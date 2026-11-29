La reducción del precio del gas licuado de petróleo (GLP) aplicada por Petróleos Paraguayos (Petropar) no será acompañada por ahora por las fraccionadoras privadas.

Por el contrario, desde el sector anticipan la necesidad de un aumento para los consumidores, pese a que la petrolera estatal sostiene que las condiciones de compra mejoraron en los últimos meses.

La reducción aplicada por Petropar fue de G. 600 por kilo y G. 336 por litro. Tras el ajuste, el producto cuesta G. 6.971 por kilo y G. 3.904 por litro, respectivamente. La rebaja equivale a un 8% en el precio por kilogramo. Para dimensionar el impacto en los consumidores, la recarga de una garrafa de 10 kilos en la estatal pasó de G. 75.710 a G. 69.710, con un ahorro de G. 6.000.

Ausberto Ortellado, empresario del sector, descartó en conversación con ABC que las empresas privadas vayan a reducir sus precios tras la decisión de Petropar.

“Negativo. Estamos para alzar el precio, no para bajar”, respondió al ser consultado sobre si las empresas privadas replicarían la rebaja de la estatal.

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El empresario explicó que los costos del producto ya habían registrado un incremento durante octubre. “Subió el costo G. 700 por kilo en octubre”, manifestó.

Al ser consultado si los precios actuales daban margen para una reducción, insistió: “Al contrario. Están para subir”.

Precio del gas: cuestionan la decisión de Petropar

La diferencia de precios entre la petrolera estatal y los distribuidores privados se produce pese a que ambos sectores se abastecen en un 100% desde Argentina. Ortellado indicó que las empresas privadas también importan el GLP desde ese país.

Consultado por qué Petropar consiguió reducir sus precios mientras los privados sostienen que sus costos están aumentando, el representante del sector manifestó sus dudas sobre la decisión de la petrolera.

“No nos cierra su decisión”, afirmó. Incluso, consideró que la medida podría tener una motivación política. “Estimamos que es para agradar como Gobierno ante tantos despelotes”, expresó el empresario.

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Capagas habla de “decisiones políticas populistas”

Por su parte, Gustavo Lucero, de la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas), cuestionó la reducción de precios aplicada por Petropar y sostuvo que, “independientemente de las decisiones políticas populistas del presidente Pedro Alliana”, la situación del sector del gas debe analizarse sobre la base de factores objetivos del mercado.

En ese sentido, señaló que uno de los principales factores que presionan sobre los costos es la cotización del dólar. Según explicó, al cierre de noviembre el tipo de cambio promediaba aproximadamente G. 5.780 por dólar, mientras que actualmente se encuentra en torno a G. 6.500, lo que representa un incremento cercano a G. 700.

A esto se suma el comportamiento de los precios internacionales de la materia prima. Lucero afirmó que tanto el butano como el propano registraron aumentos de aproximadamente US$ 200 por tonelada en origen, con un impacto directo en los costos de reposición.

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“Como consecuencia de ambos factores, el costo del gas para diciembre experimenta un incremento estimado de G. 1.200 por kilogramo. Esta es la realidad económica que enfrenta el sector”, manifestó.

El representante de Capagas consideró que las empresas deberán ajustar sus precios de acuerdo con la evolución de sus estructuras de costos. En ese sentido, sostuvo: “Desde una perspectiva estrictamente técnica y financiera, los fundamentos del mercado indicarían la necesidad de incrementos de precios y no de reducciones artificiales que terminen comprometiendo la sostenibilidad del negocio”.

Petropar habla de una caída del 19% en las cotizaciones

Por su parte, el presidente de Petropar, William Wilka, explicó a ABC que la reducción aplicada por la estatal responde a una tendencia descendente de las cotizaciones internacionales del GLP durante los últimos meses.

“El GLP mostró un comportamiento estable a la baja desde los últimos dos meses. Este mes de noviembre (desde el inicio del mes hasta ayer) bajó en promedio 19% el GLP (propano y butano)”, detalló.

El titular de la petrolera agregó que el comportamiento de las cotizaciones internacionales se combinó con un tipo de cambio favorable para las compras de la empresa.

“Eso y con el dólar del mes pasado, G. 6.002, permitió que la importación más el stock en planta nos dé un margen razonable y parte del mismo sea trasladado en forma directa con una rebaja de G. 600 por kilo”, explicó.

Wilka precisó que la reducción representa un 8% y que Petropar continúa importando GLP exclusivamente desde Argentina.