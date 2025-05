Itaipú 2025, no aclares que oscureces

La semana pasada atendía las explicaciones del Ing. Pedro Ferreira, con vasta experiencia en temas económico/financieros, a pesar de su perfil ingenieril, sobre el Balance Anual 2024 que publicó Itaipú Binacional (IB).

Su explicación didáctica del tema (1) es categórica, a pesar de las publicaciones de la IB que buscan desacreditarlo (2 y 3), el que aunque parezca legal, no siempre es ju$to no Le$te, por los antecedentes, incluida la acordada de la C$J N° 280/11.

Según su exposición se dieron tres hechos fundamentales:

- La tarifa en potencia subió, pero solo del lado paraguaio, ya que en el lado rapais fue subsidiado/compensado por la propia entidad.

Los “Ga$tos $ociales Ilegales”, no subieron conforme el marketing, sino que bajaron, además la ejecución real fue 62% Brasil (US$ 540 millones) Vs 38% Paraguay (US$ 331 millones). Oouu hínna US$ 1.950 millones en tres años de “Ga$tos $ociales” y/o US$ 1.250 millones anuales para los paraguaios, fue solo un bluff (?).

La gran perdedora binacional será la ANDE, a pesar del marketing del Apagao & Inversiones.

De mi parte, agregaría aunque ya lo dije en otras oportunidades, que se mantendrá el $tatu quo ju$to in limine del apagao (post revisión ad referendum do Anexo C).

También leía a la economista Gladys Benegas, ex directora financiera de IB decir que le “‘durmieron”’ al CDA IB PY (4) (sic) “‘Ellos reconocen en el balance que hubo esto, pero lo que no reconocen es que hubo un mal manejo financiero”. Es lo que en inglés le llaman oversight (supervisión financiera).

De acuerdo con los Estados Financieros 2024 de la binacional, el año pasado fueron US$ 997.450.000, de los cuales US$ 906.859.000 (90%) estaban depositados en Brasil en reales. que produjo una pérdida contable de US$ 209.774.000. por la devaluación del real. El exministro, economista Manuel Ferreira reconoció que el mejor negocio financiero de la década fue la inversión en CDA en guaraníes, no en dólares y mucho menos en reales.

Según la IA, 100 US$ de 1994 hoy tendían un poder adquisitivo equivalente a 216.3 dólares, ya que la tasa de inflación promedio anual entre estos períodos fue 2,52%, ajustes financieros que no observamos rigurosamente sobre los valores recibidos, conforme tratado, pero desconozco que dice el libro “Jurisprudencia Paraguaya sobre ITAIPU“, edición apu’a, lanzado a fines del 2023, al respecto.

Pregunto: si la ANDE contrató 20% de la potencia disponible de IB y por ende del presupuesto, por qué solo el 10% ingresó al circuito financiero paraguaio, quizás incida que la ANDE deba 68% más que en el 2023 (US$ 221,1 millones), que lo hace un moroso sistemático desde décadas atrás, al rayar al 1% mensual en dólares.

Entonces, el siguiente paso es ver quién(es) fueron los directores financieros y miembros del Consejo de Administración (CDA) paraguaios de la binacional, para concluir si son aptos para ese cargo de defensa de los intereses nacionales, ya que mencionan que pasaron por allí, encumbrados Chicago “VOY’s”, en la última década, no siempre ju$tos y transparentes, salvo el Sr. Ernst Bergen, quien merece todo mi aprecio, no solo porque donó su salario galáctico.

Entonces ¿cuál es la diferencia entre un economista y un administrador/contador de empresas? Según la IA, la diferencia fundamental entre un Economista y un licenciado (administrador de empresas) radica en su enfoque y objetivos. Mientras, que el economista se centra en el estudio de los fenómenos económicos y busca comprender cómo se toman las grandes decisiones económicas/financieras a nivel individual y colectivo, a veces rompiendo paradigmas (ejemplo, caso Milei), el licenciado se enfoca más en el statu quo, la gestión, la dirección, la negociación wintowin, para tratar de lograr resultados empresariales eficientes para el ente, aunque no por ello eficaces para el país, a juzgar por los resultados (APR/APO por Peter Drucker 1950).

Recordando que en el 2013 asumía como DGP (Director General Paraguayo) James Edward Cliftoni Spalding Hellmers, un auténtico Chicago “voy’s”, y como DF (Director Financiero) el licenciado Miguel Ángel Gómez Acosta, a quien le sucedió efímeramente la economista Mónica Lujan Pérez Dos Santos, luego reemplazada por otro licenciado, Carlos Fabián Domínguez Azuaga, y últimamente el economista y bancario Rafael Demetrio Lara Valenzuela, sin olvidarnos de su par el canciller Rubén Ramírez Lezcano, también economista y bancario. Todos miembros selectos del CDA paraguaio, así como el economista Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, actual súper ministro de Economía y Finanzas (MEF), tal como lo fue la economista Lea Giménez, por ende, no podemos decir o argumentar que están 100% “orsái”, tal como ocurre hoy con el CDA de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en el que desconocen hasta la tarifa.

