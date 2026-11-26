En el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, el Senado mantuvo la partida para la tercera edición del Rally Mundial en Paraguay, pese al pedido de la senadora Celeste Amarilla de reducirla a la mitad. El pleno, sin embargo, aprobó la propuesta de su colega Esperanza Martínez para extender la nivelación salarial a 188 trabajadores de salud de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

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Rally Mundial 2027: cuánto prevé el presupuesto

La senadora Yolanda Paredes abrió el debate sobre el costo del Rally Mundial. Citó un convenio entre la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el Comité Olímpico Paraguayo (COP) para las ediciones de 2025, 2026 y 2027. Paredes pidió revisar las cuentas del evento y evaluar si parte de los recursos podía pasar a otras partidas.

Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, respondió que el dictamen mantuvo la asignación que llegó de Diputados. La cifró en G. 49.000 millones por año (US$ 7,6 millones al tipo de cambio proyectado de G. 6.458), durante tres años. “El evento internacional del rally es un compromiso asumido a nivel internacional por el Estado paraguayo”, afirmó.

Celeste Amarilla propuso reducir a la mitad la partida. Su argumento fue que el Estado podría replantear el pago. “No estamos rompiendo un tratado internacional”, dijo. La senadora Martínez planteó revisar el contrato y explorar una negociación para evitar que un eventual incumplimiento genere otro costo para el Estado.

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Rally en Itapúa: qué cifras se citaron sobre el impacto económico

El presidente de la Comisión de Deportes, Juan Carlos Galaverna, defendió la partida completa. Atribuyó al evento un impacto económico de US$ 210 millones y citó la llegada de 55.000 extranjeros. A su vez, el senador Eduardo Nakayama habló de US$ 209 millones en la última edición y mencionó el gasto de los espectadores y el valor publicitario entre los componentes de esa estimación.

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El senador Orlando Penner puso el acento en la continuidad del evento. “Hay un compromiso hecho y tratemos de no erosionar del todo la credibilidad del Paraguay”, expresó. Su colega, Juan Afara también respaldó la partida por el movimiento económico que, según sostuvo, genera el Rally Mundial en Itapúa.

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Senadis: qué pidieron para 188 trabajadores

Por su parte, la senadora Martínez explicó que 41 médicos de la Senadis ya estaban contemplados en una nivelación salarial.

Su pedido apuntó a otros 188 trabajadores de salud que quedaron fuera de esa medida. La senadora planteó aplicar el ajuste en los últimos meses de 2027. “En algún momento tenemos que tener una política de los trabajadores de salud como un todo”, afirmó.

En una consulta aparte, Martínez preguntó desde qué mes se aplicaría el aumento de G. 500.000 (US$ 77,42) por funcionario del Ministerio de Salud. En el pleno le respondieron que regiría desde agosto de 2027.

Ovelar aceptó el planteo sobre el Senadis y pidió mantener el texto de Hacienda para el Rally. El pleno aprobó el capítulo de la Presidencia con la modificación salarial. La partida de la Presidencia de la República en el PGN 2027 asciende a G. 1,83 billones (US$ 283,5 millones al cambio proyectado de G. 6.458 por dólar).

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