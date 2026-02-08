¡Chumbawamba! Los anarquistas del pop contra el nazi-onalismo

A la estrategia electoral de Santiago Abascal en Aragón, España, ha respondido desde miles de kilómetros la sonora protesta de los británicos Chumbawamba, justamente indignados por el uso –sin consulta ni permiso– de su canción «Tubthumping» en la campaña con la que este político nacionalista promociona la candidatura de su partido, el ultraderechista Vox, en las próximas elecciones aragonesas (1) .

Chumbawamba fue una banda anarcopunk que terminó derivando a un sonido más ecléctico. El nombre del grupo era una broma recurrente entre sus miembros, que competían para ver quién contaba la historia más ridícula sobre su origen. Una de las más lindas es que surgió de un sueño de Danbert Nobacon donde los baños públicos para hombres y mujeres estaban etiquetados como «Chumba» y «Wamba». Chumbawamba se formó en 1982 en Burnley, Lancashire, y se disolvió en 2012. La gran huelga de los mineros británicos de 1984, contra las políticas hambreadoras y la violenta represión sindical de Margareth Thatcher, fue decisiva para los Chumbawamba, que grabaron un single de tres canciones a beneficio de los huelguistas, distribuyeron comida entre sus familias y montaron una compañía teatral para sus hijos. Y esa fue la primera grieta entre los Chumbawamba, que se integraban en su comunidad, y la escena punk de la que formaron parte. Cuanto más se acercaban a los mineros, más se alejaban de los punks, a los que empezaban a considerar mezquinos y que, por su parte, los empezaban a tildar de «vendidos».

Hartos del gueto punk, que menguaba rápidamente, los Chumbawamba se dejaron llevar por la cultura dance que llenaba el norte del país de fiestas ilegales, samplers y éxtasis, para finalmente dar el salto al pop y al techno. Los Chumbawamba son anarquistas y okupas que se distinguieron siempre por su sentido del humor, su irreverencia ante la autoridad y su postura radicalmente feminista, antirracista y antifascista. Por eso es aún más repugnante que su música suene en una publicación xenófoba que dice: «Los vecinos están hartos de la invasión migratoria. Y nosotros estamos con ellos», mientras vemos fotos de Abascal pasando por Caspe (Zaragoza). Una de las Chumbawamba, Alice Nutter, ha puesto en su cuenta de Instagram: «Chumbawamba ha exigido que Facebook retire nuestra canción de la publicación vil y racista, antiinmigración, de Santiago Abascal y Vox».

Abascal forma parte de la «internacional ultraderechista» presidida por Trump. Al igual, dicho sea de paso, que su tocayo, Peña: el gobierno paraguayo coincide con Vox, entre otras cosas, en su nacionalismo y su enfático apoyo a Israel, tanto que acogió el bochornoso «Foro de Madrid», en cuya última reunión, sobre «los valores de Occidente», el homónimo guaraní de Abascal afirmó que Paraguay «no permite ideas foráneas» (¿?) y recitó: «Familia, familia y más familia» (2) . Por supuesto, nuestros talentosos Chumbawamba no pueden mezclarse con nada de esto. Tal como «Tubthumping», canto épico a la terca batalla cotidiana de la clase trabajadora, que la sigue peleando aún cuando las cosas se ponen imposibles, no puede sonar en campañas políticas de ultraderecha. «Cuando escribimos “Tubthumping” –ha dicho el grupo en un comunicado (3) – lo hicimos como un himno para los perdedores, para las personas que luchan contra el poder. Nos asquea que Vox use nuestra canción para promover su agenda miserable y llena de odio».

Chumbawamba experimentó con el ska, con el folk y con la electrónica, pero «Tubthumping» es puro músculo pop en re mayor con un estribillo que pide ser coreado a todo pulmón en un pub repleto, un auténtico himno que grita con rabia y brutal alegría la resistencia diaria de la gente común. Una explosión de euforia, fuerza vital y buen emborracharse en medio de la dureza de la vida que condensa la gloria de una noche de farra en 4 minutos y medio de perfecta barbarie. No es raro que perdure, universal y eterno. Apenas lanzado en 1997, vendió 880.000 copias en el Reino Unido, encabezó las listas de éxitos de todo el mundo, fue nominado a Mejor Single en los Brit Awards de 1998 y sigue sonando en videojuegos, eventos deportivos, publicidad, películas, tan potente como el día en que lo crearon esos grandes anarquistas del pop que no dejaron pasar una sola oportunidad de desafiar la injusticia: los Chumbawamba. Que nunca serán de la derecha porque son de los nuestros. Fuck you, nazi-onalists!

I get knocked down

But I get up again

You’re never gonna keep me down

I get knocked down

But I get up again

You’re never gonna keep me down

I get knocked down

But I get up again

You’re never gonna keep me down

I get knocked down

But I get up again

You’re never gonna keep me down…

