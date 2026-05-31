Destellos de la Edad Media

Al madrileño José Antonio Alonso Navarro –filólogo, traductor, escritor, medievalista– lo atrapó el Paraguay a través de su literatura, pero no solo de su literatura. Al preguntarle cuándo decidió radicarse y fundar una familia, hijos incluidos, aquí, responde rápido y sin dudar: «Prácticamente enseguida, meses después de mi llegada». Y añade: «El clima me encandiló, puesto que soy muy friolero».

Durante la conversación, evoca sus primeras impresiones –«me llamaron la atención la multiculturalidad del Paraguay, la calidez de sus gentes, el amor a los niños…»– y se explaya sobre nuestra diversidad de géneros y corrientes literarias –que él enumera así: «Romanticismo (Teresa Lamas Carísimo), Modernismo (Eloy Fariña Núñez, Manuel Ortiz Guerrero), Realismo (Rafael Barrett, José Rodríguez Alcalá, Gabriel Casaccia), vanguardia social (Hérib Campos Cervera, Elvio Romero), vanguardia intimista (Hugo Rodríguez Alcalá, José María Gómez Sanjurjo), Boom de los 60 y 70 (Roa Bastos), Postboom de los 80 (Juan Manuel Marcos), novela histórica (Guido Rodríguez Alcalá), cuento (Lita Pérez Cáceres), etc.»–. Hoy hablamos con José Antonio sobre su tema principal de investigación: la Edad Media.

¿Qué sabías de Paraguay cuando decidiste viajar a este país?

Excelente pregunta, querida Lita. La verdad es que no sabía tanto como de Argentina, Chile o México, pero sí resonaba en mí como un poderoso eco el nombre de Augusto Roa Bastos, al que había estudiado en profundidad durante mis estudios de Bachillerato.

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A través de Hijo de hombre y de Yo el Supremo supe que en Paraguay se hablaban dos lenguas y conocí algunos de los episodios históricos más relevantes acontecidos en el país, como la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la Revolución del 47, en la que se vieron enfrentados el gobierno del general Higinio Morínigo y una coalición opositora de liberales, febreristas y comunistas, y la Guerra del Chaco (1932-1935). Profundizar en la vida de Roa me llevó a conocer a Elvio Romero, Hérib Campos Cervera, Rubén Bareiro Saguier (y su cuento Solo un momentito) y, por supuesto, a la polifacética Josefina Plá, entre muchos otros.

¿Por qué elegiste la Edad Media como objeto de estudio?

Porque, al contrario de lo que la gente piensa (en general, que es una época oscurantista), es un período muy rico culturalmente. En la Edad Media pueden encontrarse prácticamente todos los géneros literarios: anales y crónicas históricas, adaptaciones y traducciones bíblicas, traducciones de autores latinos y griegos, poemas épicos, poesía lírica, fabliaux de gran comicidad, poemas marianos, danzas macabras, escritos feministas, religiosos, políticos, satíricos, filosóficos, etc.

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Entre los inventos más destacados en la Edad Media tenemos la imprenta de Gutenberg hacia 1450, el molino de viento, muy usado en el siglo XII, la brújula magnética, introducida en Europa desde Asia, la pólvora (originaria de China), los anteojos, inventados en Italia en el siglo XIII, el reloj mecánico (siglo XIV), el arado pesado, la carretilla, la arquitectura románica y gótica, etc. Y no olvidemos que las universidades surgieron en la Edad Media. Las primeras fueron las de Bolonia, en Italia, Salamanca, en España, Oxford, en Inglaterra, y París, en Francia.

¿A qué se dedicaban las mujeres en la Edad Media?

Me encanta esa pregunta, Lita. Dependía mucho de su clase social. Algunas, además de ocuparse del hogar y la crianza de sus hijos, trabajaban en el campo, eran campesinas. Entre sus tareas estaban fabricar cerveza en casa, ocuparse de los animales domésticos, cultivar la tierra, cocinar, coser la ropa de la familia, ir al mercado local, etc. Otras podían desempeñar diversos oficios: vendedoras, tejedoras, costureras, panaderas, etc.

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Las nobles se dedicaban a cuidar y educar a los hijos, y aquellas que deseaban una vida religiosa y contemplativa ingresaban en conventos. Allí oraban, cuidaban enfermos, elaboraban bordados, dulces y medicinas con hierbas y, en algunos casos, enseñaban lectura, escritura, música y religión a niñas. Y, por supuesto, algunas ejercían el oficio más antiguo del mundo, la prostitución, en tabernas, posadas, baños, calles y mercados, en el prostibulum publicum o burdel público-oficial (baja Edad Media, siglo XV), etc.

