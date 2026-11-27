Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Eppur si muove: La evolución de las brechas de infraestructura de ALC 2021-2026”, estima que la población regional aumentaría de 646,8 millones de habitantes en 2024 a 671,4 millones en 2030. Esto representa un incremento de 24,6 millones de personas, equivalente al 3,8%.

La expansión se concentraría, principalmente, en las ciudades. La población urbana pasaría de alrededor de 531 millones a 560,6 millones de habitantes, un crecimiento del 5,6%. En contraste, la población rural disminuiría de 115,8 millones a 110,8 millones; una reducción del 4,3%.

Esta transformación tendría consecuencias sobre la demanda habitacional. El BID proyecta que la región requeriría 8,76 millones de viviendas urbanas adicionales hacia 2030 por efecto de la expansión demográfica, mientras que el número estimado de viviendas rurales disminuiría aproximadamente 3,71 millones.

Las cifras reflejan cambios en la demanda derivados de las proyecciones poblacionales y no representan la totalidad del déficit habitacional de la región.

En Paraguay, la población aumentaría de 6.929.153 habitantes en 2024 a 7.407.618 en 2030, equivalente a 478.465 personas adicionales y una expansión del 6,9%. Este crecimiento superaría el promedio de América Latina y el Caribe, estimado en 3,8%, lo que implica mayores exigencias relativas de infraestructura y servicios.

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La población urbana paraguaya pasaría de 4.399.250 a 4.866.953 habitantes, un incremento del 10,6%. Por su parte, la población rural crecería ligeramente de 2.529.903 a 2.540.665 personas, equivalente al 0,4%.

La proporción de habitantes residentes en zonas urbanas aumentaría de 63,5% a 65,7% entre 2024 y 2030.

La evolución confirma que la expansión demográfica de Paraguay se concentraría, principalmente, en las ciudades, donde aumentaría la presión sobre la disponibilidad de terrenos urbanizados, servicios básicos y sistemas de movilidad.

Las estimaciones del BID indican que Paraguay contaba con 1.176.270 viviendas urbanas y 676.445 rurales en 2024. Para 2030, las viviendas urbanas estimadas alcanzarían 1.301.324, lo que representa una expansión de 125.054 unidades, equivalente al 10,6%. En cambio, las viviendas rurales disminuirían a 669.888, con una variación negativa de 6.557 unidades.

El estudio utiliza módulos promedio de 3,74 habitantes por vivienda urbana y 3,79 por vivienda rural para calcular estas proyecciones. El resultado posiciona al crecimiento urbano como uno de los principales factores que deberán considerarse en la planificación habitacional del país.

Sin embargo, las 125.054 viviendas adicionales no deben interpretarse como el déficit total de Paraguay, debido a que la estimación no incorpora necesariamente todas las carencias habitacionales existentes, las condiciones de calidad de las construcciones ni las necesidades de reposición.

El crecimiento previsto abre oportunidades para la construcción, los materiales, los servicios inmobiliarios y las inversiones en infraestructura. No obstante, también exige una mayor capacidad de planificación territorial y financiamiento.

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El BID estima que América Latina y el Caribe necesitaría invertir US$ 1,596 billones en infraestructura entre 2025 y 2030, equivalente al 3,53% del PIB regional por año, para avanzar hacia las metas de desarrollo establecidas.

Para Paraguay, el desafío consiste en acompañar la expansión poblacional con inversiones oportunas en infraestructura básica, transporte y servicios urbanos.

Una planificación insuficiente podría elevar los costos de provisión de servicios y limitar las ganancias de productividad asociadas a la urbanización.

En consecuencia, las proyecciones demográficas constituyen una referencia importante para anticipar las necesidades de inversión. El crecimiento urbano puede convertirse en un factor de dinamización económica, siempre que esté acompañado por infraestructura adecuada, financiamiento y una expansión ordenada de las ciudades.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones