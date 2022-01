Ministerio de Energía para liderar el sector y apoyar a la ANDE en Itaipú

Postura de Brasil sobre Itaipú 2023

1. Reducción de la tarifa de Itaipú en 63% para ambos países. (Es decir de 22,6 US$/MW a 9,36 US$/MW el valor de la potencia generada. Valor muy interesante para ambos países). (Tener en cuenta esto en lo que se refiere al precio de la potencia y energía de Itaipú en lo referente al Anexo C a renegociar en el 2023).

Mantener todo igual en lo referente a cesión de energía y demás beneficios

Los beneficios a que se refieren son el pago de la cesión de energía que rondó los 320 millones de US$ en el 2018, royalties cerca de los 247 millones de US$ y pago a la ANDE cerca de 43 millones de US$. En total 610 millones de US$. Cuando el Paraguay consuma los 7000 MW que dispone en la ES-MD (Estación de Marten Derecha), el pago por cesión de energía terminará de 10 US$/MWh y será un ingreso menos a las arcas de Hacienda, además, con el nuevo precio de la energía desde el nuevo Anexo C del 2023, el valor de los royalties también se tiene que negociar y también los ingresos de la ANDE y hacer un nuevo revalúo del capital de 100 MUSD, aspecto que también tendría que analizar muy bien un Ministerio de Economía, que no tenemos así como el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos.

De todos modos, el nuevo precio, muy inferior al vigente, será de gran beneficio para las arcas de la ANDE, del consumidor industrial y residencial, para la expansión y desarrollo económico y social del Paraguay.

Eliminar el uso por Paraguay de la energía superior a la garantizada

Esto es un tema preocupante, ya que la misma ha servido a la ANDE para comprar esa energía excedente a un precio de 6,02 US$/MWh y con ella cubrir todo el esquema de carga del Paraguay, además complementar con la compra de potencia a 22,6 USS/MW.

Esto depende de la afluencia de agua al embalse, lo cual permite a las máquinas generar por arriba a los 700 MW. Es decir 700 MW es la potencia nominal de placa y que por las horas de funcionamiento se llama Energía Garantizada o Potencia Firme y vale 22,6 US$/MW. Ahora, cuando la máquina de 50 Hz está por ejemplo con 720 MW, esos 20 MW con las horas de funcionamiento se llama Energía adicional a la garantizada y vale 6,02 US$/MWh.

Existe otra, la llamada Energía secundaria, que es la que se genera en el periodo de un mes, cuando una máquina retorna del mantenimiento. Si está parada durante un mes y retorna a los 22 días, esos ocho días se (la) pone en servicio y, por ejemplo, 8x720 MWx24 horas = 138.240 MWh y vale también a 6,02 USS/MWh.

Esta energía secundaria, más la energía adicional a la garantizada, es lo que le salvó y salva económicamente a la ANDE, que compra 1.100 MW de potencia y la diferencia de 2800 MW que retira de Itaipú, los 1600 MW, cubre con estas dos energías. Estas energías seguirán existiendo hasta que la central se cierre y por ello se tiene que analizar y entender muy bien qué significa esto para el Brasil.

Limitar hasta donde sea posible el crecimiento del uso de la energía por Paraguay

Esto significa no dejarnos extraer potencia de la ES-MD, lo cual es muy difícil. Al respecto, la ANDE tiene que construir hasta el 2023 dos líneas de 500 KV y así tener tres líneas de 500 KV, más una cuarta de 500 KV para cumplir con la filosofía de planificación de N-1 líneas que mantengan la entrega de los 7000 MW. Cada Línea de 500 KV puede ser de 1800 MW cada una y ojalá con las proyectadas por ANDE se llegue con una capacidad de transporte en total de 3.800 a 4000 MW más de la existentes.

Disponer de alternativas de reemplazo antes de que Paraguay acceda al 50% de la energía de Itaipú, y ya no exista energía paraguaya cedida a Brasil.

Es un problema bien claro del sector de generación del Brasil que también puede ser aplicado a obtener más potencia de generación por el Paraguay, mediante las nuevas centrales hidroeléctricas binacionales con la Argentina sobre el río Paraná en el periodo 2023-2035. Desde el 2020 Argentina aplica su Plan Gas 2024 de Yacimiento de Vaca Muerta, sin interés en más binacionales, por lo que tenemos que incentivar la búsqueda de hidrocarburos en el Chaco paraguayo y planificar futuras centrales térmicas a gas natural.

Importancia de Itaipú para Brasil

Em Foz do Iguaçu para participar do 13º Sepope, o diretor de Operação e Manutenção de Furnas, Cesar Ribeiro Zani, também falou sobre a importância de Itaipu para o setor energético nacional.

