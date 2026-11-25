La actualización aprobada por el Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional era necesaria para que la entidad pudiera depositar fondos en Ueno Bank, reconoció hoy el ingeniero Hugo Zárate, quien ocupa el cargo de director general paraguayo interino. Fue esta tarde durante una entrevista con radio Ñandutí.

Cabe recordar que él integraba ese órgano como director técnico cuando el banco fue incorporado a la lista, en enero de 2025, aunque sostiene que ignoraba dónde se colocaba después el dinero y responsabiliza el manejo en la Dirección Financiera.

En el programa le consultaron si el tema debía pasar por el directorio para su aprobación. “Así es”, contestó. Al plantearle que sin ese visto bueno la plata no habría llegado a Ueno, primero respondió: “No. Lo que nos pidieron era actualizar la lista de bancos”. Ante la insistencia en que sin esa actualización no se podía colocar el dinero, aceptó: “Así es”.

La decisión quedó plasmada en la Resolución RDE-004/2025, del 15 de enero de 2025, que Zárate firmó y que sumó a Ueno como la novena entidad habilitada. Según el ahora director interino, la aprobaron todos los miembros presentes del colegiado, de ambas márgenes: “Binacional, todos”, recalcó.

La ausencia que mencionó fue la de la directora jurídica paraguaya, Iris Magnolia Mendoza (esposa del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar), quien estaba de vacaciones. Su reemplazante ese día, precisó, fue el entonces director financiero, Rafael Lara, de modo que quien impulsó la propuesta ocupaba a la vez el cargo encargado del área legal.

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Carga todo a Finanzas

Zárate relató que la propuesta nació en la Dirección Financiera, luego de que en 2024 la auditoría interna recomendara actualizar la nómina, porque todavía figuraban entidades que ya no existían, como Banco Regional y Banco Bilbao Vizcaya. Para llevar el pedido al directorio, explicó, la norma exige una calificación proveída por el Banco Central del Paraguay, un informe técnico-financiero y un parecer jurídico.

“En todos los casos teníamos el dictamen favorable para la inclusión, en este caso de Ueno Bank”, aseguró. Sin embargo, intentó limitar el alcance de lo firmado al sostener que la resolución “no ordenó” a la Dirección Financiera “a hacer aplicaciones, depósitos, operaciones varias”, sino que solo habilitó la lista de bancos con los que se podía operar.

En la mesa de los entrevistadores le objetaron que la propia resolución aludía a una nota en la que Ueno ofrecía recibir fondos y prestar otros servicios, y le preguntaron para qué se abriría una cuenta si no era para depositar. “Es atribución al director financiero de cada margen, la operación, el curso de esas cuentas bancarias”, replicó.

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El director interino reiteró que, cuando era director técnico, no le correspondía conocer el destino del dinero. “Ninguno de los directores de otras áreas tiene manejo de las cuentas de Itaipú”, afirmó. De acuerdo con su explicación, las operaciones se proponen desde una división, pasan por la superintendencia de administración financiera y requieren el acuerdo del director del área, un circuito que admitió estar analizando recién ahora.

Tampoco quiso personalizar la responsabilidad en Rafael Lara, destituido el 13 de noviembre por el Decreto 7230. “Acá no se trata de Rafael Lara ni de Zárate, es la Dirección Financiera”, sostuvo, y agregó que esa dependencia tiene las atribuciones y competencias para manejar los fondos, sin importar quién la ocupe.

Los 5 años no se expusieron

Durante la entrevista le leyeron la norma interna que exige que un banco, además de contar con aprobación del directorio, esté entre los cinco mejor calificados en riesgo, tenga al menos cinco años en el mercado paraguayo y una calificación AAA, AA o equivalente, y le preguntaron cómo se salvó el incumplimiento de esas condiciones.

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Zárate no sostuvo que Ueno cumpliera con la antigüedad. “Al momento de pedir el acuerdo del colegiado (…) esas consideraciones no fueron colocadas en la exposición”, reveló. A su criterio, la exigencia de los cinco años forma parte de una instrucción de procedimientos “de uso exclusivo de la dirección financiera”.

Se trata de la Instrucción de Procedimiento IP 02, vigente desde mayo de 2016, que condiciona la elección del banco a esos requisitos y prevé la aprobación por resolución del Directorio Ejecutivo. Ueno tenía licencia bancaria desde el 1 de diciembre de 2023, es decir, poco más de 13 meses al momento de la habilitación.

