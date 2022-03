Conebi debe empezar a subastar excedentes de Itaipú en Paraguay

El párrafo anterior contiene extractos de los artículos II.5 y IV.4 del Anexo C del Tratado, que ofrecen mucha claridad y contundencia acerca de la facultad discrecional que le otorga a las comercializadoras de ambos países, compradoras de la electricidad de Itaipú, para que estas decidan si ceden o no sus excedentes disponibles, y haciéndolas responsables por el pago del total de la potencia contratada, reconfirmando que el Tratado permite a cada entidad compradora decidir ceder o no sus disponibilidades.

Bastan un par de leyes. La primera es la ley de la Comercializadora Nacional de la Energía de las Binaciones que creará la CONEBI, que será la institución especializada del Estado paraguayo que sustituirá a la ANDE, en ambas binacionales, como comercializadora dedicada únicamente a dicho rubro. La CONEBI será la responsable de organizar y ejecutar las subastas periódicas de la electricidad provenientes de ambas binacionales, en territorio paraguayo.

La segunda es la ley para crear el mercado eléctrico donde toda electricidad excedente sobre la demanda paraguaya podrá ser subastada en libre concurrencia y adquirida en territorio paraguayo por toda comercializadora interesada, incluyendo las de Brasil y de terceros países. El tratado lo permite.

Eletrobras –o el ente jurídico que la suceda– podrá hacer uso del derecho de adquisición preferente del gobierno de Brasil, reconocido en el artículo XIII del tratado, toda vez que pueda igualar la mejor oferta y las mismas condiciones comerciales propuestas por otros oferentes durante las subastas de la CONEBI. En el Tratado no existe ninguna obligación de cesión al precio de compensación equiparable a una confiscación de la propiedad. No se necesita modificar, agregar o quitar ninguna letra del Tratado para vender excedentes en Paraguay.

Comportamiento autista

Pero ¿Por qué el comportamiento autista de la Cancillería en cuanto a evitar estudiar la posibilidad de abrir un mercado eléctrico con libre concurrencia para vender en nuestro territorio? Puede haber, al menos, tres explicaciones. Exploremos las opciones:

La primera sería de orden fiscal. El Gobierno desea utilizar a la Itaipú como órgano recaudador a través del mantenimiento de las tarifas, con el fin de aumentar el espacio fiscal dada la pretensión de la administración de seguir aumentando la ya sobreinflada deuda externa.

La segunda sería de orden crematístico. Personeros del Gobierno, a través de la Cancillería, ya tendría acordada una agenda trazada, a alto nivel, para continuar con el plan de cesión, en complicidad tácita o explícita, con los negociadores del Gobierno del país hermano.

La tercera sería de orden político y concepción ideológica. Mantener el actual modelo monopólico de un Estado empresario e intervencionista, con las conveniencias devenidas del sostenimiento de las redes clientelares y prebendarias a través de la ANDE. De paso se evitan conflictos con el Sitrande.

El rechazo de la apertura del libre mercado eléctrico paraguayo por parte de Cancillería, como ámbito natural de las interacciones entre los agentes comercializadores, es un costoso error estratégico, político y económico de amplias repercusiones negativas para el desarrollo del Paraguay.

Análisis sesgado de la Cancillería

En el documento número 4, “Informes de los Grupos de Trabajo” de la comisión asesora de la Cancillería para la revisión del Anexo C, con fecha diciembre del 2021, fue abordado el tema “Comercialización de excedentes” de Itaipú en siete diferentes informes. Son 324 páginas dedicadas al tratamiento de los mercados eléctricos, más o menos liberalizados, del Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

Uno de los informes trató sobre la posibilidad de venta de excedentes a clientes externos dentro de nuestro territorio, siempre a través del monopolio de la ANDE, en cuatro míseras páginas de un total de 324.

El análisis de la venta de excedentes a clientes externos dentro de un mercado eléctrico paraguayo desmonopolizado y abierto, con decenas de comercializadoras operando, como las que tienen todos los países vecinos que fueron analizados, fue olímpicamente olvidado. Simplemente no lo tuvieron en cuenta.

La alternativa del mercado eléctrico liberalizado fue obviada injustificadamente en los análisis de la Cancillería. Un informe lamentablemente sesgado y escorado hacia el estatismo. Liberalizar el mercado eléctrico es la mejor respuesta que puede dar el Paraguay para el cumplimiento de los preceptos de ambos tratados binacionales y optimizar nuestros beneficios en estas.

Autismo

¿Por qué el autismo de la Cancillería en cuanto a la posibilidad de abrir un mercado eléctrico con libre concurrencia para vender en nuestro territorio?

fjvillate@gmail.com