“No passado, Itaipu foi praticamente do tamanho da geração do Brasil. E hoje, nesse momento em que há uma certa escassez hidráulica em geração elétrica, Itaipu é extraordinariamente fundamental para o equilíbrio da oferta energética para o país”, assegurou.

“Itaipu tem uma capacidade de produção espetacular, com a qual o Brasil conta e precisa, para o atendimento adequado, a baixo custo, da nossa sociedade e dos consumidores brasileiros.

Bajar el embalse de Itaipú

Explico que los récords en una central hidroeléctrica ocurren por tres motivos principales: la cantidad de agua afluente al embalse -que es la energía primaria utilizada para transformarla en energía eléctrica, las necesidades del mercado, ejemplo crisis de carga en Brasil por no tener agua suficiente las centrales hidroeléctricas aguas arriba y por el correcto estado de funcionamiento de sus máquinas (eficiencia del mantenimiento en las máquinas paradas), lo cual hoy está anticipando en 10 días el retorno a operación y las máquinas en servicio generan la potencia secundaria con la energía excedente secundaria que no se cómo se contabiliza pero para la operación de Itaipú es la máquina 19 en servicio.

* Debe tenerse en cuenta que esta maniobra de desembalsar ya se ha realizado 31 veces desde 1984 al 2021 y no se saben claramente los beneficios para Paraguay, SALVO REPARTIRSE LA ENERGÍA DE DESEMBALSE SEGÚN EL PORCENTAJE DE CARGA 85% ELETROBRAS, 15 % ANDE.

Previsión de reducir nivel del embalse conforme a Nota Bilateral, punto g) 2007

Sobre reducir el embalse: Ahora, con la autorización del Consejo de Administración de Itaipú se bajará de 218,5 a 216 msnm la cota del embalse. Lo importante es la forma de repartirse entre los países la energía, que tiene que ser en partes iguales, que no iba a ser ya que según el acuerdo firmado el 24/05 en Brasilia, la energía generada sería repartida en proporción a la potencia contratada por cada país, lo cual es incorrecto, porque el Brasil de ese modo se llevaría la mayor parte de esta energía excedente a un precio de 6,02 USD/MWh para beneficiarse grandemente en época de crisis hidrológica, que siempre será salvada por el embalse de la central de Itaipú.

Para que entiendan claramente ... sobre potencia y energía excedente

La Itaipú paga su deuda mediante la tarifa de la potencia, que es dividir la deuda del año por la disponibilidad de potencia, que es de 12.135 MW, menos la potencia dos máquinas paradas mensualmente por mantenimiento, menos potencia de servicios auxiliares y menos potencia por reserva girante. Esto daba 22,6 USD/MW-mes y el costo en energía de esta potencia está aproximadamente en una base de 44 USD/MWh, que resulta de dividir 75.000.000 MWh, que es la energía anual estimada en la etapa de evaluación del potencial hidráulico de Itaipú por los gastos del año.

Energía excedente

De donde aparece la energía excedente es por arriba de la potencia de 700 MW, por ejemplo, 720 MW. Esos 20 MW constituyen potencia excedente que por hora es la energía excedente de cada máquina, que oscila entre 1.000.000 a 28.000.000 MWh y vale 6,02 USD/MWh con lo cual se pagan los royalties, y gastos administrativos a la ANDE y Eletrobras y compensación por cesión de energía a Paraguay por Brasil.

Conclusiones

Tenemos que considerar, en paralelo con las obras de las LTs de 500 KV desde ES-MD a ES-Minga Guazú, el adelanto de las negociaciones para la revisión del Anexo C y la posible renegociación del Tratado para plantear la libre disponibilidad de nuestra energía y sustituir la cesión de energía por venta de energía, a fin de comercializar con terceros los excedentes binacionales en Itaipú y obtener mejor precio. La realidad política de ambos países me dice que no habrá adelanto. Esto tendría que liderarlo el Ministerio de Energía con el Ministerio de Industria y Comercio y la Cancillería Nacional.

Por otro lado, sería conveniente negociar la apertura del mercado eléctrico del Brasil y la firma de un convenio de cooperación técnica, intercambios y comercialización de energía eléctrica con Eletrobras, a fin de que Paraguay pueda comercializar los excedentes propios de la ANDE y los excedentes binacionales en Itaipú.

En breve podríamos ser importadores de energía eléctrica si no se solucionan a tiempo nuestros problemas de generación a partir del 2025 y más ahora que aparte de la Central Aña Cua Argentina no tiene interés por el momento en más Centrales.

Cuál debería ser la posición paraguaya ante un futuro acuerdo bilateral de compra de potencia para a las negociaciones del 2023.