Qué notas tenía Ueno

Sobre la calificación, el titular paraguayo de la binacional afirmó que “el informe técnico consta que tenía las calificaciones necesarias” y, consultado sobre cuál era el mínimo, respondió: “AApy”. En el programa le mostraron que en el balance de Ueno a diciembre de 2024 figuraban BB de Fitch y de Standard & Poor’s (escala internacional), A+ de Fix y AA- de Solventa.

Los informes locales con corte a diciembre de 2024 recién salieron en marzo y abril de 2025, después de la resolución. Pero los anteriores tampoco mostraban una AApy plena: el 15 de enero, Fix tenía a Ueno en A+py y Solventa en AA-py, un escalón por debajo. Fix la subió a AA-py recién en agosto de 2025, según el banco lo había publicado.

“Yo no diría que se nos ocultó”, contestó Zárate cuando le preguntaron si al directorio se le escondieron esas notas. Se limitó a señalar que, según el informe técnico que tuvieron a la vista, “esta institución bancaria cumplía los requisitos de calificación suficientes”.

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Aprobado en 12 días

El trámite fue veloz: Ueno ofreció sus servicios el 3 de enero de 2025, el informe financiero se elaboró el 13, el dictamen jurídico el 14 y el directorio aprobó el 15. En total, 12 días entre la oferta y la resolución.

Al ser interrogado sobre la urgencia, Zárate no la explicó. Contó que la secretaría del directorio los convocó, que asistió a la exposición del director financiero y que allí se daban por cumplidos los requisitos. “Te debo confesar, hay que ser honesto; yo he sido convocado, así como los otros directores”, se justificó.

Sus interlocutores le replicaron que, si un asunto sube al Directorio Ejecutivo, quienes lo votan también se hacen responsables y deben corroborar el cumplimiento de la norma. Advirtieron, además, que si al colegiado se le informó que el banco cumplía sin que fuera cierto, el caso sería todavía más grave.

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No muestra el informe

Pese a que le pidieron publicar el análisis de la Dirección Financiera, Zárate se negó con el argumento de que las reglas derivadas del Tratado se lo impiden. “Yo no puedo hacer públicos documentos que hayan sido firmados por mis pares brasileños”, expresó. En la mesa le retrucaron que el documento presentado al directorio llevaba firma paraguaya, por lo que exhibirlo no agraviaría a ningún brasileño.

El director sí se mostró dispuesto a entregarlo a la justicia: “Si la Fiscalía me convoca y me solicita los documentos, pues, con mucho gusto le voy a proveer”. Comentó que un grupo de senadores denunció ante el Ministerio Público a todos los directores paraguayos de Itaipú y consideró oportuna esa presentación.

A su entender, la causa le permitirá hacer aclaraciones y que se determinen las responsabilidades de cada uno. “Yo soy el primer interesado en que alguien de instancia superior me valide mi gestión”, manifestó.

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Unos US$ 225 millones

Zárate precisó que al cierre del banco Itaipú tenía en Ueno aproximadamente US$ 163 millones y G. 115.000 millones, lo que en dólares suma cerca de US$ 183 millones. Las cifras coinciden, redondeadas, con las del comunicado del 7 de noviembre.

A ese monto se agregan unos US$ 42 millones del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), distribuidos en varias cuentas destinadas a fondear convenios con la binacional y proyectos con algunos ministerios. La suma ronda así los US$ 225 millones. La fundación Tesai, aclaró, no tenía depósitos en la entidad.

En la entrevista también se señaló que Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) tendría afectados unos US$ 17 millones, que se cuentan aparte.

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ANDE pagó a Ueno

Ante la consulta de cuánto se depositó en Ueno después del 9 de setiembre, cuando ya se habían planteado pedidos de informes en el Senado, Zárate dijo no tener el detalle, pero aportó un dato: un pago de la ANDE por energía, “de aproximadamente 40.000.000 de dólares” fue a la cuenta de Itaipú en Ueno. “Creo que fue en ese mes de septiembre”, señaló.

Según indicó, la binacional puso a disposición de sus dos clientes, la ANDE y la brasileña ENBPar, la lista de bancos habilitados para recibir los pagos. Sobre eventuales depósitos o traspasos de Itaipú y del PTI entre setiembre y los primeros días de noviembre, respondió que necesita revisar un informe.

Cabe recordar que el 24 de setiembre el Banco Central ya había abierto un sumario a Ueno, e Itaipú no retiró sus fondos. Zárate no especificó el día del pago de la ANDE.

