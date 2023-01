Lo bueno del 2020: una playlist para el recuerdo

El 2020 nos deja a los melómanos un amargo sabor a despedidas –perdimos, entre muchos otros artistas inolvidables, a tres gigantes, que fueron debidamente homenajeados en estas páginas: Little Richard (1), Ennio Morricone (2) y Eddie Van Halen (3)–, pero también nos deja una playlist para el recuerdo. Acá va, en el debido desorden, nuestra selección de una rica cosecha.

Ela Minus: «Megapunk»

Desde Brooklyn nos llega el implacable sonido de Ela Minus, alter ego de la colombiana Gabriela Jimeno, quien comenzó su carrera musical a los doce años como baterista de la recordada banda de hardcore Ratón Pérez, tras lo cual se mudó a Nueva York –ahí conoció la escena de los clubes, el mundo de los sintetizadores y la cultura DIY– para estudiar en la Berklee College of Music, donde se especializó en diseño de batería y sintetizador de jazz y actualmente es la compositora, productora y vocalista detrás de este proyecto de electrónica pop que presentó en octubre su primer álbum, Acts of Rebellion, con diez canciones. No dejen de escucharlas, comenzando por esta: https://youtu.be/M35HLWF6PeA.

The Strokes: «The Adults Are Talking»

2020 fue también el año en el cual la extraordinaria banda neoyorquina rompió al fin un septenio de silencio con la que probablemente sea su segunda obra maestra luego de Is This It (2001): The New Abnormal, su sexto disco. Este es el cuarto sencillo de un álbum lleno de pasión y de música, como siempre en ellos, emocionante: https://youtu.be/ewOPQZZn4SY.

Gorillaz ft. Fatoumata Diawara: «Desolé»

Los cuatro miembros ficticios –Noodle, 2-D, Murdoc Niccals y Russel Hobbs– de la banda virtual británica creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se confabulan con la melodiosa voz del África moderna, Fatoumata Diawara (Costa de Marfil, 1982), aKa Fatou; no podía fallar: https://youtu.be/ZLKZKmdZEjM.

Machine Gun Kelly: «Bloody Valentine»

Plenamente pop-punk, esta canción del rapero estadounidense, que cuenta nada menos que con Travis Barker, de Blink 182, como su baterista y colaborador fundamental, fue lanzada como el primer sencillo de su quinto álbum, Tickets to My Downfall, el 1 de mayo del año de la peste. Disfruten de la música y de una divertida Megan Fox con papel protagónico en el video: https://youtu.be/wSdT-SArM2Q.

Anikv ft. Saluki: «Menya ne Budet»

Quizá sea en parte el idioma, críptico para nuestras modestas y limitadas orejas, lo que hace que esta canción suene tan sublime. La cantante de soul ANIKV (nacida en la frontera entre Oriente y Occidente, o, más específicamente, entre Europa Oriental y Asia Occidental –en Tiflis, Georgia, en 1995–) y el rapero Saluki nos regalaron este single, todo un vicio para los adictos a la melancolía: https://youtu.be/iEkXnYDwAtc.

Tame Impala & 070 Shake: «Guilty Conscience»

Los australianos Tame Impala –proyecto del multi-instrumentista Kevin Parker formado en Perth en 1999– nos dejan esta lisérgica remezcla de una canción de 070 Shake (Danielle Balbuena, Nueva Jersey, 1997)? Buen viaje: https://youtu.be/4Nsq7ft9bjs.

Dua Lipa: «Don’t Start Now»

Escrita por Dua Lipa (Londres, 1995), Emily Warren, Ian Kirkpatrick y Caroline Ailin, esta canción es el primer sencillo del álbum Future Nostalgia. ¿Muy mainstream? Sin la menor duda, pero, por Zeus, esa bassline es digna del Olimpo: https://youtu.be/oygrmJFKYZY.

The Killers: «Caution»

Dos años y medio después de su último álbum de estudio, la banda de rock alternativo de Las Vegas nos trajo estos cuatro minutos y medio que comienzan con cincuenta segundos de sintetizador y voces distantes hasta que la batería y el bajo se unen para que brille la voz de Brandon Flowers y la guitarra de Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, nos remate con un potente solo: https://youtu.be/WrpBgN_iUnA.

The Weeknd: «Blinding Lights»

El cantante y compositor canadiense de origen etíope Abel Tesfaye (Toronto, 1990), aKa The Weeknd, nos regaló el, a nuestro juicio, gran tema de un año musicalmente feliz con este alarde de vitalidad que se sumerge en caída libre en el ritmo desbocado de la larga y loca noche de los 80. Un prodigio de enérgica nostalgia que consigue que el pasado vuelva a sonar a futuro: https://youtu.be/4NRXx6U8ABQ.