Primeramente sugiero la creación del Ministerio de Energía para liderar la Política Energética Nacional y también apoye a la ANDE en la negociación técnica de la nueva Nota Bilateral después de que el Brasil aceptó su anulación y sea en el ámbito de la CECOI y CADOP la ANDE pueda plasmar un plan de compras de potencia y energía excedente favorable a un despacho económico de generación de las tres fuentes de donde la ANDE puede conectarse para el 2019-2022. Así se hizo y la ANDE tiene un Plan de Compras hasta el 2022.

Estrategia Geopolítica

Nuestro país debe tomar estos tropiezos de la Nota Bilateral para formalizar las lecciones aprendidas. El acuerdo suscripto en mayo (2019) denota la urgente necesidad de trabajar en el marco de la transparencia, más aún en temas tan importantes para el país.

El hecho que terminó con el anuncio del Gobierno de pedir la anulación del convenio y posterior renuncia de las autoridades vinculadas son nuevas acciones que restan a la institucionalidad del país.

Al respecto, uno de los más importantes cuestionamientos de las principales calificadoras de riesgo se centra, justamente, en la debilidad institucional vigente en Paraguay. Revertir este punto contribuiría con el manejo de las negociaciones, no solo con Brasil, sino con cualquier otro país. TENEMOS QUE DEMOSTRAR QUE SOMOS SERIOS Y CALIFICADOS TÉCNICAMENTE.

En el mismo sentido, una primera lección es que la renegociación de 2023 no será solo del Anexo C, sino de la agenda bilateral entre Brasil (grande y poderoso) y Paraguay (chico y débil). Por ello, el país debe llegar al 2023 con el menor hándicap posible. ¿Y qué significa esto? Cortar la dependencia del contrabando en la economía nacional, tener un acuerdo automotor firmado (implica dejar de importar autos usados de Iquique), diseñar planes y estrategias para la economía de toda la frontera con el Brasil y, sobre todo, encontrar y acordar el objetivo de Paraguay con Itaipú,

Nuestra debilidad de país chico la podemos salvar únicamente a través de un foro internacional, abierto y transparente, la discusión puede conducir a que Paraguay obtenga lo que realmente le corresponde y que a su vez se traslade en beneficios para toda la sociedad. TENEMOS QUE DESARROLLAR UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y TERMINAR CON EL RENTISMO.

Finalmente, en lo político, un tema de naturaleza técnica como la contratación de energía no debería ser causante de inestabilidad política, como sucedió en Paraguay. En general, las contrataciones de energía suelen ser negociaciones altamente comunes para la mayoría de los países. No debería presentarse como eventos políticos disruptores, capturados por intereses y rivalidades políticas, sino deberían resolverse a través de procedimientos y reglas de juegos claros.

El gran riesgo para Paraguay sigue siendo sus instituciones débiles, vulnerables a la “normalización” de quiebres institucionales. Cuando estos patrones se normalizan y las reglas dejan de otorgarnos previsibilidad, el país queda a merced de rivalidades de poder, que siempre tendrán consecuencias negativas.

Es urgente que nuestro país trabaje en su política energética, lo que le permitirá garantizar no solamente el suministro a todos los usuarios, sino que pueda también garantizar los insumos de energía para su expansión industrial. A medida que el país se desarrolla, su demanda de electricidad seguirá creciendo.

Reitero que, urgentemente se tiene que crear el Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos para que mediante un Plan Nacional de Energía aplicar la política energética nacional del 2016-2040, que en un futuro cercano se tiene que complementar con el Ministerio de Economía y el Ministerio del Planeamiento del Desarrollo Energético, Económico y Social del Paraguay.

Finalmente espero que en estas delicadas horas que vive el país, la prudencia e inteligencia tienen que primar entre nuestras autoridades y la mejor señal para el pueblo, en especial para la juventud briosa de mi patria, es nominar a sus mejores hombres en los lugares que se necesiten y que conozcan de política y derecho energético

Así termino mi Conferencia y avalo todo lo expresado con mi trayectoria de 44 años en el sector eléctrico nacional e internacional.

También

Debe negociarse también el valor de los royalties, el resarcimiento a la ANDE y hacer un nuevo revalúo del capital de US$ 100 millones.

6/MWh

Eliminar el uso en Paraguay de la energía superior a la garantizada “es preocupante”, porque su precio fue de US$ 6,02/MWh.

Rentismo

El profesor Riline apunta que “debemos desarrollar una mentalidad de crecimiento industrial y terminar con la del rentismo”.

Bilateral

La renegociación del 2023 no se limitará al Anexo C, sino incluirá la agenda bilateral entre Brasil y Paraguay, luego deberá cortarse el contrabando, etc.