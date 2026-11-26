“El vicepresidente de la República, Antonio Barrios, junto al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, mantuvo una reunión con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el embajador Antonio Marcondes. Un encuentro en el marco de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Brasil”.

Así refiere un escueto posteo de la cuenta de la Vicepresidencia de la República en la red social X, divulgado anoche, al referir la reunión que mantuvo el segundo del Poder Ejecutivo, Antonio Barrios, con el canciller del Brasil, Mauro Vieira; el saliente embajador del Brasil, Antonio Marcondes de Carvalho; y el expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional República, Horacio Cartes.

La llamativa reunión se llevó a cabo en la sede de la Vicepresidencia y se desarrolló tras la visita del canciller Mauro Vieira al presidente Pedro Alliana en Palacio de López, ayer a la mañana.

Paraguay promete devolver los fondos de Itaipú atrapados en Ueno

Tras el encuentro, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano anunció ante el jefe de diplomacia del presidente Luíz Inácio Lula da Silva, que Paraguay restituirá los fondos de Itaipú, tanto los “soberanos” como los de la binacional.

Aunque no mencionó que se trataba del dinero atrapado en Ueno Bank tras su resolución, fuentes de Presidencia confirmaron a ABC que se trata de esos US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones, aunque sin diferenciar cuánto es paraguayo y cuánto de ambos países.

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Ramírez enmarcó el anuncio con la aplicación del entendimiento suscrito en marzo de 2024. “El gobierno del Paraguay asume el compromiso de restituir los fondos de la entidad binacional”, afirmó. Ese compromiso incluye, según dijo, recursos “que son ya soberanos paraguayos, porque son de aprobación” y que fueron destinados a proyectos prioritarios para el país. Incluye también los que “corresponderían a Itaipú Binacional”.

El canciller no dio montos. Tampoco aclaró cuánto de lo que debe restituirse es dinero soberano y cuánto pertenece a la binacional. Ni dejó asomar alguna idea sobre cómo se va a recuperarlos y con qué dinero. Esas preguntas quedan abiertas tras su declaración, porque no permitió preguntas a la prensa, al igual que en ocasiones anteriores.

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El único dato oficial sobre los fondos de Itaipú en Ueno es el comunicado que difundió la binacional el 7 de noviembre. Informó que al 3 de noviembre tenía depósitos por US$ 163,8 millones y una cantidad en guaraníes, que sumada a esos dólares equivale a unos US$ 182 millones.

La reunión de Cartes con Brasil en medio de la caída de Peña

El 6 de noviembre, por su vinculación en la caída de Ueno Bank, el entonces presidente Santiago Peña fue destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones. Peña está imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

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La reunión de Cartes con el canciller del Brasil también se da en esta coyuntura. El expresidente y titular de la ANR apoyó el juicio político a Peña, su otrora ahijado político, a quien apuntaló para que llegue a la Presidencia en el 2023, tras un intento fallido en el 2018.