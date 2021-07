Audios sugieren fraude y el TSJE se resiste a investigar

“Yo te voy a contar un secreto y no quiero que digas una palabra de esto, imagínate quién. El senador Jorge Oviedo Matto me va a entregar 20 o 25 millones –ya sé que es mucho– por recogerle todo el país, impreso señora ya, y cargado posiblemente. Pero princesa, ¿es un regalo o no?”.

Es parte de lo que se escucha decir en un audio a Miguel Ángel Iturburo, jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE. Siete audios fueron difundidos ayer en ABC Cardinal 730 AM y ABC TV; los mismos siembran serias dudas sobre los votos que llevaron a Oviedo Matto al Senado.

En un comunicado difundido posteriormente por el TSJE se informó que apartaron a Iturburo mientras Luis Alberto Mauro, Carlos María Ljubetich (asesores del TSJE) y Fausto Von Strebber (director del área informática) salían al paso tratando de restar importancia a las denuncias.

Denuncia penal

Mientras esto ocurría, Yolanda Paredes, apoderada del Movimiento Cruzada Nacional Lista 999 –que llevó a Paraguayo Cubas al Senado– realizaba una denuncia en lo penal ante el Ministerio Público por la “perpetración de hechos punibles contra la prueba documental”. La misma solicitó que se allane el TSJE y acusó de cómplices a Jaime Bestard (miembro del TSJE) y a Sandra Quiñónez (Fiscala General del Estado)

Otra vez el teléfono

En los audios se oye a Iturburo confesar un modus operandi por el cual habría cobrado entre 25 y 30 millones de guaraníes, según sus palabras. Y no solo a Oviedo Matto sino también a otras candidaturas: “Vamos-na a plantear y yo te voy a replantear tu pregunta. Si te faltan 200 o 300 votos yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿ya entendés lo que quiero decirte?; ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí, pero si te faltan 5.000 votos no puedo”, dice en los audios el funcionario del TSJE.

Iturburo fue más lejos aún. “La ANR está dedicada solamente a eso y Unace, y eso te tiene que dar cuenta que lo importante es tener tu comprobante de votos, tu certificado, sin eso no sos nadie. Hay-ko tres cuestiones, nena, una es la transmisión simultánea es del TREP, esa es una sumatoria con el cual (sic) vos vas a luchar en la mesa, no son documentos oficiales, pero cuando tenés dudas pedís a la secretaría el sobre 3 y ahí luchás, así es el sistema. Vos no vas a tener los sobres, vas a tener una planilla impresa con los números. Te voy a entregar algo bueno, no es una macanada”.

Iturburo confiesa en un audio posterior que ya cerró trato con Unace (Jorge Oviedo Matto) y que con la ANR “con ellos no tengo que cobrar ni discutir, que me encarguen el trabajo de vuelta. Eso me va a absorber mi vida gigante, se va a resolver mañana eso”.

Lo más grave viene cuando asegura que “si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar PLRA, Herederos (uno de los movimientos minoritarios que se presentaron) y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”.

Más adelante se le oye decir: “Yo en el TSJE tengo la suficiente protección para cuidarme y para saber lo que hago, si a mí la ANR me dice Miguel cambiame, que ellos traigan lo que tienen y que vaya a juicio, eso va a tardar un año y chau ya”.

En el audio Iturburo confiesa que gestionó para que se cobre un subsidio electoral que no se llegó a consumar y que también ayudó para que figure como apoderada de un partido alguien que no podía serlo.

Cuando le pedimos su versión confirmó que hacía trabajos de “impresión” en su tiempo libre, como algo “particular” sin asentarlo tributariamente. Y que no solo lo hizo para Oviedo Matto sino que también se encargó de Lilian y Arnaldo Samaniego. De hecho, en su Facebook hay una foto con la senadora Samaniego que fue subida el 29 de abril último.

Sobre la camioneta del Unace que está en su poder, y que ofrece por G. 25 millones, dijo que fue adjudicada en una licitación de la mencionada agrupación política, aceptó que los papeles se harán a través de la escribanía Oviedo Matto y que recién salió del taller.

