civil, y Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Hugo Cáceres, director ejecutivo en Horizonte Positivo Paraguay moderó la ronda de preguntas. Los asistentes pudieron realizar consultas mediante un código QR o intervenir directamente.

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Lista de organizaciones que concuerdan con la propuesta que será elevada a los legisladores y el presidente de la República.

La Unión de Gremios de la Producción (UIP), la Cámara de Importadores del Paraguay (CIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), junto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP). También aparecen el Club de Ejecutivos, la Asociación de Bancos del Paraguay y Abafi, además del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

La adhesión del sector productivo se refleja en la presencia de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Avipar y la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro). La nómina incluye a la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), Capeco, Caparroz y Capainlac. También figuran el Centro Yerbatero Paraguayo, Capamol, Capexse, Capena, Asicofru, Chaco Py, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y el Centro de Caña y Alcohol (Cical).

Entre los gremios de la construcción y las actividades industriales aparecen la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), la Cámara Paraguaya del Acero (Capac) y el Centro Paraguayo de la Construcción (CPC). La carta registra además a la Cámara Paraguaya de Consultores, la Cámara Paraguaya del Mosaico, la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), Cadimaco, Capadei, AIMP y Aluvi. En esa nómina constan APPI, Capasa, CPIP, CPIC, Capeli, Fepama, CAAP y la Cámara de Empresas Areneras del Paraguay (Ceapar).

En el comercio figuran la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar). También aparecen la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, la Cámara de Comercio de Encarnación, la Cámara de Comercio de Ñeembucú, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré y la Cámara de Industria y Comercio del Chaco. El bloque empresarial incluye al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano-Paraguaya, la Federación Paraguaya de Mipymes, Asomipymes y la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy).

El sector automotor está presente a través de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) y la Cámara de Importadores y Distribuidores de Repuestos para Automotores. Se suman la Cámara Paraguaya de Fabricantes de Autopartes y Motopartes (Capafam), Caparev y Acomepa. También constan el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, Caterppa, Cafym y la Cámara Paraguaya de la Industria Naval (Cinaval).

En salud y seguros aparecen la Cámara Paraguaya de Medicina Prepaga (Capamep), la Cámara de Farmacias del Paraguay, Cifarma y Capacinfar, junto con Cripfa y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros. También se citan la Cámara de Laboratorios Paraguayos de Productos Veterinarios (Capalve) y la Asociación de Industrias Domisanitarias y Afines (AIDA). En otros rubros industriales figuran la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), la Cámara Paraguaya del Cuero (Capacu), la Asociación Paraguaya de Packaging (Appack), la Cámara Paraguaya del Envase (Capade), Biocap y la Unión Tabacalera del Paraguay.

El turismo y la gastronomía están representados en la nómina por Asatur Paraguay, la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), la Unión Hotelera del Paraguay y la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY). En comunicaciones y tecnología figuran la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay (COM), la Cámara de Cableoperadores del Paraguay, el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), Cisoft y la Cámara Paraguaya de Fintech. La carta también incluye a la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación (Prodi) y la Cámara de la Industria Fotográfica.

Entre las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito educativo aparecen la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Horizonte Positivo, Pacto Global Red Paraguay y Desarrollo en Democracia (Dende). Figuran asimismo la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP), la Universidad del Pacífico, la Universidad Americana, la Universidad Sudamericana (Unisud) y la Universidad Paraguayo Alemana (UPA). La nómina incluye a la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos (APARH) y a la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (APIQ).

El listado incorpora a la Asociación Cámara del Cáñamo Industrial del Paraguay, la Cámara de Productores de Alimentos Preelaborados Deshidratados (Capaped), la Cámara Paraguaya de Comercio de Productos Acuícolas y Subproductos (Capays) y la Cámara Paraguaya de Exportadores de Esencia de Petit Grain. También cita a la Asociación de Propietarios de Empresas Perforadoras de Pozos Tubulaciones Profundos (Asoperf). Además de AJRAP, Capaclor, CaPEA, AIGP, CISPY, Aprocons, Atolpar, CINDA, CPF, Cepali, Cicpar, Amedap, Capihe, Campio, AMP, Aspatal, Apesa, Apep, APCC, APER, APPEP, CECOEL, Capainpod y Cemap.