¿Hubo escritoras?

Sí, las hubo, y muy buenas. Me gustaría destacar a Hildegarda de Bingen, religiosa alemana del siglo XII que escribió obras teológicas y tratados de botánica y anatomía y compuso cantos sacros recopilados bajo el título Symphonia armonie celestium revelationum; a la filósofa y poeta francesa nacida en Venecia Cristina de Pizán, prácticamente una pionera del feminismo que en pleno siglo XV sostuvo que la supuesta «inferioridad» de la mujer no era natural, sino resultado de la falta de educación; a María de Francia (siglo XII), que compuso breves poemas de amor cortés llamados lais; a las escritoras místicas inglesas del siglo XV Juliana de Norwich y Margery Kempe; a Teresa de Cartagena, nacida en el siglo XV en la Castilla bajomedieval; y a Herrada de Landsberg, que escribió una obra muy popular llamada Hortus deliciarum (El jardín de las delicias), que contiene poemas, música y canciones e ilustraciones.

Menciona otras mujeres que también destacaron en la Edad Media

Claro que sí, Lita, podemos mencionar a unas cuantas mujeres que hicieron historia y han quedado consagradas en la memoria por sus hechos y hazañas. Juana de Arco, por ejemplo, que encabezó las tropas francesas durante la Guerra de los Cien Años; Leonor de Aquitania, que destacó por tomar parte activa en asuntos políticos y apoyar la literatura; Isabel I de Castilla, que contribuyó a la unificación de buena parte de España; Trótula de Salerno, que escribió tratados de medicina y fue una de las primeras personas que se especializaron en ginecología; y Ana Comnena, princesa e historiadora griega bizantina que escribió Alexiada, relato sobre el reinado de su padre, el emperador Alejo I Comneno.

¿Cuál fue tu descubrimiento principal sobre ese periodo?

Bueno, me he dado cuenta de muchas cosas. Entre ellas, que había un interés enorme por el conocimiento. Dan prueba de ello la rápida expansión de las universidades y el interés por las bibliotecas. En el siglo XIII la ciudad de Córdoba, durante el califato, era famosa por su gran número de bibliotecas. Las catedrales medievales revelan conocimientos muy avanzados de matemáticas e ingeniería.

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Estudiando la Edad Media me he dado cuenta de que los hombres y mujeres de nuestra época hemos descubierto muy pocas cosas, puesto que casi todo había sido descubierto en la Edad Media e incluso antes, en la Antigua Roma, en la Antigua Grecia, en el Antiguo Egipto y en Sumeria. Por poner un ejemplo, decimos que hemos inventado el marxismo en épocas no tan lejanas y ya había textos «marxistas» en la Edad Media, decimos que hemos inventado el feminismo y ya había textos feministas en la Edad Media; en fin… la Edad Media no era ese período bárbaro que nos han hecho creer los medios de comunicación. Por cierto, los nobles en la Edad Media, aunque se crea lo contrario, se bañaban regularmente, y les gustaba. Era una actividad placentera. Los nobles poseían tinas de madera y se bañaban con agua caliente, aceites aromáticos y jabones hechos de sebo de cordero y manteca de cerdo.

*José Antonio Alonso Navarro (Madrid, 1965) es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de La Coruña, profesor titular de Humanidades en la Universidad del Norte y de Filología en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, crítico literario en La Tribuna, escritor y traductor. Ha publicado Paraguayan Pearls (Álamo, 1999), Che ñahati-i paraguaya (Arandurã, 2003), Historias inglesas escritas en la Edad Media (Ediciones de la Paz, 2024) y Poemas de guaranias, polcas y sensualidades (BenMar, 2026), entre otros libros.

*Lita Pérez Cáceres (María Amelia Pérez de Cabral, Asunción, 1940) es escritora y periodista. Ha trabajado en los diarios Noticias, ABC Color, Hoy y La Nación, entre otros, ha conducido programas de radio en las emisoras Ñandutí y Chaco Boreal y ha publicado María Magdalena María (Intercontinental, 1997), Encaje secreto (Intercontinental, 2002), Cartas de amor y otros cuentos (Fausto, 2010; Premio Roque Gaona de la Sociedad de Escritores del Paraguay), Circo Desolación (Servilibro, 2012) y Locas de amor (Fausto, 2025), entre otros libros.