Luis Alberto de Cuenca, Jorge Drexler y la literatura boliviana entre los ganadores de los Premios Archiletras de la Lengua 2026

El filólogo y poeta español Luis Alberto de Cuenca (Premio Especial del Jurado), el músico y cantautor uruguayo Jorge Drexler (Premio a la Voz del año), el traductor Miguel Sáenz (Premio al Desempeño Profesional) y los autores del libro Cuatro siglos de literatura en Bolivia en el horizonte del bicentenario republicano (Premio a la Publicación del Año) han sido algunos de los ganadores de los Premios Archiletras de la Lengua en su quinta edición.

Cuatro siglos de literatura en Bolivia en el horizonte del bicentenario republicano (1825-2025), libro editado por la investigadora y académica boliviana Tatiana Alvarado Teodorika, fue publicado por Editorial 3600 en Bolivia y por Editorial Renacimiento en España, en coincidencia con el Bicentenario de la Independencia del vecino país.

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El volumen reúne ocho estudios y dos ensayos de investigadores de Argentina, Bolivia, España y Perú, como el escritor e historiador peruano Fernando Iwasaki, el especialista suizo-argentino en arte colonial boliviano Andrés Eichmann o el escritor y periodista argentino Alfredo Grieco y Bavio, corresponsal en el extranjero del Suplemento Cultural de ABC Color, entre otros. Su reconocimiento con la entrega del prestigioso Premio Archiletras a la Publicación del Año representa un logro significativo para la literatura y la cultura bolivianas a nivel internacional.

El jurado de los Premios Archiletras de la Lengua 2026 estuvo compuesto por 15 personas de acreditada trayectoria y reputación profesional en el ámbito de la cultura y especialmente de la lengua y la literatura, y presidido por Arsenio Escolar, fundador del proyecto Archiletras.

Los ganadores se han dado a conocer el martes pasado, 23 de junio, en una ceremonia celebrada en Casa de América (Madrid) a la que ha asistido una amplia representación de personalidades de la cultura, la política, la economía y la sociedad.

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Entre los ganadores de la primera edición (2022) figuran el Instituto Cervantes y el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. En la segunda edición (2023) fueron premiados, entre otros, el repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta y las catedráticas Lola Pons y Estrella Montolío. El académico de la RAE Ignacio Bosque y la lingüista Mamen Horno estuvieron entre los premiados de la tercera edición (2024). Y en la cuarta edición (2025) fueron galardonados, entre otros, la novelista colombiana Piedad Bonnett, el actor José Sacristán y el grupo editorial Fondo de Cultura Económica.