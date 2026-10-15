The Missing Peace en Paraguay: ¿Qué hace un grupo de amigos del D.C. en nuestro país?

Detrás de la potencia sónica de The Missing Peace (TMP) se encuentra una historia de amistad inquebrantable. Formada por Luciano Amato (voz), Christopher Pamah (guitarra rítmica y voz), Nicolas Pascale (guitarra principal), Max Minichiello (batería) y Andrew Nixon (bajo), la banda es una de las de mayor crecimiento en la zona conocida como el DMV.

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Todo empezó entre el guitarrista rítmico Christopher Pamah (“Lazarus”) y el guitarrista principal Nicolas Pascale (“Nico Suave”), quienes en su adolescencia conocieron al vocalista Luciano Amato. En sus inicios, solían tocar música en las calles de Washington D.C. “Justo ahora estoy en Washington D.C., donde empezamos a tocar juntos por primera vez. Tocábamos en la calle, escribíamos canciones y las probábamos juntos”, recuerda Amato al iniciar la conversación.

En 2020, los miembros de la banda se mudaron juntos a una casa en College Park, Maryland. Allí comenzaron a organizar fiestas en las que presentaban sus canciones. Rápidamente, convirtieron el lugar en un punto de encuentro para artistas de la zona conformada por Washington D.C., Maryland y Virginia (el área DMV).

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A inicios de 2021, la alineación oficial se completó con la incorporación del baterista Maxwell Minichiello (“The P-MAN”) y, posteriormente, el bajista Andrew Nixon. Con el grupo consolidado, la banda lanzó su EP debut en marzo de 2021 y comenzó a realizar giras por la costa este de los Estados Unidos.

La historia de The Missing Peace va mucho más allá de cinco personas haciendo música; son cinco amigos con historias parecidas, que mantienen la conexión del barrio, la calle y las aulas de la secundaria y la universidad. Incluso hoy continúan juntos, recorriendo Sudamérica por primera vez. “Éramos amigos mucho antes de saber que nos íbamos a dedicar a esto en serio o que a la gente le iba a importar lo que escribíamos. Así crecimos”, relata Luciano.

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La música se puso seria

La gira de esta agrupación por esta parte del continente, denominada ‘Buscando La Paz Tour’, empezó este fin de semana con presentaciones en Buenos Aires y se extenderá hasta el 24 de octubre con un show en Río de Janeiro. En medio de este trayecto se contemplan dos fechas en Paraguay, y Amato sabe muy bien lo que busca al pisar tierra guaraní. “Estoy muy ansioso por probar el mate, la chipa y la sopa paraguaya. Me hablaron de todo eso y me encanta comer, así que tengo que probar de todo”, confiesa.

Ahora bien, ¿por qué deberías ir a ver sus shows? Principalmente, porque no se los puede encasillar tan fácilmente: el sonido de The Missing Peace desafía las etiquetas tradicionales de género. Ellos mismos describen su propuesta como un equilibrio entre la carga emocional y ligera del indie rock con la agresividad y velocidad del post-hardcore y el punk, enfocado siempre en ofrecer una experiencia de catarsis en sus actuaciones en vivo.

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“Escribimos lo que nos transmite algo, lo que nos hace sentir y lo que queremos compartir con los demás. Si al final suena a shoegaze, genial; si no, queda en lo que sea que resulte. Esa mezcla entre pasajes ambientales e instrumentación pesada es simplemente el resultado de juntar las mentes de todos en la banda para lograr algo que suene bien”, refleja Luciano, quien deja en claro que no cree en los encasillamientos.

Profundidad lírica

Como muchas de las bandas de esta generación, TMP maneja un perfil más introspectivo a la hora de componer. “Componer una canción entre dos personas puede ser fácil, pero se vuelve un desafío cuando escribís entre cinco o más personas al mismo tiempo. Es un proceso muy diferente a componer solo”, recalca la voz principal de la agrupación.

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De hecho, en la discusión sobre el origen del nombre de la banda, hay quienes afirman que nació con un doble sentido. Por un lado, hacía referencia a la ausencia temporal de Chris Pamah cuando tuvo que dejar la zona del DMV para irse a estudiar a Arizona (‘la pieza faltante’); por otro, se inspiró en la lectura de El mito de Sísifo de Albert Camus, concluyendo que la música era la ‘pieza’ que faltaba en sus vidas para expresar su identidad artística sin ataduras.

En cualquier caso, esa dualidad da la pauta de los cuestionamientos profundos que existen dentro de este grupo de amigos. “Cada uno en la banda cumple un rol en la música que escribimos. Mis compañeros son fundamentales para crear los instrumentales y la música, y después entre todos nos involucramos en escribir la letra de lo que terminamos cantando”, indica el músico.

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Para él, la tarea de componer pierde cualquier sensación de obligación cuando existe una conexión tan personal como la que comparten. “Lo genial es que somos como hermanos; nos conocemos hace muchísimo tiempo. A esta altura no se siente como un trabajo formal: seguimos siendo nosotros mismos divirtiéndonos y haciendo música”, responde Amato sobre el proceso creativo.