Ergo, abundan licen$iados binacionales, pero nos faltó un “Milei con motosierra”, que defienda los intereses nacionales. Recordemos que, históricamente, la DF Paraguaya como la Dirección Técnica (DT) siempre fue adjunta, el verdadero CEO Executive es el Dr. André Pepitone da Nóbrega, ingeniero y economista de vasta experiencia en el sector energético brasilero. Para el Brasil, hace tiempo la IB dejo de ser una obra estratégica, ya que, con cuatro décadas de operación es hoy –y será– operativo, algo que en el lado paraguaio NO se comprende, porque se confunde estrategia con táctica, razón por la cual se negocia TARIFA, que es una consecuencia y no causa, amén de desconocer soberanía, luego de cinco décadas de licen$iados cinturones negros. ¡Además, hasta Sun Tzu 500ac, sabía que toda estrategia nunca puede y debe depender de terceros, ¡pero es lo que tenemos!

El actual Director Financiero paraguaio de IB, quizás malinterpretó los números, a pesar de su pasado bancario, y se dejó llevar por su alto cargo binacional, al resaltar entre sus pares, durante un congreso en el BCP, que (Sic) “los aportes de la IB al país, tanto en el marco de las regalías contempladas en el Anexo C, como en la “inyección” de recursos a la economía paraguaya.

Dijo que entre 1989 y 2024, la contribución de Itaipú totaliza unos US$ 23.900,2 millones (5), pero contradiciendo la propia información oficial del Récord Guinness de 3.000 millones de MWh producidos. Que recuerde, la última “‘inyeccion”’ se dio con la pandemia, que “Mazzo trata de minimizar en su libro Irrup$ion”, cuyo déficit fiscal económico/financiero/sanitario aún hoy perduran, a pesar que casi todos los citados, que integran el dream team/Equipo Económico, que bien pudieron haber calzado el Presupuesto General Nación (PGN) con los US$ 1.250 millones anuales prometidos dentro del tope legal (1,5% PIB), ya que la juri$prudencia señalada ni lo menciona y por ende no lo impide.

Según las expresiones (lara lara), las regalías producidas por el anexo C fueron de US$ 13.556, 6 millones (56,6%), a los que hay que sumar unos US$ 10.367,6 millones (43,4%) adicionales que IB “‘inyecto a la economía paraguaya”, suma que ni el mismísimo libro de JCW “La respuesta pendiente” se atrevió a pensar y/o soñar (6). No explicó, a pesar de que es su tema y con sus mi$mos pares, como la deuda externa país pasó del 13% PIB (2013) al actual 41,5% del PIB con semejante “inyección” (7), equivalente a +45% del PIB actual y/o a toda la economía subterránea estimada del país.

Recordando que el propio Dr James Spalding, al asumir el cargo de DG, luego de dar las gracias a los Sres. Horacio Cartes y José Ortiz, mencionó que “… de hecho, la Itaipú, en el registro del Banco Central, es el 8% del PIB y es una empresa con sus cuentas al día … en el caso de los salarios y recursos humanos en general, destacó que, si se comparara con el 2013, se estaría previendo cerrar el año con aproximadamente 90 a 100 millones dólares menos …”. Hoy, según vemos con los mi$mos (dream team) Vs. los presupuestos “rapais” publicados, del dicho al hecho hay mucho trecho, mucho más que “Long no Le$te”.

Al respecto, recordé no a un Chicago “voy’s”, sino a un economista nacional del interior (pynandi) Rodi Ozuna del BCP, que sin ser Chicago “voy’s” escribió un libro al respecto, que invito al lector sapiens a releer ya que, aparentemente, sus pares no lo hicieron, “Impacto Generado en la Economía Paraguaya, por la Inclusión de las Transacciones de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá en las Cuentas Nacionales y en la Balanza de Pagos”.

En ese libro señala que, recién a partir del 2012, las entidades binacionales (IB y EBY) son consideradas en las Cuentas Nacionales y en la Balanza de Pagos como unidades residentes de la economía paraguaya, en un 50%, produciendo esto, en consecuencia, una serie de efectos en las estadísticas económicas del país … y entre las más relevantes se pueden citar: el incremento en el nivel del Producto Interno Bruto en un porcentaje que oscila entre el 13,3% y el 15,6% en el periodo analizado (1994 – 2010), con un aumento del PIB per cápita en un promedio de 222 dólares en la serie analizada e importantes cambios en la estructura económica del PIB por actividad económica, por tipo de gastos y por tipo de ingresos … En las cuentas internacionales, se observaron significativos cambios en la Balanza de Bienes, emergiendo la energía eléctrica como uno de los rubros de exportación (Cesión) de mayor relevancia de la economía paraguaya…”, esto sin olvidarnos del hito que significó el Acuerdo Lula- Lugo del 2009, con la apreciación/valoración de nuestra cesión de Energía, camino al “apagao” y/o industrialización con freno de mano, que hoy representa menos del 15% de la EE facturada, luego de cuatro décadas de operación comercial y camino al desarrolli$mo.

