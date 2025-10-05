La poeta y su gato (o el gato y su poeta)

En 1938, la sociedad devastada lidiaba con las amargas secuelas de la Gran Depresión y la poeta estadounidense Elizabeth Bishop exploraba los misterios de la vida cotidiana y del fondo del alma. Fue en ese año cuando Louise Crane le tomó a la escritora esta fotografía con su amado gato Minnow en brazos.

Minnow protagoniza al menos uno de los poemas de Bishop, «Lullaby for the Cat» («Canción de cuna para el gato»), escrito meses antes de que Crane les tomara la foto, en 1937. En ese poema, la autora arrulla a Minnow –que, al parecer, está un poco desanimado– para que se tranquilice y pueda dormir contento, confiado en que vendrán tiempos mejores, con las siguientes palabras:

Canción de cuna para el gato, por Elizabeth Bishop

Vamos, Minnow, ya es hora de soñar.

Tus enormes ojazos has de cerrar,

que alrededor de tu cama

los acontecimientos te preparan

las sorpresas más fantásticas.

Vamos, Minnow querido,

ya no estés deprimido.

Solo tienes que cooperar.

En el Estado Marxista,

ni un gatito sufrirá.

El amor y el placer tuyos serán.

Minnow, ya no estés tan triste,

que se acercan días felices.

Duerme y déjalos llegar…

(Lullaby For the Cat, by Elizabeth Bishop. Minnow, go to sleep and dream, / Close your great big eyes; / Round your bed Events prepare / The pleasantest surprise. / Darling Minnow, drop that frown, / Just cooperate, / Not a kitten shall be drowned / In the Marxist State. / Joy and Love will both be yours, / Minnow, don’t be glum. / Happy days are coming soon / –Sleep, and let them come...).

*Nota Bene: Traducción (libérrima) de Julián Sorel.