Música nueva para público nuevo

La banda lanzó el pasado 2 de octubre el sencillo “Sweet Dreams”, por lo que sus oyentes en Latinoamérica serán de los primeros en escucharlo en vivo durante este viaje. “’Sweet Dreams’” trata sobre la energía que la gente te da y la que vos transmitís. Es básicamente preguntarse si la otra persona te transmite el mismo entusiasmo que vos intentás darle. Pasa mucho cuando conocés a alguien nuevo, ya sea un amigo o un interés romántico: nunca sabés qué va a pasar. De eso trata la canción: de experimentar conocer a alguien y descubrir si tiene la energía adecuada para vos. Es similar a visitar un nuevo continente por primera vez, ¿viste? Va a ser mi primera vez en Sudamérica, así que estoy súper emocionado y va a ser una locura”, confiesa el cantante.

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Además, la banda continúa con la promoción de su EP The Void, cuyo título proviene de la película Enter the Void (2009) de Gaspar Noé, una de las favoritas del guitarrista Nico Pascale. “Estamos muy felices con la recepción que tuvo The Void. Fue una muestra de nuestra energía, de la parte más movida de nuestro sonido rock, junto con canciones más emocionales”, dice el cantante.

El músico adelanta que hay más material para la audiencia que verá la luz en los próximos meses: “Honestamente, The Void nos cambió la vida y estamos muy agradecidos con lo que pasó con esos temas. Pero la gente tiene que prepararse, porque lo que se viene ahora es diferente y muy emocionante”, promete.

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“Esperamos sacar un nuevo EP en los próximos meses. Acabamos de lanzar la canción Sweet Dreams, pero se viene un nuevo EP que se va a llamar Bloom. Sale muy pronto”, afirma.

La catarsis de un show en vivo imperdible

Para The Missing Peace, el estudio es solo una etapa; el verdadero motor de la banda es la experiencia sobre el escenario. Con un directo visceral, eléctrico y sin red de protección, los conciertos de la agrupación están pensados para generar una conexión total con la audiencia.

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“Con estas últimas canciones siento que estoy encontrando mi propia voz y expresando lo que quiero decir. Es un proceso muy colaborativo y un trabajo en equipo; no hay una sola persona, todos participamos por igual”, refiere el cantante.

Ante su llegada a la región, Amato no oculta su entusiasmo. “Nunca estuve en Sudamérica. Estoy súper emocionado por ir y creo que el público va a estar totalmente eufórico. Me emociona mucho ver la energía con la que va a salir la gente”, recalca.

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Los shows en Paraguay

El quinteto estadounidense llega por primera vez a Sudamérica con su gira “Buscando la paz Tour”. Tras arrancar el pasado 10 de octubre en Buenos Aires, la agrupación hará una parada con dos fechas en Paraguay: el sábado 17 de octubre en Asunción junto a Mi Sueño Póstumo y Chicoplastic, y el domingo 18 en Caaguazú, prometiendo sacudir la escena de esa ciudad con una descarga de energía en estado puro.

“Vamos a tener dos fechas en Paraguay, así que estoy entusiasmado. Más allá del show, me emociona conocer la cultura y el país. Me hablaron de la comida y de todo lo que voy a experimentar. Vamos a hacer seis shows en Sudamérica y estoy seguro de que los de Paraguay van a ser de los más intensos”, anhela el músico.

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Sobre la decisión de ‘bajar’ a esta parte del mundo, explica que se debió a la repercusión de sus canciones en la zona. “Nunca fui a Sudamérica y creo que casi ninguno en la banda estuvo allá. Veíamos que mucha gente de allá nos escribía diciendo: ‘Hey, soy fan de su música, tienen que venir a tocar’”, recuerda.

Entonces supieron que era el momento. “Después de que un par de canciones tuvieron buena repercusión este último año, nos propusimos ir. Empezamos a investigar y, como la familia de Nico es de Sudamérica, siempre supimos que queríamos ir a tocar allá porque la energía del público iba a ser increíble”, reconoce.

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La parada de The Missing Peace en nuestro país servirá también como puente con el talento local y quien sabe si en el futuro le tocará a la propuesta nacional ir a pasar unos días en el DMV. Por eso, la noche incluirá a dos de los proyectos más interesantes de la escena alternativa paraguaya actual: Mi Sueño Póstumo, con su propuesta shoegaze queer que suma más de 50 shows, pasos por el Cosquín Rock Paraguay y giras internacionales que consolidan su estatus de culto; y Chicoplastic, el vanguardista proyecto multidisciplinario que fusiona noise, post-hardcore y rock progresivo, respaldado por su reciente EP Mundo Material (2026).

“Son músicos fenomenales y hacen muy buena música. Todos en la banda ya los estuvimos escuchando. Va a ser una combinación excelente tocar juntos y retroalimentarnos en el escenario. Va a ser una noche increíble, así que espero que todos vengan a pasar un buen rato”, expresó sobre quiénes los acompañarán en la capital.

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Las entradas para este show están a la venta a través de la plataforma Tuti con un sector único a G. 44.000. “Nos vemos en Asunción, los amo y ¡vamos la Albirroja!”, finalizó Luciano en español.