Recuerdo que muchos “economistas”, entre ellos algunos del actual dream team, se oponían a que mayor flujo de dinero binacional ingrese al circuito financiero nacional, porque podría alterar los dos objetivos primordiales del BCP “Mantener la tasa cambiaria y contener la inflación”, todo macro, aunque los resultados país obtenidos por la banca privada, explican todo lo contrario al haber conseguido los mejores resultados financieros en el último lustro (7).

Como acostumbro no conjugar verbos en futuro, cito a Confucio “Estudia el pasado, si quieres pronosticar el futuro”, podemos decir, hablando de hitos cuánto representó el aumento de la cesión paraguaya conforme la Nota Reversal aprobada en mayo 2011, conseguida a través del Acuerdo Lula-Lugo en 2009, que la excanciller Leila Rachid calificó como la hoja de ruta de IB al 2023, pero inmediatamente cajoneada/ignorada por los Chicago “voy’s” mencionados.

Al respecto, salvo que demuestren lo contrario los académicos investigadores Pronii y/o alguna “aclaracao” binacional, conjunta, podemos señalar, según registros del BCP, que en el periodo 1999/ 2011 recibió US$ 1.051.244.232, a razón de 2,1 US$/MWh cedido vs periodo 2012 a 2024 cuando se recibió US$ 3.787.454.993, pero a razón de 10,1 US$/MWh cedido, o sea el efecto multiplicador real país fue cinco veces por cada MWh cedido, quizás insuficiente hoy, pero fue el primer paso de los más de 30 ítem’s acordados.

No haré juicio de valor al respecto, dejaré que el lector sapiens saque sus propias conclusiones y para eso solo compararé cualitativamente los US$/MWh que el Paraguay recibió bajo todo concepto (Royalties + Cesión en US$/MWh, vs el Costo Industrial País (Fuente SEG UY) vs Costo Medio Itaipú vs Costo Medio Industrial Brasil (disponible WEB), todo en U$S/MWh.

Tarifa Media ANDE IED Vigente

Aclaro que por razones de espacio-tiempo, no puedo colocar los datos disponibles en la Web de las últimas 2 y/o 3 décadas de operación comercial de IB, pero bien puedo señalar como corolario de lo ya expresado en (8 y 9), salvo que los académicos Pronii se me hayan adelantado.

Los gráficos muestran que en el último lustro (2019-25), el Costo Industrial Brasil fue, como mínimo, 2,6 veces el CM IB, que justifica su gran inversión (IED) en ENERGIA, a pesar de no contar con el diploma del Grado de Inversión. Quizás viendo alguna ventaja competitiva (apuá), la oferta recibida ad referendum por la ANDE, de parte de empresas proveedoras del mercado libre (ACL) no sobrepasó los 21,03 US$/MWh, 50% de lo que pagan Cripto nacionales.

En abril último, Brasil superó la marca de 210 GW en potencia eléctrica, instalada y operativa, con más de 24 mil plantas en operación comercial. Tuicha the diferencia con el “apagao”.

El gráfico muestra también que este Costo Medio Binacional fue superior al CM Industrial PY en, por lo menos, 5%, o sea el problema de Inversión (IED) nunca fue la tarifa. La ANDE a pesar de tener un markup promedio del 100%, monopólica, sigue socializando pérdidas y falta de rentabilidad.

Aclaro que los beneficios país señalados son la suma de ROY+CESION, simplemente dividiendo los US$ recibidos anualmente vs la energía producida y/o cedida según sea el caso, para obtener un valor unitario referencial. Podemos mencionar que en el periodo mencionado precedentemente, el Costo Medio IB ANDE fue superior a 28 U$S/MWh, mientras los beneficios país fueron menores a 20 US$/MWh (ROY+CESION).

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo” A. Einstein

¿La pregunta obligada es, qué hacemos camino al “apagao”? ¿No hay nada que negociar luego de cinco décadas de más de lo mi$mo y con los mi$mos? Es hora de ejercer nuestra soberanía en las entidades binacionales comprando nuestro 50% al precio real sin tratos apu’a agregados (Ga$tos $ociales).

Que nuestro 50% de la producción energética binacional, al menor precio posible, sea utilizada mayoritariamente por las mipymes locales, (inclusive criptos) ya que aportan el mayor valor agregado local (75% empleo formal).

Todo excedente deberá ser subastado en territorio nacional, bajos leyes y reglamentaciones nacionales, aunque sepamos que la juri$prudencia nacional es imprede$ible, con leguleyos y nepobabies que pululan y gangrenan todos los estamentos del Estado, que obligará a utilizar todas las motosierras existentes.

La soberanía NO se pide, se ejerce. - “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia.

