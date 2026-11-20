El presidente de Horizonte Positivo, Víctor González Acosta planteó revisar cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Pidió que quienes aportan recursos al Estado tengan voz en la discusión sobre el uso del dinero público.

Acosta expuso su postura este jueves en el encuentro en el que más de 140 gremios propusieron un recorte de US$ 670 millones para reducir el déficit fiscal, que se produce cuando el Estado gasta más de lo que ingresa.

“Ya no más Paraguay de privilegios. Hoy es momento de repensar juntos el modelo de Estado que tenemos”, dijo Víctor González Acosta, presidente de Horizonte Positivo, al cuestionar la forma en que funciona el Estado.

La organización Horizonte Positivo, que aglutina a líderes empresariales, académicos y sociedad civil exigió cambios institucionales para recuperar la confianza en Paraguay y pidió un PGN 2027 que controle el déficit fiscal y el gasto público.

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González propuso que el sector privado y la sociedad civil dialoguen para acordar prioridades en el uso de los recursos públicos.

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Sostuvo que la revisión del presupuesto forma parte de una discusión más amplia, que también abarca cambios en la justicia y en la educación.

Horizonte Positivo ya había pedido controlar el gasto público

El 10 de noviembre, Horizonte Positivo pidió en un comunicado que el PGN 2027 contenga el déficit fiscal y ordene el gasto público.

La organización advirtió que el cambio de autoridades sería insuficiente si persistían las fallas en la administración pública y en los organismos de control. También reclamó que se investiguen los hechos que dieron origen a la crisis y se determinen las responsabilidades.

¿Se debe llegar a un acuerdo como el de 2003?

El dirigente recordó que en 2003 un acuerdo entre el sector privado y la sociedad civil permitió aprobar una reforma impositiva que, según afirmó, triplicó la inversión estatal. Señaló que en aquel momento quedó pendiente la reforma del Estado.

Al cierre de su exposición, pidió que los más de 140 sectores reunidos mantengan el diálogo y lleven sus propuestas a la práctica.

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