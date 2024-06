Hasta siempre Óscar del Barco, figura central del pensamiento de izquierda que desató un trascendental debate sobre la responsabilidad de los intelectuales en la violencia revolucionaria

La importancia de Óscar del Barco, nacido el 5 de enero de 1928, Bell Ville (Córdoba, Argentina), para la historia de las ideas políticas en Latinoamérica, además de su relevancia en otros campos, desde el arte a la literatura, es insoslayable. La implacable honestidad de su autocrítica, que impactó y sigue impactando a toda la izquierda latinoamericana en el presente siglo XXI, es un hito que cobra creciente vigencia a medida que pasan los años.

Óscar del Barco fue ensayista, poeta, traductor, editor, artista plástico y profesor de Filosofía. Tradujo e introdujo tempranamente en Argentina a autores como Antonin Artaud, Georges Bataille, el Marqués de Sade, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Rolland Barthes, Julia Kristeva y Louis Althusser. Fue integrante y miembro fundador del equipo editorial de la recordada publicación trimestral marxista Pasado y Presente. Revista trimestral de ideología y cultura.

Óscar del Barco militó en el Partido Comunista hasta 1963, año en el que fue expulsado junto con otros jóvenes y promisorios intelectuales de izquierda, como José María Aricó y Héctor Schmucler.

Como miembro del grupo de jóvenes marxistas que conformaban el equipo editorial de Pasado y Presente, Óscar del Barco, reivindicó desde sus páginas al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y contribuyó a brindarle apoyo de diversas formas, especialmente facilitando contactos clave y logrando adhersiones para sus filas.

El Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) fue el primer “foco guerrillero” de inspiración guevarista que existió en Argentina. Operó desde mediados de 1963 hasta principios de 1964 en la selva de Orán, en el norte de la provincia de Salta. Hace poco se cumplió el 60 aniversario de la desarticulación del EGP por las fuerzas de la Gendarmería en abril de 1964.

También hace 60 años fueron encontrados los cadáveres de dos jóvenes militantes del EGP que habían sido condenados a muerte y fusilados por sus propios compañeros: el estudiante Adolfo Rotblat, porteño, de 20 años de edad, y el empleado de banco Bernardo Groswald, cordobés, de 19 años de edad.

En 2004, la revista cordobesa La Intemperie publicó una extensa entrevista a Héctor Jouvé, exguerrillero del EGP, quien relató los asesinatos de Rotblat y Groswald.

Después de leer la entrevista, Óscar del Barco envió una carta al director de La Intemperie, que fue publicada inmediatamente en el número de diciembre de 2004 de la revista. En su carta, el pensador cordobés se declaraba responsable de los asesinatos de los jóvenes militantes por haber prestado su apoyo, como miembro de Pasado y Presente, a la lucha armada del EGP.

La carta de Óscar del Barco abrió uno de los debates más importantes de las últimas décadas en la izquierda latinoamericana. Diez años más tarde, rechazó el Premio Konex, que presume de reconocer trayectorias ejemplificadoras, por no considerarse un modelo adecuado para la juventud: : “No me considero de ninguna manera un ejemplo ético a proponer a los jóvenes por cuanto no solo apoyé la dictadura totalitaria de la Unión Soviética y la falta de libertades en Cuba, sino que acepté en 1964 el asesinato de dos integrantes del llamado Ejército Guerrillero del Pueblo”, declaró el escritor.

