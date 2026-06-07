Con una edición monográfica dedicada a la trayectoria vital e intelectual de Edgar Morin, El Suplemento Cultural rinde homenaje a la memoria del recientemente fallecido pensador francés, padre del “pensamiento complejo”.

Nacido en París en 1921 como Edgar Nahoum, Morin, que fue miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundia, falleció a los 104 años el viernes 29 de mayo.

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Autor de más de cuarenta libros, Morin es considerado una de las voces más influyentes del pensamiento francés contemporáneo. Entre sus trabajos más conocidos figuran Autocritique, Le Rumeur d’Orléans y, sobre todo, Le Méthode, su gran proyecto intelectual en seis volúmenes.

Dossier Morin

Página 2: EL ÚLTIMO PENSADOR UNIVERSAL

Adiós a una voz capaz de dialogar con la totalidad del mundo. Escribe Cristian Andino, doctor en Ciencias Políticas por la UNA, ensayista y docente universitario.

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Página 3: MORIN COMO SÍMBOLO

Sobre los requisitos para entrar en la elegante necrópolis neoclásica de los mitos de la République. Desde Buenos Aires, escribe Alfredo Grieco y Bavio, filólogo, periodista y traductor de Edgar Morin.

Página 4: «VIVE LA RÉSISTANCE!»

Resulta muy difícil encontrar en toda la vasta obra de Morin, empedrada de buenas intenciones, algo que no parezca merecer aprobación automática. Escribe Montserrat Álvarez, poeta y directora del Suplemento Cultural.

Sobre los autores del Dossier Morin

Cristian Andino es profesor de Filosofía y Educación Ética y Ciudadana por el ISEHF (Universidad Jesuita del Paraguay), licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Asunción, magister en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Desarrollo Sustentable, vicerrector de Investigación, Extensión y Posgrado de la Universidad La Paz (Ciudad del Este), investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas (CIF) y docente universitario. Ha publicado Logos Guaraní. Apuntes para un pensamiento ético-político paraguayo (Ceaduc, 2019).

Alfredo Grieco y Bavio es filólogo, escritor, traductor y periodista. Ha sido editor de Internacionales en los diarios Página/12 (Argentina), Crítica (Argentina) y La Razón (Bolivia) e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Carlos Pusineri (Paraguay). Ha traducido, entre otros autores, a Edgar Morin (por ejemplo, la Breve historia de la barbarie en Occidente publicada por Paidós en 2001). Con Sergio Di Nucci y Nicolás Recoaro compiló las antologías Los chongos de Roa Bastos: Narrativa contemporánea de Paraguay (2011) y De la Tricolor a la Whipala (2014). Colabora con revistas académicas y con Revista Ñ (Clarín, Argentina), El Suplemento Cultural (ABC Color, Paraguay) y Radar (Página/12, Argentina). Ha publicado Cómo fueron los 60 (Espasa-Calpe, 1995), Días felices. Los usos del orden: de la Escuela de Chicago al Funcionalismo (Eudeba, 1999) y Plato Paceño (Plural, 2015), entre otros libros.

Montserrat Álvarez estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza (España), la Universidad Católica (Perú) y el Instituto de Estudios Humanísticos y Filosóficos (Paraguay). Dirige El Suplemento Cultural y también escribe en él. El artista Armando Andrade Tudela le dedicó recientemente la exposición MONTSERRAT en Carreras Mugica, la mayor galería de arte del País Vasco, España. Su libro más reciente es el poemario Nómade, publicado en Buenos Aires en 2023.