El director comentó que encargó un reporte de entradas, salidas, depósitos, aplicaciones y pagos desde la apertura de la cuenta, en enero de 2025, hasta el cierre, sin opiniones, para examinar cómo se operó en Ueno y en los demás bancos. “Yo no quisiera soltar algunos números si no tengo certeza de eso”, se excusó.

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“Es binacional”

Al diferenciar la propiedad del dinero, Zárate habló primero de montos “nacionalizados, fondos soberanos, paraguayos” y aseguró que Brasil no tiene nada que reclamar: “Solamente es paraguayo”. Luego admitió que los socios brasileños están muy preocupados por el daño a la reputación de la empresa, aunque “los principales afectados somos nosotros”.

Pero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y exconsejero de Itaipú, le advirtió que no conocía disposición del Tratado o del Consejo que diera carácter paraguayo a esos fondos. El director reculó: “Tal vez esa palabra nacionalizado no es la más adecuada”. Explicó que era dinero disponible en bancos paraguayos para pagar obligaciones asumidas en el país.

“Sigue siendo patrimonio de la binacional. No existe Itaipú Paraguay ni Itaipú Brasil”, rectificó. Cuando le plantearon que, en principio, la pérdida es de la entidad, reafirmó: “Es binacional, es binacional”. Recordó además que antes los fondos se colocaban en bancos de Brasil, expuestos a la inflación y al tipo de cambio, y que luego se decidió repartirlos en proporción casi similar en ambos países.

Este miércoles, el canciller Rubén Ramírez Lezcano prometió a Brasil restituir los fondos, sin explicar cómo ni con qué recursos. La representación brasileña había sostenido, según CNN Brasil, que el proceso lo inició la parte paraguaya y que Brasil nunca colocó recursos propios en Ueno.

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Eventual denuncia interna

Consultado sobre si la binacional denunciará a quienes resulten responsables, el director respondió que están analizando lo actuado. “Tendremos que hacer una denuncia. Si esa es la situación, si llegamos a esta situación, pero por supuesto”, expresó, sin comprometer un plazo ni señalar nombres.

Confirmó que la posibilidad de una denuncia penal contra los responsables se planteó en una reunión del Consejo: “Se habló, se habló”. Aclaró que fue una mención de uno de los consejeros y que todavía no hay precisión sobre contra quiénes iría. “Me voy a reservar eso porque fue una reunión privada”, dijo al pedirle el nombre del proponente.

Hasta ahora, la acción anunciada por la entidad es la denuncia penal del 7 de noviembre contra Ueno Bank y sus directivos para recuperar el dinero.

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Promete abrir los datos

En el tramo final de la entrevista, le reclamaron transparencia a Zárate: saldos actuales en cada banco, los de tres meses atrás y los depósitos recientes. También le marcaron que el lado brasileño ofrece mejor información sobre sus gastos sociales y que ya tenía publicado el balance trimestral, a diferencia de la margen paraguaya.

“100 por 100 de acuerdo”, admitió Zárate, y aseguró: “Ya dispuse que volvamos a publicar trimestralmente las informaciones financieras del manejo de Itaipú”. Anunció además que dispuso difundir periódicamente el avance físico y financiero de las obras que gestiona la binacional, con sus eventuales atrasos, entre ellos los causados por las lluvias.

“Yo tengo un corto período de tiempo y pienso hacerlo lo mejor posible”, señaló, aunque no fijó fechas para esas publicaciones. Explicó que no habló antes porque, desde que asumió, estuvo interiorizándose de los temas, y que la orden del presidente de la República es actuar con total transparencia.

37 años en la binacional

Zárate relató que lleva 37 años en Itaipú: ingresó en 1989 por medio de una consultora y pasó al cuadro propio en julio de 1991. Se jubiló en 2024, a los 60 años, y continuó como director técnico por decreto. Es ingeniero eléctrico formado en Joinville, Brasil, con posgrado en control y automatización, y fue docente unos tres años en la Politécnica de la UNA.

Fue nombrado director general paraguayo interino por el Decreto 7242, del 18 de noviembre, en reemplazo de Justo Zacarías Irún. Sobre la llamada del presidente Pedro Alliana para ofrecerle el cargo, dijo haber quedado “muy sorprendido”.

Su nombramiento todavía no cuenta con acuerdo del Senado. La senadora Esperanza Martínez, entre otros legisladores de la oposición, ya anunciaron que no lo acompañarán.