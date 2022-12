El narcotráfico, el asesinato de Pecci y las grandes cargas incautadas

“A Ultranza Paraguay” fue el megaoperativo con el que inició el año. El mismo logró desarticular toda una organización de tráfico de cocaína y lavado de dinero, liderado por el clan de Miguel Insfrán y Sebastián Marcet, ambos prófugos de la justicia paraguaya y con orden captura internacional.

Artis S. A., Neumáticos Guairá S. A., Notia S. R. L., Maxigrains S. A. y Guaraní Business Import & Export S. A. eran las empresas utilizadas en el esquema entre el 2020 y 2021 con las que se enviaron más de 15.000 kilos de cocaína a Europa, según lo incautado por autoridades de Bélgica y Países Bajos.

También enviaban cocaína a África, cotizando apróximadamente a US$ 14.500 cada paquete, logrando obtener hasta US$ 18.429.500, mientras que para Europa cotizaban a US$ 25.000 cada paquete de un kilo, según estiman los investigadores.

Al menos 15 personas fueron detenidas tras los allanamientos, entre ellos el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Luis Fernando Sebriano, quien sería el encargado de manejar las empresas, y Alberto Koube Ayala. También se emitió orden de captura internacional contra Sebastián Marcet, el pastor Miguel Ángel Insfrán, y otras 16 personas. Además, el caso tendría relación con el asesinato de Mauricio Schuartzman y del fiscal Marcelo Pecci.

Se vieron involucrados en la investigación el diputado Erico Galeano y el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, del que se incautó un yate.

Asesinato de Marcelo Pecci en su luna de miel

El asesinato de Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, Colombia, durante su luna de miel, tendría directa relación con el operativo “A Ultranza Paraguay”, según estimaron las propias autoridades de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó el 12 de agosto que Sebastián Marset era el autor moral del asesinato del fiscal. Además, Pecci fue asesinado el 10 de mayo de este año, poco tiempo después de que iniciará el operativo “A Ultranza Py”.

Sin embargo, las autoridades de Paraguay negaron que pudieran establecer vínculo con alguna organización criminal.

Grandes incautaciones de este año

El 29 de noviembre en Bélgica incautaron 648 kilos de cocaína que salieron de Paraguay. El caso estaría vinculado a los 653 kilos de cocaína incautados en Uruguay el 21 de noviembre. La carga salió de una embarcación del puerto Caacupemí, Asunción.

Tanto la cocaína incautada en Bélgica, como la incautada en Uruguay, iban en contenedores con carne congelada del frigorífico Beef Paraguay S. A. En Montevideo, cuando se revisó la carga, habían seis bolsas marcadas con una X roja pintada con aerosol.

Los tres prófugos de la justicia por el caso son: Victor Ramón Sanabria, de 46 años, exintendente de Belén, actual candidato a la junta departamental de Concepción por el movimiento Fuerza Republicana y dueño de la empresa transportadora que contrató la empresa Beef Paraguay S. A.

Los otros prófugos son Adelio Fretes y su sobrino, Cándido Fretes, dueños del camión que se utilizó para llevar la carne. Adelio Fretes ya cuenta con antecedentes con cocaína en 1998 y 2004, según la SENAD. De acuerdo a reportes policiales, en el 2016 sufrió un percance cuando su automóvil de la marca Porsche ardió en llamas en plena madrugada y con ayuda de vecinos sofocaron el fuego.

En el operativo Navis, del 9 de enero de este año, incautaron casi una tonelada de cocaína en un establecimiento rural de Eusebio Ayala. Se allanaron varias propiedades, siendo imputadas varias personas, entre ellas Fernando Balbuena, quien sería el principal sospechoso de liderar la estructura narco.

Otro hecho llamativo de este año fue el asesinato del pastor procesado por narcotráfico, Wilfrido Arce Cáceres, quien estuvo preso 8 años por tener consigo 366 kilos de cocaína en su residencia en el 2009. El asesinato ocurrió el mismo día en que se allanaron sucursales de “Panorama Cambios”, franquicia de la que era dueño.

Según la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, este año ingresaron 1.283 causas, 815 personas fueron imputadas, se lograron 246 condenas, se incautaron 1.508 kilos de cocaína, más de 320.000 kilos de marihuana, más de 10.000 pastillas de éxtasis y G 250 millones en 898 operativos.

Incautación de más de 1.5 tonelada e imputación de concejal cartista

También se incautó más de una tonelada y media de cocaína en el Puerto Caacupemí de Pilar en diciembre de este año. La carga estaba mimetizada en bolsas con granos de soja dentro de un contenedor con destino a Europa.

Por el caso fueron imputados y enviados a Tacumbú como medida preventiva Elwen Zacarías Kauenhofen, representante de la empresa Agro Forestal Tacuati S. A., y Ranulfo Raúl Ramírez Diarte, sindicado como el que tramitó el despacho de la carga de soja.

Además, Ranulfo es concejal municipal de Caballero, Paraguarí, electo en las últimas elecciones tras candidatarse por el movimiento Honor Colorado, mismo movimiento por el que pugnó en las internas simultáneas del 18 de diciembre para ser miembro de la Seccional Colorada de Caballero.

Ambos forman parte de una organización criminal enviaba grandes cargas de cocaína a Europa escondidos entre cargas vegetales, según la investigación del Ministerio Público.

Dicha investigación inició luego de que se incautaran 648 kilos de cocaína mimetizados en un contenedor de carga de maíz vegetal procedente de Paraguay, el 3 de noviembre del 2021, en un operativo de la Policía de Portugal.